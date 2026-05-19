Benita responde así de sorprendente a Alba Carrillo tras sus incendiarias acusaciones sobre RTVE

Hace unos días, Alba Carrillo abría una guerra con Benita Castejón. Desde el programa que presenta en Ten, 'El sótano club', la exmodelo estallaba contra la vidente. Todo empezó cuando esta última hizo una reflexión en el programa 'Anda Ya' de los 40, donde colabora, sobre la que era su amiga.

"No la veo en RTVE porque ella sigue haciendo esa huida hacia delante", aseguró entonces Benita sobre el futuro laboral de Alba en la corporación pública. Todo después de las críticas de esta hacia RTVE por fichar para 'MasterChef' a defraudadores de Hacienda, como Paz Vega. Unas palabras que, como era de esperar, hacían explotar a la exconcursante de 'GH VIP'.

En 'El sótano club', la presentadora rompió la escaleta del programa para ponerle los puntos sobre las íes a la vidente: "Pensaba que era amiga mía", lamentó, antes de brotar contra ella. "Dedícate a leer el horóscopo, que no aciertas ni una", espetó Alba Carrillo. Además, aseguró que "no se puede gestionar RTVE con el romerito". Pero fue mucho más allá e incluso llegó a echarle en cara haberse pagado su operación de reasignación de sexo a costa de los contribuyentes en su docurreality emitido en La 2.

Benita reacciona al ataque de Alba Carrillo

Tras estas incendiarias declaraciones de la excolaboradora de 'D Corazón', Benita ha reaccionado este martes en el programa matinal de Los 40, y lo ha hecho matizando sus palabras para intentar tender puentes con ella. Según ha dejado claro, nunca quiso atacar personalmente a Alba: "Es algo que se ha interpretado mal o yo me explicado mal". "Le pido disculpas si es que lo he dicho mal", ha reconocido.

Además, intentó defender su concepto de "huida hacia delante" que enfadó a la presentadora: "Yo lo entiendo como alguien que tiene un problema y en vez de esconderse e irse hacia atrás lo afrontar más hacia delante todavía". Benita también quiso aprovechar su espacio en 'Anda ya' para aclarar su predicción sobre el futuro de Alba en TVE: "Espero que no se cumpla", aseguró sobre la posibilidad de no volverla a ver en la cadena pública. Benita deja claro que "es solo una predicción, es lo que veo…".

La vidente quiere tender puentes con su examiga, por lo que no dudó en defender su impulsividad, eso que tanto se la ha criticado: "Ella es visceral, es una mujer con ímpetu". "Prefiero eso a las mosquitas muertas. Lo que más mata no es la tarántula sino la mosquita muerta", sentenció.