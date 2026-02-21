Entrevista a María Lamela ante el reto de 'Supervivientes': "Voy a darlo todo y más; pretendo otorgar sencillez y vivir situaciones límite"

María Lamela encara la mayor aventura profesional de su carrera al ponerse al frente de 'Supervivientes 2026' desde Honduras. La periodista gallega, que cuenta con una dilatada experiencia televisiva en La Sexta y TVG, confiesa que aún está "asimilándolo", nos habla de una mezcla constante de "vértigo, responsabilidad y emoción" ante lo que define como "el programa más exigente de la televisión". Con su fichaje, Telecinco abre una nueva etapa en el reality y ella lo asume como una oportunidad irrepetible: "Es la verdad hecha televisión y asumir este reto me parece un regalo".

El salto no ha sido improvisado. Aunque la propuesta la dejó "en shock", nos reconoce que la meditó a fondo antes de romper con su rutina y despedirse del equipo de 'Más vale tarde' en La Sexta. "No es una decisión que se tome a la ligera, pero cuanto más lo pensaba, más era consciente de que era la oportunidad de mi vida", nos explica. Cambia la actualidad política por galas de cuatro horas en directo, al otro lado del mundo y con famosos bajo presión extrema. Para afrontarlo, se está preparando sobre todo mentalmente y reforzando su resistencia física: más deporte de impacto, más fondo y la determinación de "exprimirlo al máximo".

Sobre el listón que dejaron Laura Madrueño y Lara Álvarez, con quienes ya ha podido hablar, María Lamela recoge consejos prácticos —desde el repelente autóctono hasta llevar jamón en la maleta— y asume el reto con naturalidad. Su sello, nos dice, será la autenticidad: "No sé hacer de presentadora. Voy a ser María Lamela, la que nació en Vilalba". Con ganas de medirse al humor afilado de Jorge Javier y sin miedo a los temporales hondureños —"he nacido con un temporal debajo del brazo"—, tiene claro que ahora solo hay una palabra en su cabeza: "'Supervivientes', 'Supervivientes', 'Supervivientes'".

De todo ello María Lamela ha podido hablar en esta entrevista exclusiva con El Televisero que reproducimos a continuación:

María Lamela, te estrenas como presentadora de 'Supervivientes' desde Honduras. ¿Cómo estás?

MARÍA - Aún lo estoy asimilando. Tengo muchísimas ganas, pero es que aún lo estoy asimilando. Yo creo que hasta que no me vea allí en Honduras no voy a ser consciente del reto y de la aventura que se me presenta. Porque ya ves, yo tenía mi vida, mi rutina, mi día a día y es que estoy en ese equilibrio de vértigo, de responsabilidad, de un formato tan potente, de un miura de la historia de la televisión y las ganas y la emoción que implica un formato tan increíble y tan entretenido y que te lleva tan al extremo. Digamos que para mí es la forma más verdadera, la verdad hecha televisión. Asumir este reto me parece un regalo.

¿Dónde estabas cuando te llegó esta oferta?

MARÍA - Pues mira, como me quedé tan en shock, no te puedo ni decir dónde estaba porque es que ni me acuerdo, no me ubicaba en el espacio-tiempo. Pero estaba, pues claro, en la vida que yo tenía en los últimos años y me llega para romperme toda la rutina. Yo tengo ese componente aventurero y hay que salir de la zona de confort. Me llega por absoluta sorpresa, pero lo tuve que pensar muchísimo, no te creas que es una decisión que hay que tomar a la ligera, evidentemente, pero cuanto más lo valoraba y más lo pensaba, más me daba cuenta y más era consciente de que era la oportunidad de mi vida y sé que no me equivoco.

¿Cómo fue comunicarles la noticia a tu antiguo equipo de Atresmedia?

MARÍA - Claro, es que son muchos años juntos todos los días y de repente tuve que despedirme de ellos. Es que es mi familia, son mis amigos, lo he compartido todo con ellos, los buenos, los malos momentos... Imaginaos una redacción de periodistas que además somos todos tan intensos, tan emocionales, pues claro, yo estuve llorando muchos días, pero porque no los iba a ver más. Obviamente, nos vamos a ver fuera del trabajo, pero es diferente. Llevamos mal la despedida.

Es un cambio de registro en toda regla. ¿Qué supone esto para tu carrera?

