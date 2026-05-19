El palo de Anita Williams a Laura Madrueño tras 'Supervivientes': "Ojalá María Lamela hubiera estado en mi edición"

El pasado domingo, durante 'Supervivientes: Conexión Honduras' se celebró la tradicional 'mesa de las tentaciones', donde los concursantes tuvieron que enfrentarse a complicados dilemas. Algo que ya sufrió en sus carnesAnita Williams en su edición del año pasado.

'La mesa de las tentaciones' consiste en que los participantes tendrán recompensas a cambio de penitencias, entre las que se encontraban algunos cambios de look, como los que iban a experimentar Claudia Chacón, Alvar Seguí e Ivonne Reyes. Y como el que experimentó en 'Supervivientes 2025' Anita, aunque con algunas diferencias con respecto a esta edición, como así ha lamentado ella misma.

Y es que, cabe recordar que el año pasado era Laura Madrueño la encargada de cortar el pelo a los concursantes a cambio de jugosas recompensas. Sin embargo, tras el adiós de la presentadora y la llegada de María Lamela, esta ha sido la responsable del cambio de look de los supervivientes. Y, a juzgar por las palabras de Anita, la nueva conductora desde Honduras está desempeñando su labor mucho mejor que su predecesora.

La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' ha subido un vídeo a sus redes sociales, bailando y luciendo su corte de pelo, acompañado de una frase con dardazo incluido a Laura Madrueño. "Ay María, ojalá hubieras estado en mi edición de 'Supervivientes' para igualarme el pelo a mí también", ha sentenciado Anita Williams. Y es que la catalana sufrió un ataque de ansiedad mientras la meteoróloga la cortaba el pelo a cambio de una lasaña y poder hablar con su hijo.

El dardo de Anita a Laura Madrueño, chillo. pic.twitter.com/Y2me2L6tho — 🫶🏼 (@realitysdetv) May 18, 2026

El ataque de ansiedad de Anita Williams mientras Laura Madrueño le cortaba el pelo

La exnovia de Montoya se tuvo que cortar 20 centímetros de su melena, que para ella era muy importante, a cambio de comer un par de trozos de lasaña. En un primer momento, ella se negó, aunque aseguró que por 15 centímetros sí lo haría. Pero desde el programa le negaron esta posibilidad: tenían que ser 20 centímetros. Finalmente, Anita accedió al recibir el apoyo del público desde el plató.

Cuando Laura Madrueño procedió al corte de pelo, Anita, entre lágrimas, le hizo una súplica: "Por favor, córtamelo bien, que esté recto. Ay Dios mío". Algo que no ocurrió, y por lo que ha envidiado a las concursantes de este año, ya que María Lamela sí que se lo ha igualado. Para animarla, Montoya le dijo que estaba "guapísima" con su nuevo corte, pero ella no pudo evitar seguir llorando con un gran ataque de ansiedad, lo que generó las críticas de la audiencia hacia la organización del programa.

En esta edición, la que lo ha pasado verdaderamente mal ha sido Claudia Chacón quien, en el mismo día de su cumpleaños, iba a recibir una porción de tarta de chocolate. Pero, si quería conseguir un trozo mucho más grande, tendría que cortarse el pelo diez centímetros, algo que ella aceptó, aunque con dudas.

Claudia Chachón se corta el pelo a cambio de jugosas recompensas

"Lo voy a hacer, no solo por la tarta si no porque creo que una de las cosas que he aprendido aquí es que siempre he necesitado validación y la he buscado en mi físico, creo que es una manera de pensar en esa seguridad que quiero conseguir y transmitir, llegar más adelante no es por mi físico sino por mí. Lo que importa es lo que tenemos dentro, lo quiero hacer también por demostrarme que la seguridad está dentro", aseguraba la concursante.

Pero la cosa no quedó ahí. Tras cortarla los primeros diez centímetros, María Lamela le ofreció cortarse diez más, 20 en total, a cambio de una gran porción de lasaña y otra gran porción de pizza. Visiblemente nerviosa, finalmente Claudia acabó aceptando, y lo hacía por la audiencia: "Jamás he sentido como este apoyo que estoy sintiendo, con el que me estáis haciendo llegar tan lejos. Lo hago por todos vosotros. No necesitamos la validación de nadie, me encantaría no quedarme con las ganas de nada y ya dije que venía a superarme", sentenció, aunque no pudo contener las lágrimas al notarse su nueva melena.