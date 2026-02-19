María Lamela: "A 'Supervivientes' llego para escribir un nuevo capítulo y darle mi autenticidad y carácter a esta edición"

María Lamela emprende la mayor aventura profesional de su vida de la mano de 'Supervivientes 2026'. La periodista gallega, que atesora una incuestionable experiencia televisiva tras su paso por TVG y La Sexta, es la nueva presentadora del buque insignia de Telecinco desde Honduras; recogiendo así el relevo de Laura Madrueño y Lara Álvarez.

Antes de partir al Caribe (el viaje está previsto para la próxima semana), la comunicadora ha mantenido un encuentro con los medios, entre ellos El Televisero, para abordar cómo afronta este colosal desafío y dejar claras sus líneas maestras a la hora de ejercer el puesto.

Con "la responsabilidad y el vértigo" de ponerse a los mandos de la producción "más exigente y emblemática de la televisión", su máximo objetivo es impregnar a 'SV 2026' de su autenticidad, de su sencillez y de su lado más salvaje y poder seguir el legado de la gente "tan increíble" que ha escrito la historia de este reality.

"La comodidad es el oxímoron de 'Supervivientes'. Yo no puedo ir a 'Supervivientes' cómoda. Yo tengo que ir con ese punto de tensión, de nervios y de la responsabilidad que requiere un formato como este", sentencia alto y claro una María Lamela con las ideas muy claras, porque aunque estaba muy cómoda haciendo lo que hacía, "la vida es una y es para los valientes".

¿Cómo afrontas este gran reto?

Me han explicado que me lo voy a pasar genial, que va a ser la aventura de mi vida. Joder, tengo unas ganas tremendas. Es esa mezcla entre ganas y emoción por hacer lo que es la aventura de mi vida, que tengo clarísimo que lo va a ser. Tanto desde el punto de vista profesional como del personal. Y tengo esa responsabilidad y ese vértigo de enfrentarme al formato más exigente de la televisión y más emblemático.

Sobre todo también me dejan el testigo personajes muy potentes como Lara Álvarez o Laura Madrueño, que han impregnado con su personalidad y con un poderío televisivo lo que ha sido este formato. Coger el testigo de gente tan potente es una responsabilidad en toda regla.

¿Te da cierto vértigo? Porque es uno de los formatos estrella de la cadena y el listón está muy alto.

Siento nervios. Siento vértigo, pero el vértigo también está muy bien, ¿no? Porque eso implica responsabilidad a lo que te vas a enfrentar y crecimiento y evolución. Digamos que la comodidad es el oxímoron de 'Supervivientes'. Yo no puedo ir a 'Supervivientes' cómoda. Yo tengo que ir con ese punto de tensión, de nervios y de la responsabilidad que requiere un formato como este. Pero, eso sí, con muchísimas ganas de exprimirlo al máximo y de dar todo de mí. Y lo voy a hacer.

¿Cómo fue esa llamada en la que te dicen que quieren que presentes 'Supervivientes 2026'?

Yo no me lo esperaba para nada. Fue una sorpresa absoluta, pero os tengo que decir, como dato personal, que de alguna manera se ha manifestado porque a lo largo de mi vida han sido muchas personas, familia y amigos, que me decían: 'este formato está hecho para ti, tú vas a acabar presentando Supervivientes'. Me lo han dicho a lo largo de muchos años. Y mira que yo me he dedicado siempre a la actualidad, siempre he hecho programas en directo de política, de economía... Pero también es verdad que siempre he tenido ese punto más desenfadado y, quizá, yo no era consciente de que lo tenía tanto como el resto, ¿no? El resto lo ha visto antes que yo incluso. Yo decía: '¿Yo? ¿Supervivientes? ¿En serio? ¡Madre mía!' Pero pa'lante.

María Lamela: "En mi ADN está ese punto salvaje y por eso voy a conectar muy bien con este formato"

¿Qué parte de tu carácter o de tu estilo de vida crees que va a encajar bien para este trabajo?

Soy muy aventurera. Yo es que soy muy salvaje en mi día a día, mucha gente me lo dice. Salvaje para bien. Me gusta la naturaleza. Yo soy una niña de aldea, de la Galicia profunda. Me he criado en un pueblo de 30 habitantes; me he criado en el campo desde por la mañana hasta por la noche. Ese era mi día a día. Yo no concibo la vida sin estar rodeada de naturaleza. Aquí en Madrid la echo mucho menos, por eso voy tanto a Galicia. Está en mi ADN ese punto salvaje.

