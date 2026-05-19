Joaquín Prat pierde a un miembro de su equipo de 'El Tiempo Justo' antes del cambio de programación en Telecinco

'El Tiempo Justo', el programa conducido por Joaquín Prat y César Muñoz, será uno de los formatos más afectados por los grandes cambios que ha anunciado Telecinco para sus tardes y que se pondrán en marcha a partir de la segunda quincena del próximo mes de junio.

El magacín, producido en colaboración con Unicorn Content, la productora que preside Ana Rosa Quintana, se reformulará en una edición reducida para dejar parte de su franja de emisión al dating show 'Amor o lo que surja' con Carlos Lozano al frente.

Además, esa notable pérdida de presencia en la programación vespertina de Telecinco conllevará cambios de índole editorial. 'El Tiempo Justo' abandonará su bloque de corazón y crónica social, que pasará a estar en manos de 'De lunes a viernes', la versión diaria de 'De Viernes' con Santi Acosta y Beatriz Archidona que relevará a 'El Diario de Jorge' en verano.

Como ya sucedió con 'Vamos a ver' a comienzos de año, cuando aterrizó en la parrilla de sobremesa el concurso 'El Precio Justo', el recorte obligará a prescindir de parte del equipo. Y, de momento, ya ha trascendido una destacada salida, la del periodista y reportero Darío del Alcázar.

El joven, reconocido por el público por su anterior etapa en el extinto 'Socialité', ha anunciado su despedida a través de las redes sociales. "Gracias 'El tiempo justo' por tanto. Gracias por darme la oportunidad, por confiar en mí, por hacerme crecer y por enseñarme tanto", ha empezado agradeciendo el comunicador.

"Gracias por dejarme vivir desde dentro la generosidad de mis jefes, la entrega de un pedazo de equipo, la bondad y la amistad de mis compañeros; y la confianza ciega de los presentadores y colaboradores. Gracias, Joaquín, por todo", continúa el texto, en el que resalta el buen ambiente de trabajo en el equipo del programa de Telecinco.

Por último, Darío del Alcázar ha concluido el post ensalzando que su ciclo en 'El Tiempo Justo' "ha sido maravilloso, fundamental en mi vida y en mi carrera". "Nos vemos pronto", ha rematado junto al emoticono de una flecha apuntando a #Telecinco, lo que se interpreta como una posible reubicación en otro espacio de la cadena próximamente.