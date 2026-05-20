Quiénes son los invitados de hoy, miércoles 20 de mayo en 'La Revuelta', el programa de David Broncano en TVE

Tras dar un vuelco a su escaleta habitual con motivo de la visita de Mercedes Milá, 'La Revuelta' regresa este miércoles con más sorpresas. David Broncano sorprendió a su invitada y a la audiencia al arrancar la emisión de este martes recibiendo directamente a la veterana presentadora en lugar de dar paso a las secciones diarias. Así, el humorista recibió por primera vez a la periodista para descubrir todo sobre 'Me meto en un jardín', su nuevo proyecto en La 2.

La visita de que comunicadora al espacio de TVE se tradujo este martes en un 12.6% de share y 1.535.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' consiguió un 13.9% de share y 1.707.000 espectadores gracias a la visita de Marcos Llorente. Por su parte, 'First Dates' se conformó con un 8% de cuota de pantalla y 992.000 seguidores en Telecinco como telonero de 'Supervivientes: Tierra de nadie'.

Iyana Martín y Awa Fam, las invitadas de David Broncano de este miércoles en 'La Revuelta'

¿Pero quiénes visitan hoy miércoles, 20 de mayo 'La Revuelta' como invitados? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Pedro Alonso y Begoña Vargas, que regresan al espacio de Antena 3 para presentar la segunda temporada de 'Berlín' en Netflix, que llegó a la plataforma el pasado viernes 15 de mayo. Por su parte, David Broncano recibirá a Iyana Martín y Awa Fam.

🏀 Histórico lo de Awa Fam e Iyana Martín. Directitas al draft de la WNBA. Un honor que estén esta noche con nosotros ❤️ pic.twitter.com/T2LfjeWAVn — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) May 20, 2026

Las dos mayores promesas del baloncesto español acudirán al programa de David Broncano por primera vez este miércoles tras hacer historia al convertirse en las seleccionadas por el Draft de la WNBA. Consideradas diamantes del deporte europeo, Awa Fam ha obtenido el tercer puesto dentro de la lista, mientras que Iyana Martín ocupa el séptimo. Así, la española con mejor posición se unirá a la plantilla de las Seattle Storm.

Con tan solo 19 años, la pívot de basket es considerada una de las jugadoras más prometedoras del planeta. Lo cierto es que la invitada de 'La Revuelta' partía con cierta ventaja con respecto al resto de las seleccionadas, pues era una de las favoritas según los expertos del draft, aspirando incluso a ocupar la primera posición de la lista.