Creo que voy a conectar muy bien con este formato por eso, porque yo también soy, en parte, una superviviente en muchos sentidos. Y a mí me encanta todo lo que tenga que ver con la naturaleza, con los deportes extremos... He hecho paracaidismo y me gusta mucho hacer buceo. Yo me enfrento a cualquier reto que me pongáis.

¿Saltar del helicóptero?

Yo encantada.

¿Estás preparada para el que puede ser tu mayor reto y el más peligroso, que es dirigir un juego con famosos?

Efectivamente, muy buen matiz, porque una cosa es dirigir un juego y otra hacerlo con personajes tan reconocidos. Llevo muchos años trabajando y me ha curtido mucho hacer un programa de actualidad en directo. Durante muchos años he vivido en el puro directo y en esta última temporada de lunes a domingo. Entonces, digamos que voy con una buena base en ese sentido, pero enfrentarse a un transatlántico como 'Supervivientes' de cuatro horas en directo es un reto aún mayor y tengo muchísimas ganas de vivirlo.

Sobre dirigir juegos, tengo experiencia previa en realities de supervivencia donde tenía que dirigir también esos juegos con el componente de que, claro, la diferencia es que eran personajes anónimos. Pero yo pienso que tengo ese punto entre el carácter y la empatía que se requiere.

Esa fusión, que creo que es la clave para que funcione y para que también funcione mi relación con ellos, la voy a conseguir. Yo tengo mi carácter gallego y si hay que ponerse seria, me pongo seria. Sé conseguir que me tengan respeto, siendo respetuosa y empática siempre. Pero no voy a pasar ni una.

De los concursantes que se han ido conociendo en estos días, ¿cuál te ha impresionado más?

Ya sabéis que la objetividad es nuestro fuerte. No me puedo mojar y tampoco puedo prejuzgar. Creo que el éxito y la sorpresa de esta edición es precisamente que todos los perfiles no te los esperas porque son tan diversos y tan diferentes entre ellos. Ya habéis ido conociendo los nombres y creo que va a ser increíble verlos enfrentándose a una playa porque son personajes muy conocidos. Y sorprenderá ver también esa interrelación que pueden tener, qué puede surgir y el desenlace que pueda tener cada uno de ellos. No quiero referirme a uno en concreto porque creo que cada uno va a hacer un concurso completamente distinto al otro y esa fusión va a ser fundamental en esta edición.

"Yo no vengo a sustituir a nadie ni a compararme con nadie, sino a seguir el legado de profesionales brutales"

María Lamela, nueva presentadora de 'Supervivientes 2026'

Lara Álvarez y Laura Madrueño dejaron el listón muy alto. ¿Te presionan las comparaciones?

Son unas profesionales brutales, tremendas, solo tengo palabras buenísimas para ellas. Creo que este formato concretamente también brilla porque cada uno de los presentadores que ha tenido han impregnado como una personalidad muy potente y una profesionalidad tremenda.

Yo no vengo a sustituir a nadie y no vengo a compararme con nadie porque las comparaciones en todos los ámbitos son odiosas. Lo que vengo es a escribir un nuevo capítulo de 'Supervivientes', hacerlo lo mejor posible y estar a la altura porque cuidado con el nivel. Eso también a mí me llena de orgullo, el poder seguir el legado de gente tan increíble como la que ha escrito la historia de este programa.

En una reciente entrevista decías que te encantaría hablar con ellas, pero que no lo habías hecho todavía. ¿Eso ha cambiado?

Pues mira, sí, he podido hablar con las dos y son maravillosas, majísimas, encantadoras. Me han explicado un poco cómo es el día a día de allí, lo que me tengo que llevar y lo que no y lo que me hace falta y lo que no.

Por ejemplo, me han dicho que no me lleve repelente porque es que luego llegas allí y ves que no hace nada, que ya allí adquiriremos nosotros los repelentes autóctonos. También me han dicho que me lo voy a pasar genial, que va a ser la aventura de mi vida. Me han incrementado las ganas; ya sumadas a las que yo tenía. Y agradecida de recibir cualquier muestra de afecto de personas tan majas, tan admirables y a las que yo siempre he visto como referentes.

¿Tú qué te vas a llevar en tu maleta para sentirte cerca de casa?

No lo he pensado. El otro día me preguntaron lo mismo y aún no he pensado qué objeto personal me voy a llevar. Igual alguna foto que tenga por ahí de mi familia, de mis amigos. La almohada, ¿no? (Risas) De momento no he pensado en eso. Pienso más bien en no olvidarme nada importante y vital que me deje allí con una mano delante y otra detrás.

¿Qué te han dicho tus excompañeros ya de 'Más vale tarde'?

