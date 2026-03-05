En apenas unas horas, 'Supervivientes 2026' dará el pistoletazo de salida con los saltos del helicóptero de los 18 concursantes y un cambio histórico en la prueba del barro con el circuito de mayores dimensiones de la historia. Por si fuera poco, parece que el arranque con María Lamela, la nueva presentadora desde Honduras en relevo de Laura Madrueño, también tendrá grandes sorpresas según han avanzado desde Mediaset.

Y es que sin duda uno de los grandes alicientes de esta nueva edición del reality producido por Cuarzo Producciones es la incorporación de María Lamela al plantel de presentadores junto a Jorge Javier Vázquez y Sandra Barneda, que se mantienen al frente de las galas de los jueves y domingos, y de Ion Aramendi, que regresa al formato para encargarse de 'Tierra de nadie' los martes tras la salida de Carlos Sobera.

El pasado martes, en un encuentro en el que estaban responsables de Mediaset y de Cuarzo Producciones desde Honduras, se ha aclarado el motivo por el que Laura Madrueño no repite este año como presentadora de 'Supervivientes' desde Honduras después de tres ediciones y dos ediciones del 'All Stars'.

"Lo decidió ella. Supervivientes es un programa en el que uno pasa muchos meses fuera de casa. Llevaba 3 años haciendo Supervivientes, dos de ellos doblando con la marca All Stars", empezaba explicando Jaime Guerra dejando claro que fue decisión de Laura Madrueño el no continuar al frente del reality.

"Prefería parar por un tema personal y no seguir haciendo 'Supervivientes' porque quería quedarse más tiempo en España", apostillaba el directivo sobre la presentadora, que ya aclaró que sigue teniendo contrato con Mediaset y por tanto seguirá formando parte del grupo en futuros proyectos.

Así se fraguó el fichaje de María Lamela como relevo de Laura Madrueño

Por otro lado, Jaime Guerra también ha explicado cómo se fraguó el fichaje de María Lamela para tomar el relevo de Laura Madrueño y si hizo un casting para ser seleccionada por la cadena.

"Hemos visto a gente, pero no hemos hecho un casting como tal. A María la teníamos en el objetivo", empezaba aclarando el directivo. "Hemos visto las cosas que hace. Es una profesional con muchos años de experiencia, con un amplio currículum. Quizá más ligado a la actualidad, como reportera o copresentadora, pero también en TVG había hecho un reality de aventuras", seguía diciendo en alusión a 'Salvaxe', el programa que presentó el pasado verano.

"Contactamos con ella, nos gustó esa ilusión, esa profesionalidad, esa alegría y esas ganas. Creíamos que estaba en el momento justo para dar ese salto, nunca mejor dicho, para ser la imagen del programa en Honduras", terminaba diciendo Jaime Guerra, que además ha avanzado que María Lamela está muy ilusionada y encantada tras sus primeros días en Honduras. "Dice que está viviendo los días más especiales de su vida", revelaba.