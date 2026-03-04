María Lamela hace algo insólito por su debut en 'Supervivientes 2026' y anuncia una sorpresa para el estreno

'Supervivientes 2026' dará el pistoletazo de salida este jueves 5 de marzo en Telecinco, con Jorge Javier Vázquez desde Madrid y con María Lamela como nueva presentadora en Honduras. Precisamente su debut será uno de los grandes reclamos del estreno (21:45 horas).

La periodista gallega, que recoge el testigo de Laura Madrueño, será protagonista de la primera gala del concurso más legendario de la televisión. Así lo ha confirmado Mediaset en la rueda de prensa convocada este martes y en la que El Televisero ha estado presente.

María Lamela, que se encuentra "ilusionadísima" en palabras de Jaime Guerra, director de la División de Producción de Contenidos del grupo audiovisual, se está preparando un espectacular y sorprendente arranque de gala para debutar ante la audiencia pisando fuerte y haciendo historia en el reality.

En ese sentido, Juanra Gonzalo, director general de Cuarzo Producciones, la compañía audiovisual que produce 'Supervivientes', nos había emplazado a estar atentos a la final de 'GH DÚO 4' de este martes. Ahí, María Lamela demostraría lo que está dispuesta a hacer y por qué se encuentra en este transatlántico de la televisión.

Y efectivamente, María ha conectado en directo con Jorge Javier Vázquez y se ha lanzado al barro como una más a través del espectacular tobogán que el equipo ha construido en la playa para la primera prueba del jueves. Un momento histórico, pues ninguna presentadora (ni Raquel Sánchez Silva, ni Lara Álvarez, ni Laura Madrueño) había hecho algo así en sus estrenos; lo que refleja su nivel de implicación.

Además, María Lamela ha confirmado que se lanzará desde el helicóptero en el inicio de la gala y que el casting "aún no está completo ni cerrado". El jueves, durante el estreno, se incorporará una persona "muy conocida en España y que estáis deseando ver aquí".

.@jjaviervazquez conecta con María Lamela desde Honduras 😍: "El casting aún no está completo" 💣



🦎 #Supervivientes2026 GRAN ESTRENO el jueves, a las 21:45h, en Telecinco 🔵 https://t.co/fR6iCIDK6m pic.twitter.com/Fza4Rd3QqH — Telecinco (@telecincoes) March 3, 2026

Su salto desde el helicóptero será el punto de partida de una emisión inaugural que acogerá, como ya es tradición, los míticos saltos de los 18 supervivientes confirmados. En esta ocasión, ese bautismo estará sujeto a la imprevisibilidad, pues, tal y como ha destacado Ángel Ludeña, director de 'Supervivientes 2026' en Honduras, afrontan una edición con muchos concursantes con miedo a saltar.

De hecho, algunos de los participantes que se han embarcado en la aventura más dura y épica de sus vidas no saben nadar y otros tienen directamente fobia al agua. "La mitad tiene vértigo y la otra mitad del casting quiere batir el record del salto más alto", ha avanzado Ludeña. Esta situación dará lugar a un estreno muy incierto y, a su vez, emocionante.

Nada más poner un pie en la arena de los Cayos Cochinos, los concursantes disputarán su primer gran juego: el circuito de mayores dimensiones de la historia, lleno de estructuras y retos, que combinará agua y más barro que nunca. "Será el circuito más grande que se ha hecho en la historia de 'Supervivientes', con el tobogán más alto hasta el momento. Esperamos que el barro luzca especialmente en el juego", ha declarado Juanra Gonzalo.

La prueba culminará con un impresionante final que servirá para formar los primeros equipos y su distribución en las playas. Por un lado, Playa Victoria, la zona más favorable, con mayores recursos y una aceptable dotación; y por otro, Playa Derrota, la localización más inhóspita, con escasez de recursos y una dotación reducida al mínimo. Por último, los supervivientes afrontarán las primeras nominaciones de la temporada.

Mediaset, sobre el fichaje de María Lamela: "La teníamos en el objetivo porque es una gran profesional con un gran currículum"

Volviendo a María Lamela y a su esperado debut como imagen de 'Supervivientes 2026' en Honduras, en Mediaset han explicado el porqué de su elección. "No hicimos un casting como tal, pero sí vimos a gente y a María la teníamos en el objetivo porque hemos visto cosas que hace, es una gran profesional con un gran currículum. Contactamos con ella, nos gustó la ilusión, la profesionalidad que tiene y creímos que era el momento perfecto para que fuera la imagen en Honduras. Ha encajado perfectamente desde el minuto 1", ha señalado Jaime Guerra.

"Estamos encantados con la incorporación de María Lamela. Está descubriendo todo de primeras, está alucinando con todo lo que se está encontrando y creo que va a aportar ganas e ilusión y eso se va a notar desde el primer momento", ha añadido Juanra Gonzalo.