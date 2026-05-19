Mercedes Milá se sale del redil al opinar de la imputación de Zapatero y usa una atronadora palabra en 'La Revuelta'

Mercedes Milá ha acudido por primera vez a 'La Revuelta' este martes para desvelar todos los detalles detalles de 'Me meto en un jardín', su nuevo espacio de entrevistas que aterrizará en el prime time de La 2 el próximo domingo. Y durante su visita a David Broncano, la periodista no ha dudado en salirse del guion para denunciar un "montaje" tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, con su defensa a ultranza del expresidente.

Tras dar un vuelco a la escaleta habitual de 'La Revuelta' para arrancar el programa con la entrevista a la veterana presentadora, el humorista se ha visto en un aprieto cuando la invitada ha puesto sobre la mesa una noticia de candente actualidad. "Que te parece el montaje de...", ha señalado la comunicadora haciendo referencia a la presunta implicación de José Luis Rodríguez Zapatero en una trama de blanqueo de capitales y tráfico de influencias en el caso Plus Ultra.

Mercedes Milá echa por tierra la imputación de Zapatero en 'La Revuelta' y anima a Broncano a pronunciarse: "Mójate un poquito"

"Yo no me creo ni una palabra de lo de Zapatero", ha sentenciado entonces Mercedes Milá mientras el conductor del espacio de La 1 trataba de mantenerse al margen. "Bueno, mójate un poquito chaval", le ha pedido entonces al ver que el presentador no terminaba de pronunciarse. "Yo tendría que leer sobre ello un poco, he visto las noticias pero no se decir", ha advertido David Broncano con más cautela que la periodista.

🔴 Broncano se ha vuelto loco definitivamente



En la recta final de la temporada. Tenía que pasar. #LaRevuelta pic.twitter.com/npScK6vvO6 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) May 19, 2026

"Pues yo me lo he leído todo y no me creo una línea. Conozco a Zapatero y creo además que la acusación es tan retorcida, que ya veréis...", ha insistido la antigua presentadora de 'Gran Hermano', recibiendo incluso un toque de atención por parte del humorista. "Dices que es un montaje, eso es una acusación fuerte...", ha subrayado Broncano recordando el término con el que se ha referido la noticia.

Ha sido entonces cuando, con gesto serio, Mercedes Milá se ha dirigido a cámara para emprender una férrea defensa del expresidente del Gobierno. "José Luis Rodríguez Zapatero es un tipo de primera categoría que para nada se ha metido en esto. Lo que pasa es que la justicia en España es un desastre", ha sentenciado entre aplausos la periodista, insistiendo en que todas las acusaciones son falsas.

"¿Estos también son comunistas todos los que aplauden?", ha preguntado la comunicadora con sorna ante la ovación del público tras dar la cara por Zapatero. "Sabes que la afirmación que has hecho ahora, vamos a guardar ese corte a ver cómo envejece...", le ha llegado a advertir David Broncano, asegurando que iban a conservar el momento hasta que se resuelva el caso.

"Para mí Zapatero es completamente inocente y se verá con el paso de los días"

"¿Quieres que lo repita? José Luis Rodríguez Zapatero, acusado de lo que lo han acusado, para mí es completamente inocente y se verá con el paso de los días", ha insistido la periodista con gesto serio, celebrando poder expresar con libertad sus opiniones en 'La Revuelta'. "Poder decir estas cosas y que no pase nada. Por ejemplo, poder defender a Pedro Sánchez porque realmente lo van a masacrar y no van a parar hasta sacarlo de donde está", ha añadido sumando también al actual presidente del Gobierno en la ecuación.

Pero su defensa del líder socialista se ha convertido rápidamente en un afilado reproche a Broncano. "Yo si tuviese un programa en directo, en momentos concretos habría salido ha defender a mi presidente del Gobierno. Tú que tendrías que ser el que salga porque estás encargado por él para vigilar a nuestra patria... Tú eres un golferas de mucho cuidado", ha señalado en tono de broma Mercedes Milá. "Yo creo que en el Gobierno no estarán muy contentos conmigo porque cada vez que hay una movida de estas yo...", lamentaba el presentador sin poder acabar la frase. "Te callas porque eres un cobarde, pues yo sí me mojo todo lo que haga falta", le ha replicado la periodista entre aplausos.