Todos están emocionadísimos. Me dicen que están muy orgullosos y que va a ser brutal verme allí, en Honduras. El viernes vamos a celebrarlo con una despedida todos juntos. Les tengo un cariño brutal y me ha costado muchísimo despedirme de ellos.

¿Qué es lo primero que quieres hacer cuando llegues a Honduras?

Quitarme los zapatos, pisar bien la arena y convertirme en una superviviente más, porque esa es la clave: ser una más.

¿Cuántos bikinis y bañadores llevarás en la maleta?

Hay mucho secretismo en torno a ello. Me he probado para ver las tallas, sobre todo, pero de los looks tampoco sé mucho, así que tampoco os puedo adelantar. Irá en la tónica de las otras ediciones, pero sí va a haber cambios y va a haber sorpresas. Y va a ser una responsabilidad también portarlos.

"Mi experiencia me avala para emprender esto y mi objetivo es ser yo misma y darle mi verdad a esta edición"

¿Te dijeron en la cadena por qué te eligieron a ti?

No hubo un argumentario cerrado ni unas razones concretas. Tampoco os puedo decir gran cosa. Sí percibí que mi perfil profesional encajaba con la etapa que querían abrir. Entiendo que mi experiencia, efectivamente, me avala para emprender esto.

Y al hilo, ¿te han asegurado más ediciones o solo habéis hablado de esta?

Como se suele decir, partido a partido.

Hay futbolistas que fichan por temporadas.

Es que ya solo solo un partido de 'Supervivientes' es una temporada.

Decías antes que querías marcar tu personalidad y tu profesionalidad en Supervivientes. ¿Vas con alguna idea de cambiar la forma que tenían de presentar Laura o Lara?

Yo es que no puedo no ser yo misma. Voy con la idea de ser lo más yo posible, de mostrar toda la verdad que llevo dentro y de fluir en ese sentido según invite la situación. Yo sí que es verdad que soy una persona empática. Me saldrá darles esas muestras de afecto y de cariño, pero también tengo mi punto de carácter. Encontraremos ese equilibrio, pero desde luego el objetivo es ser yo misma, darle mi autenticidad y mi verdad a esta edición y vivir la experiencia con ellos. Y que no haya distinción, que vayamos todos a una siempre.

¿Tú cómo te describes, María?

Cuesta mucho definirse a una misma. Soy una tía normal, soy una chavala de aldea de la Galicia profunda, con unos valores muy sencillos, de una familia muy sencilla también, que lo ha dado todo por conseguir trabajar en su pasión y que se ha esforzado muchísimo. Porque esto no viene regalado, viene de años y años haciendo ese examen diario en un medio en directo. Vengo del reporterismo, sé lo que es estar en la calle muchísimas horas y de tratar de tocar todos los aspectos.

En tu aldea, ¿qué dicen, María?

Ayer hice una videollamada con toda la aldea. Mi padre me llamó y me dijo que me querían despedir. Es que somos 30 habitantes. De hecho, fui a un cole unitario de todos los niños en la misma aula. Digamos que todo el pueblo es familia prácticamente. Yo llego allí y me voy de casa en casa saludando a los vecinos.

¿Qué o a quién vas a echar más de menos de España?

A mi madre porque la amo. Mira que ya tenemos que vivir separadas porque ella vive en Galicia, pero ese trato de estar hablando por teléfono constantemente, que quizá no podamos hacerlo, y el no verla todo lo que quiero... Voy a echar muchísimo de menos a mi familia, obviamente, y a todos mis amigos, que yo soy una persona, además, muy social. Me gusta mucho hacer planes con ellos y eso lo voy a echar de menos, claro.

Ya sabemos que no puedes decir mucho, pero no sé si tenéis pensado algún opening para la gala de estreno especial.

Sí que os puedo decir que el primer juego va a ser el más duro de la historia de 'Supervivientes' y va a ser espectacular. Vamos a empezar por todo lo alto.

¿Y tú tienes previsto algo para el debut?

Hay algo ahí preparado, pero, si os lo dijera, sería romper la sorpresa.

¿Has hablado con Jorge Javier Vázquez y Sandra Barneda?

Sí, les he conocido y son las personas tan majas y agradables que se ven en la tele. Nunca los había conocido personalmente y tenía muchísimas ganas de conocerlos y, de verdad, que la sorpresa ha sido mayúscula en el buen sentido. Tengo muchísimas ganas de trabajar con ellos. Y qué responsabilidad y qué orgullo poder trabajar con gente tan grande y tan profesional como ellos dos.

Y enfrentarse al peculiar humor de Jorge Javier también.

Eso me gusta, porque yo soy gallega y tengo mi retranca también. Y entonces, bueno, yo creo que va a estar gracioso.