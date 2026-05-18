El Gran Wyoming alerta en 'El Intermedio' sobre la consecuencia de los resultados en Andalucía y es "indiscutible"

'El Intermedio' ha arrancado este lunes en clave de resaca electoral con un monólgo de apertura encabezado por el Gran Wyoming en el que Juanma Moreno Bonilla ha sido el blanco de todos los dardos por su agridulce victoria en las urnas. Así, el rostro de La Sexta no ha dudado en sentenciar la revalidación del Gobierno del PP en Andalucía, así como el poder que la ultraderecha ha adquirido en la ecuación.

"Se supone que a diferencia de las palabras los números son precisos, son exactos", comenzaba reflexionando el conductor de 'El Intermedio' para arrancar su reflexión más crítica sobre los comicios celebrados este domingo en Andalucía. "Los números siempre significan lo mismo, 1 es 1, 2 es 2... 3 es 3. Y así hasta el infinito y más allá, con una sola excepción: las elecciones. En ese caso las elecciones pueden significar muchas cosas y algunas contrapuestas", ha adelantado.

El Gran Wyoming sobre el papel de Vox en Andalucía tras la victoria a medias de Moreno Bonilla: "Les sirve para exigir todo lo que les apetezca"

"Cada jornada electoral los números se estiran, se encogen... Tanto que la matemática deja de ser una ciencia exacta para convertirse en algo parecido a las letras de Bad Bunny, una cosa que cada uno interpreta como le sale de las narices", continuaba explicando el Gran Wyoming antes de reaccionar a la victoria a medias del Partido Popular. "Ayer volvimos a ver el mismo fenómeno en las elecciones andaluzas, el Partido Popular de Moreno Bonilla sacó 53 escaños... ¿Es mucho? ¿Es poco? Pues depende", ha advertido.

🔴 @sandrasabates11 comienza su repaso diario a la actualidad con la resaca electoral de las elecciones andaluzas de ayer, que nos ha dejado varios titulares. #elintermedio pic.twitter.com/c36CMUfK4N — El Intermedio (@El_Intermedio) May 18, 2026

"Es mucho porque sirve para ganar holgadamente las elecciones, pero es poco teniendo en cuenta que su objetivo era sacar 55 para que Vox no le arrancara las pestañas", ha lamentado el rostro de La Sexta, dejando entrever su crítica a la futura injerencia de Vox en el gobierno andaluz. "Por su parte Vox obtuvo 15 escaños, lo cual parece poco, porque solo es uno más que en las elecciones anteriores", ha apuntado.

"Pero es muchísimo porque le sirve para exigir a Juanma Moreno todo lo que le apetezca, sea la prioridad nacional, la expulsión de los migrantes o los desayunos obligatorios a base de mollete y manteca colorada", ha sentenciado el Gran Wyoming poniendo el foco en la difícil situación que el Partido Popular enfrenta, a merced de cualquier exigencia de la ultraderecha para poder formar gobierno.

Así, el conductor de 'El Intermedio' ha finalizado su análisis poniendo el foco en el detalle más alarmante de la permanencia del Partido Popular en el poder tras otras elecciones. "En período electoral las matemáticas dejan de tener sentido. Tanto que la jornada de ayer solo nos deja un número indiscutible: el 0. Que es la probabilidad de que los servicios públicos andaluces mejoren teniendo en cuenta estos resultados", ha terminado lamentando antes de arrancar el programa.