'Supervivientes 2026' anuncia algo histórico en su estreno: su mayor juego, unos saltos inciertos y ¿sorpresa en el casting?

Quedan solo dos días para que arranque oficialmente 'Supervivientes 2026'. Este martes, Telecinco ha presentado todos los detalles de la nueva edición del reality en un encuentro virtual con los responsables del formato de Cuarzo Producciones desde Honduras, con la presencia de El Televisero.

'Supervivientes' vuelve a Telecinco con María Lamela como la gran novedad del programa como nueva presentadora desde Honduras tras la salida de Laura Madrueño después de tres ediciones. La gallega se suma así al plantel del reality junto a Jorge Javier Vázquez y Sandra Barneda, que se mantienen al frente de las galas de los jueves y los domingos. A ellos también se unirá Ion Aramendi, que vuelve al formato, para conducir 'Tierra de nadie' los martes en relevo de Carlos Sobera.

La lista de concursantes de 'Supervivientes 2026' está compuesta por perfiles muy diversos como Gabriela Guillén, el atleta paralímpico Alberto Ávila, los ex concursantes de 'La isla de las tentaciones 9' Claudia Chacón y Gerard Arias, la actriz de 'La que se avecina' Alex de La Croix, Paola Olmedo, la ex mujer de José María Almoguera, la influencer y mujer de Dulceida, Alba Paul, la ex concursante de 'GH 19' Maica Benedicto, la presentadora Yvonne Reyes, la modelo Marisa Jara, la periodista deportiva Ingrid Betancor, el campeón del mundo de OCR Aratz Lakunza, el ex campeón de Moto2, Toni Elías, el ex futbolista Jaime Astrain, el nieto del histórico reportero y aventurero Miguel de la Quadra-Salcedo, Alvar de la Quadra-Salcedo, tal y como avanzamos en exclusiva, el cantante José Manuel Soto y la influencer Teresa Seco.

Un casting que podría no estar cerrado

Al ser preguntados por El Televisero sobre si habrá alguna incorporación extra al casting tanto desde Mediaset como Cuarzo Producciones han preferido guardar silencio. "A nosotros nos gusta siempre sorprender", respondía al respecto Juan Ramón Gonzalo, director general de la productora dejando entrever que algo se guardan para los primeros días del reality. Tampoco han cerrado la puerta a que pueda haber alguna colaboración de algún rostro al estilo Terelu Campos como el año pasado.

Con respecto al casting, Jaime Guerra, director de producción de contenidos de Mediaset, ha defendido que "la grandeza de 'Supervivientes' es que hay mucha gente que quiere participar y tenemos muchos famosos que quieren vivir la experiencia y concursar y eso nos da posibilidad de poder hacer un grupo diverso con diferentes edades, procedencias y profesiones y poder descubrir perfiles nuevos".

Por otro lado, durante la presentación, desde Mediaset han aclarado que la salida de Laura Madrueño fue por su "decisión personal" pues no quería estar tanto tiempo fuera de España. Y con respecto al fichaje de María Lamela, reconoce que fue una elección complicada. "No hicimos un casting como tal pero si vimos a gente y a María la teníamos en el objetivo porque hemos visto cosas que hace, es una gran profesional con un gran currículum y contactamos con ella, nos gustó la ilusión, la profesionalidad que tiene y creemos que era el momento perfecto para que fuera la imagen en Honduras y ha encajado perfectamente desde el minuto 1", explicaba Jaime Guerra.

"El casting nos ha gustado mucho, porque es muy diverso, no hay un concursante que se parezca a otro. Las primeras sensaciones están siendo muy buenas. Vienen dispuestos a todo, tanto que hasta a uno de ellos ya le hemos pillado intentando robar una caja de cerillas", explicaban por su parte los responsables de Cuarzo desde Honduras.

Las nuevas dinámicas de 'Supervivientes 2026' con unos saltos imprevisibles

La primera gala de 'Supervivientes 2026', que arrancará este jueves 5 de marzo a las 21:45 horas, acogerá como ya es tradición los saltos desde el helicóptero de los 18 supervivientes. En este sentido, Ángel Ludeña, el director del formato desde Honduras ha avanzado que "la mitad tienen miedo al salto y la otra mitad nos está preguntando que hacer para batir el récord de salto más alto", dejando entrever que pueden ser muy imprevisibles.

Además, los participantes afrontarán su primer gran juego: el circuito de mayores dimensiones de la historia, lleno de estructuras y retos y que combinará agua y… más barro que nunca hasta un espectacular final que servirá para formar los primeros equipos y su distribución en las playas. "Es el circuito más grande que se ha hecho en la historia de Supervivientes con el tobogán más alto hasta el momento y esperamos que el barro luzca especialmente en el juego", afirmaban Juanra Gonzalo y Ángel Ludeña, el director de 'Supervivientes' desde Honduras.

Por último, los supervivientes afrontarán las primeras nominaciones. Pero además, como cada año, la organización de 'Supervivientes' 2026 sorprenderá tanto a los concursantes como a los espectadores con nuevos giros de mecánica así como nuevas dinámicas que generarán aún más competición y más tensión en la convivencia de cada grupo en las playas.

La Zona Roja : un misterioso lugar de encuentro en el que los supervivientes juzgarán semanalmente el comportamiento de sus compañeros y decidirán quiénes deben recibir un castigo en cada equipo. Sin embargo, la resolución de sus juicios puede que no sea siempre la que ellos esperan, puesto que el azar también entrará en juego.

: un misterioso lugar de encuentro en el que los supervivientes juzgarán semanalmente el comportamiento de sus compañeros y decidirán quiénes deben recibir un castigo en cada equipo. Sin embargo, la resolución de sus juicios puede que no sea siempre la que ellos esperan, puesto que el azar también entrará en juego. Batalla de Titanes : una nueva liga de juegos clasificatorios con

importantes recompensas que les enfrentarán a complicados dilemas.

: una nueva liga de juegos clasificatorios con importantes recompensas que les enfrentarán a complicados dilemas. El Consejo de los Dioses : una nueva asamblea en la que los

supervivientes deberán abordar las situaciones más destacadas de la

aventura y tratar de resolver (o no) sus conflictos.

: una nueva asamblea en la que los supervivientes deberán abordar las situaciones más destacadas de la aventura y tratar de resolver (o no) sus conflictos. Nuevas y espectaculares ceremonias de salvación.

Una de las dinámicas clave que marcarán buena parte del rumbo de la aventura

seguirán siendo los juegos, gracias al trabajo de planificación, diseño,

desarrollo y producción que llevará a cabo el equipo del programa. Serán

alrededor de 150 juegos los que afrontarán los concursantes, muchos de ellos

nuevos y sorprendentes y otros grandes clásicos de la historia del programa

como la Noria Infernal o el Duelo al Sol.

Los protagonistas de la edición tendrán que sobrevivir divididos en dos grupos

en dos localizaciones con distintas condiciones: Playa Victoria, la zona más

favorable, con mayores recursos y una dotación superior; y Playa Derrota, la

zona más inhóspita, con escasez de recursos y una dotación mínima que

complicará la vida a los concursantes que tengan que salir adelante allí. Como

es habitual, los juegos de localización, en los que el equipo ganador podrá

elegir la playa en la que sobrevivir, serán claves cada semana.