El Gran Wyoming deja clara su postura sobre la imputación de Zapatero y fija las líneas rojas de 'El Intermedio'

El Gran Wyoming ha arrancado 'El Intermedio' este martes haciéndose eco de la noticia del día: la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra. Así, el rostro de La Sexta no ha dudado en lanzar una advertencia ante la audiencia tras conocerse la presunta implicación del expresidente del Gobierno en una trama de blanqueo de capitales y tráfico de influencias.

"La naturaleza está llena de seres con ojos enormes", comenzaba advirtiendo el conductor de 'El Intermedio' mientras mostraba en las pantallas imágenes de animales con ojos de grandes dimensiones. "Ni el tarsero ni el lorisnae se acercan mínimamente al tamaño de los ojos que se le ha quedado al progre medio español al escuchar la noticia del día", ha adelantado entonces antes de hacerse eco de la noticia del día.

El Gran Wyoming sobre la imputación de Zapatero: "No nos vamos a unir a esa especie de condena anticipada"

"La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por su presunta vinculación con una trama de blanqueo de capitales y tráfico de influencias", ha subrayado el Gran Wyoming con gesto serio. "Yo no os lo voy a negar, para mí ha sido un shock. Me he quedado con cara de tarsero... Pero de tarsero viendo un espectáculo del Mago Pop. Así podríamos alegar muchas cosas en un caso de estas características", ha confesado el presentador.

🔴 @sandrasabates11 comienza su repaso diario a la actualidad con la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. #elintermedio pic.twitter.com/xiXfRO3Khu — El Intermedio (@El_Intermedio) May 19, 2026

"Podríamos despachar el asunto hablando de persecución judicial, también podríamos analizar si el rasero que se está aplicando a Zapatero es el mismo que se aplica a otros presidentes cuyos negocios o actividades no se fiscalizan del mismo modo, que ya os digo yo que no", ha continuado señalando el comunicador, redirigiendo el foco a la gravedad de la situación.

"Pero no vamos a hacer eso, porque estamos hablando de hechos, que de ser ciertos, serían no solo graves, sino indignos de alguien que ha sido uno de los grandes referentes de la izquierda de este país", ha apuntado el Gran Wyoming, recordando también algunos de los logros de Rodríguez Zapatero durante su tiempo en el Gobierno."Hablamos del hombre que entre otras cosas legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo y consiguió el fin de ETA en 2011", recordaba el presentador.

Así, el conductor de 'El Intermedio' ha dejado clara su postura y la del programa ante las futuras informaciones del juicio. "Pero igual que no vamos a cargar contra la justicia o establecer comparaciones que al menos hoy no vienen al caso, tampoco nos vamos a unir a esa especie de condena anticipada a la que se han apuntado determinados púlpitos políticos y mediáticos", ha sentenciado el comunicador.

"No solo porque consideremos que estos hechos, por graves que sean, no invalidan la trayectoria política de Zapatero. Sino por algo mucho más básico en un estado de derecho: la presunción de inocencia. Nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Y de momento José Luis Rodríguez Zapatero solo está siendo investigado", añadía el Gran Wyoming.

"Tiempo habrá de que la justicia haga su trabajo y demuestren si es inocente o culpable. Así que, hasta que eso llegue, lo mejor que podemos hacer es tener cautela, informar con rigor y como mucho, seguir con cara de tarsero", ha terminado apuntando el conductor de 'El Intermedio' antes de arrancar el programa.