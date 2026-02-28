'Supervivientes 2026' lanza su promo oficial con las primeras imágenes de María Lamela en Honduras antes de su esperado debut

Queda menos de una semana para el gran estreno de 'Supervivientes 2026'. La gala inaugural del próximo jueves 5 de marzo (21:45 horas) será un gran acontecimiento para Telecinco al tratarse de la vuelta de su reality más espectacular y de su mayor activo en lo que a audiencias se refiere.

Con la cuenta atrás en marcha para los míticos saltos desde el helicóptero, la cadena ha intensificado la campaña de promoción lanzando su clásico spot con el equipo de presentadores que llevará las riendas del concurso por excelencia. Un equipo que en esta temporada presenta grandes novedades.

Jorge Javier Vázquez y Sandra Barneda se mantienen al frente, pero el resto del plantel cambia. Ion Aramendi cogerá el testigo de Carlos Sobera en las galas de 'Supervivientes: Tierra de Nadie' que Telecinco emitirá, como es habitual, en la noche de los martes.

Por su parte, María Lamela heredará el puesto de Laura Madrueño como nueva presentadora desde Honduras. Después de tres años y cinco ediciones (tres ordinarias y dos 'All Stars'), la 'Yemayá de Chamberí', el apodo con el que le rebautizó Jorge Javier, pone fin a su trayectoria en 'Supervivientes'.

Así, asumirá el rol María, periodista gallega con una dilatada trayectoria en televisión. En especial, en La Sexta, donde ha pasado sus últimos ocho años como reportera y presentadora de 'Más vale tarde'. También atesora experiencia en realities, pues condujo 'Salvaxe', un formato de supervivencia en TVG, la cadena autonómica de Galicia.

El debut de María Lamela en 'Supervivientes 2026' es uno de los grandes reclamos de la gala de estreno. Y en ese spot promocional con los presentadores hemos podido ver ya sus primeras imágenes desde Honduras, donde ella y el equipo se encuentran trabajando desde comienzos de semana.

María Lamela en Honduras

A continuación, analizamos esa promo. En primer lugar, arranca Jorge Javier Vázquez advirtiendo de que "empieza el concurso más exigente de la televisión". "Cualquiera puede ser famoso, pero solo los mejores llegan a Supervivientes", continúa Sandra Barneda; siendo el eslogan principal desde que arrancó la campaña, ya que todos los concursantes no serán capaces de alcanzar esa categoría.

"Vuelven los huracanes, las broncas sin fin, los mosquitos, el hambre, la lluvia, los intentos de abandono…", prosiguen Barneda y Ion Aramendi, que aparecen en el anuncio de forma intercalada junto a imágenes de tormentas o insectos.

Y tras desgranar las múltiples adversidades que van a tener que afrontar los participantes, entra en escena María Lamela directamente desde los Cayos Cochinos de Honduras. "¿Solo eso?", pregunta la joven en alusión a todas esas vicisitudes que les esperan a los nuevos robinsones. "Pues que empiece 'Supervivientes'", concluye la presentadora con ímpetu mientras alza un tridente grabado con el logo del reality y lo clava con garra en la arena de la playa.

Finalmente, el spot culmina con vistosas imágenes de archivo de 'Supervivientes' mientras Jorge Javier Vázquez pone la voz en off y emplaza a los telespectadores al gran estreno del próximo jueves 5 de marzo en Telecinco.