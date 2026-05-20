Las cifras de audiencia dictan sentencia a 'La Revuelta' tras el cambio ejecutado en La 1 de RTVE

'La Revuelta' de David Broncano cambió radicalmente su escaleta (así se llama al guion en el que se estructura un programa de televisión) y en la entrega de este martes, emitida en el access prime time de La 1 de RTVE, priorizó la entrevista al invitado de la noche frente a las clásicas y manidas secciones previas (el público, la bañera, el bidé o la actividad callejera de Jorge Ponce).

Pues bien, aunque el propio Broncano temió en voz alta que este arriesgado movimiento podría perjudicarles en audiencias, lo cierto es que los datos publicados por Fiffty5Blue (Kantar Media), la empresa medidora, reflejan que el humorista estaba muy equivocado con sus pronósticos.

🔴 Broncano se ha vuelto loco definitivamente



En la recta final de la temporada. Tenía que pasar. #LaRevuelta pic.twitter.com/npScK6vvO6 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) May 19, 2026

Las audiencias han dictado un veredicto muy favorable a este meneo en la hoja de ruta del programa y ha agradecido la novedad en un momento crucial en el que 'La Revuelta' se encontraba en el punto de mira por haberse estancado peligrosamente.

Eran muchas las voces que cuestionaban el innecesario retraso de las entrevistas, el principal valor del formato, que por costumbre arrancaban alrededor de las 22:30 horas o incluso más tarde. Sin embargo, parece que, por fin (les ha costado), han escuchado al público.

Así, Broncano comenzó la emisión de este 19 de mayo con la entrevista del tirón, dejando todo lo demás para el último tramo. Por eso y porque la invitada era Mercedes Milá, un rostro que dio mucho juego durante toda su intervención, el programa de La 1 de RTVE acusó una notable subida, promediando un destacado 12,6% de cuota de pantalla y más de 1,5 millones de telespectadores.

#LaRevueltaTVE CRECE con la visita de Mercedes Milá en la noche de @la1_tve



⚡️ Alcanza un 12.6% de share y congrega una media de 1.535.000 espectadores



⚡️ Más de 4 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/beENPFv79x — Dos30' (@Dos30TV) May 20, 2026

Fue lo más visto del día en la cadena pública y se trató del mejor registro en dos meses. Concretamente, desde el 19 de marzo con la visita de Pedro Almodóvar. Desde entonces, el show de David Broncano no había alcanzado un dato tan alto. No obstante, 'La Revuelta' no logró imponerse a 'El Hormiguero', que alcanzó un 13,9% de share y 1,7 millones de seguidores.