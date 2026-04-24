Si hay un espacio emblemático en RTVE con permiso de 'Informe Semanal' y 'Saber y ganar' es 'Versión española'. El formato de cine presentado por Cayetana Guillén Cuervo se estrenó en 1998 y 28 años después continúa en emisión.

Sin embargo, en los últimos meses, el célebre formato que apuesta por la emisión de algunas de las películas más recientes de nuestro cine ha vivido todo un vaivén de cambios en la programación del fin de semana en La 2 saltando de la noche del domingo a la del sábado y viceversa en diferentes ocasiones y cambiando sus horarios del prime time al late night.

Por si fuera poco, también ha tenido que vivir algunos parones en su emisión. Y eso es precisamente lo que va a pasar esta semana. Así, 'Versión española' se queda este fin de semana sin hueco en la programación de La 2 con el estreno de 'Malas Lenguas Noche', la versión de prime time del formato que conduce Jesús Cintora cada tarde con gran éxito de audiencia.

Con la llegada de este nuevo programa de actualidad y debate, que ocupará toda la noche del sábado, 'Versión española' se queda sin hueco y por ahora tampoco será trasladado al prime time del domingo pues La 2 ha optado por mantener 'Zero Dramas', el programa de Loles León en dicha noche después de su experimento fallido en su salto al late night de La 1.

Así queda la programación de La 2 este sábado 25 de abril:

20:20 horas - 'La vuelta al mundo en 80 likes'

21:05 horas - '¡Cómo nos reímos!'

22:00 horas - 'Malas Lenguas Noche' (estreno)

01:45 horas - 'La noche temática'

'Versión española' salta al martes y La 2 reestructura su programación de prime time

No obstante, tal y como aparece en el adelanto de programación, parece que La 2 reubicará finalmente 'Versión española' en el prime time de los martes justo después de 'En Portada' a partir de las 23:00 horas volviendo así a una noche en la que ya ha sido emitido a lo largo de su historia.

Con el traslado de 'Versión española' al martes, La 2 culmina su nueva programación de prime time pues la semana que viene también vivirá el estreno de 'El juicio' con José Luis Sastre en el prime time del miércoles y el regreso de 'Órbita Laika' al jueves.

Así queda la programación de La 2 la próxima semana: