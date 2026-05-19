'Sueños de libertad' vive un momento crucial en sus tramas después del regreso de uno de sus personajes más queridos propiciando por fin el reencuentro de Fina (Alba Brunet) y Marta (Marta Belmonte) poniendo fin a una búsqueda incesante tras las pistas sobre el paradero de la fotógrafa después de la muerte de Pelayo.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Gabriel y Pablo tratan de convencer a Brossard para que se replantee la decisión de llevar la producción a Marruecos pero el empresario insiste en que en tres meses Tánger será la nueva sede de la empresa. Algo que provoca que Gabriel estalle contra el francés al considerar que no ha servido de nada todo lo que ha llegado a hacer para hacerse con el control de la fábrica.

Mabel y Nieves tienen una fuerte discusión por la negativa de ella de marcharse a Tarragona y más cuando Nieves demuestra que no confía nada en el misterioso novio de su hija. Por su parte, Eduardo y Begoña comparten confidencias sobre sus vidas en pleno viaje a Pelahustán. Después, Gabriel se enfrenta a Begoña por haber pasado la tarde con el chófer y le comunica los planes de Brossard sin saber que Beatriz está escuchando todo.

En la colonia, don Agustín trata de convencer a Tasio para que denuncie a Carmen por abandono del hogar. Cuando Tasio comparte con Andrés la idea de la denuncia, su hermano consigue hacerle ver que no tiene que hacer caso al párroco. Mientras, Paula empieza a darse cuenta de lo difícil que va a ser encontrar un nuevo trabajo aunque Manuela le muestra todo su apoyo.

Cloe insiste a Valentina para que pase página y le dé una oportunidad a su relación con Andrés y tras ello la dependienta le propone una cita a su amado. Por su parte, Salva comparte con Tasio sus sospechas sobre que Álvaro ayudó a Gorito en el robo de los camiones.

Marta se desahoga con Fina tras descubrir la decisión de Brossard de trasladar la fábrica a Marruecos y ella trata de apoyarla mientras los fantasmas del pasado le siguen corriendo por la cabeza al recordar todo el asesinato de Santiago y sufre un ataque de ansiedad. Y finalmente, Damián invita a cenar a Brossard para tratar de salvar el futuro de la empresa pero todo salta por los aires cuando el francés deja claro que no va a cambiar de opinión.

Marta y Fina en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', antes de la llegada de Brossard, Damián reunía a toda la familia para informarles de todo lo que ha descubierto sobre el francés y lo que más entusiasma es que tiene orígenes muy parecidos a lo que fue Gervasio y por ende a los valores por los que fundaron Perfumerías De La Reina.

Mabel le contaba a su hermano Miguel que ha rechazado la oferta de su madre para viajar con ella a Tarragona y le reconoce que le gusta mucho Salva y es una de las razones por las que no se quiere ir de Toledo. Por su parte, Marta reprendía a Tasio por haber provocado que Carmen se haya marchado por su infidelidad con Paula. Mientras Paula se enfrentaba a una entrevista de trabajo y comenzaba una nueva vida lejos de la casa de los De La Reina.

Andrés seguía tratando de acercarse a Valentina y de mostrarse comprensivo con ella pero ella prefiere seguir con cautela por miedo a no poder superar el trauma que tiene por su relación con Rodrigo. Y en el dispensario, Begoña alertaba a Nieves de la obsesión de don Agustín por la muerte de Alberto y la enfermera empezaba a preocuparse porque pueda descubrir toda la verdad.

Tras llegar a la colonia, Antoine Brossard se encaraba con Gabriel y Andrés por haber permitido el robo de los camiones. Paralelamente, Marta preparaba con las dependientas todos los preparativos para que la tienda esté perfecta para causar una buena impresión al francés y finalmente queda encandilado. Tasio le confesaba a don Agustín su infidelidad y Salva trataba de sonsacar a Álvaro información sobre su alianza con Gorito.

Damián se reencontraba con Fina y no dudaba en pedirle perdón por los errores que cometió en el pasado con ella y le pedía que tanto ella como su hija protejan su intimidad para que nadie les vuelva a hacer daño. Finalmente, pese a haber escuchado a Digna hablar del pasado de la empresa, Brossard anunciaba que debido a la crisis ha decidido trasladar la producción a Marruecos.