MARÍA - Es que ya no solo es la aventura, sino el mayor reto profesional al que me voy a enfrentar, creo, en mi vida. Es que tú imagínate galas de cuatro horas en directo, en la otra punta del mundo, con personajes públicos, con presentadores tan increíbles. Digamos que es eso, el trasatlántico, el programa más exigente de la televisión y a mí me han dado esta oportunidad. Así que voy a intentar exprimirla, bueno, lo voy a hacer, voy a exprimirla al máximo, pero con una responsabilidad tremenda, y sabiendo que voy a darlo todo de mí y más.

Sabemos que los concursantes se preparan mucho físicamente, pero ¿cómo se está preparando María Lamela?

MARÍA - Sobre todo mentalizándome. La preparación mental de decir:'bueno, pues vamos a por ello y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible'. ¿Preparación física? Pues mira, con el poco tiempo que tengo, la verdad, intentando cogerme estos tiempos muertos, que no son muchos, para tratar de hacer deporte de más impacto, porque yo venía de hacer pilates, yoga… pero esto ya no me vale, porque me enfrento a unas condiciones extremas con una humedad, con un calor... Y bueno, que también las pruebas requieren que yo esté en unas condiciones físicas concretas. Así que tratando de buscar huecos para ir preparada y allí continuaré por supuesto.

Eres la sustituta de Laura Madrueño. ¿Has podido hablar con ella? ¿Te ha dado algún consejo de cara a irte para allá?

MARÍA - Pues mira, he podido hablar con Laura Madrueño y con Lara Álvarez, con las dos. Y, como ya se ve en pantalla, encantadoras las dos, me han trasladado sus mejores deseos, me han dicho que lo voy a pasar genial, que va a ser una aventura única, que va a ser la aventura de mi vida y también me han dado recomendaciones del día a día allí. Porque claro, ellas al final han estado años y saben cosas que yo igual no tengo en mente como: 'Oye, pues yo me llevaría el repelente', y me dicen: 'No te lleves el repelente de aquí porque el autóctono es mucho más potente y el de aquí no te va a servir de nada'. Cosas así o: 'Llévate comida española que la vas a echar de menos porque vas a estar allí unos mesecitos'. 'Llévate unos sobres de jamón'... Cosas así. Que lo he tenido muy en cuenta, la verdad. Y muy bien, muy majas.

¿Cuál va a ser tu sello propio como presentadora?

MARÍA - Yo soy una tía muy normal, por así decirlo, de aldea muy sencilla, con unos valores y unos principios y una educación que me han otorgado mis padres también muy sencillos. Pretendo otorgar esa sencillez y mi propia verdad y mi propia autenticidad al formato. Espero que al espectador le guste porque es que yo no sé hacer de una presentadora. Yo voy a ser María Lamela, la que nació en Vilalba y la que está aquí a día de hoy hablando con vosotros. Es que no voy a poder hacer otra cosa y espero que a todos os guste.

¿Cómo va a ser interactuar con Jorge Javier y los comentarios que te haga?

MARÍA - Pues tengo muchísimas ganas, porque a mí la gente con esa chispa, con ese vacile, con esa sátira que tiene él tan característica, a mí me encanta, porque yo soy un poco así con esa retranca gallega que también me caracteriza y yo encantada de que me ponga en situaciones límite, que yo improvise. A mí eso es lo que me va a gustar, precisamente, que él me lleve a eso.

La temporada pasada de 'Supervivientes' estuvo marcada por manifestaciones, temporales... ¿Qué es lo que más miedo te da a ti de estar en Honduras?

MARÍA - Fíjate, yo como gallega, acostumbrada a la ciclogénesis explosiva… Que yo he nacido con un temporal debajo del brazo. Yo no tengo miedo al clima, no tengo miedo. Evidentemente, sí que lo voy a pasar mal, sobre todo por los concursantes, porque ellos, evidentemente, no están en las mismas condiciones que vamos a estar nosotros. Estaré pensando mucho en ellos, pero es que al final el clima es un elemento también del propio reality y da mucho juego también. Así que, bueno, pues intentando llevar el chaparrón lo mejor posible y nunca mejor dicho.

Y después de 'Supervivientes', ¿qué te planteas? ¿Seguir con este formato? ¿Volver al directo? ¿Qué expectativas tienes?

MARÍA - Es que es algo tan grande que lo ha eclipsado todo de tal manera en mi vida… Es una oportunidad tan de verdad, tan de lujo que no puedo pensar en otra cosa. O sea, lo que pienso ahora es 'Supervivientes', 'Supervivientes', 'Supervivientes' y ya está. Es que no puedo pensar en nada más. ¿Cómo voy a pensar en algo más?