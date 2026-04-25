Jesús Cintora, ante su triple salto en TVE con 'Malas Lenguas Noche': "No tengo miedo a las amenazas; a mí me han apartado y censurado"

Jesús Cintora advierte que, desde su experiencia personal, la televisión como la vida "son etapas", y tras haber atravesado periodos en los que se le ha apartado de los platós, ahora afronta con "los pies en el suelo" una "triple oportunidad" ante el estreno este 25 de abril de 'Malas Lenguas Noche', un nuevo formato semanal que ocupará todo el prime time sabatino de La 2 y que ampliará la presencia de su "cuadrilla", un grupo que ya es reconocible y apreciado por el público que le sigue asiduamente en sus tres horas diarias de emisión.

El periodista soriano hace balance de su primer año recién cumplido al frente de 'Malas Lenguas', habiéndose erigido en una de las caras más representativas de la 'nueva' RTVE, con la actualidad y la política como pilares. Una apuesta que está recibiendo el respaldo mayoritario de la audiencia, firmando las mejores métricas de La 1 y La 2 en tres lustros.

Estos resultados históricos han llevado a la cadena pública y a sus profesionales actuales a estar en el foco constante de los ataques y amenazas de la derecha, un campaña que para Cintora obedece a que a ciertos sectores "les conviene una televisión pública más débil y con menos audiencia", porque "una TVE que se ve, molesta más" y produce que "se reduzca la tarta de la publicidad en las televisiones privadas".

P. Acabáis de cumplir vuestro primer año de emisiones en TVE. ¿Qué valoración haces de estos primeros 12 meses de 'Malas Lenguas'?

R. Pues la verdad que, como suele ocurrir a veces en la vida, ha sido un poco lo imprevisible. Entonces ahí está la magia, porque éramos un programa que humildemente empezaba en La 2, y creo que era muy complicado consolidarse haciendo actualidad y con un programa nuevo. Y quién nos iba a decir que poco tiempo después íbamos a estar en La 2 y también en La 1; lo cual supone tener la suerte de hacerlo para más gente, pero también implica más trabajo, y ahora el reto se triplica y es el triple salto con el programa del sábado por la noche. Y no es un triple salto mortal, sino que es una triple oportunidad de hacer televisión, de trabajar y de intentar contarle a la ciudadanía lo que ocurre e intentar también acompañar y que pasen un buen rato.

Coincidiendo con el aniversario, estrenas este sábado 'Malas Lenguas Noche'. ¿Qué va a aportar a la televisión este nuevo formato y qué le diferencia de la versión diaria?

Yo soy de los que piensan que la televisión tiene de bueno el hecho de ir construyendo poco a poco. Me ha tocado a veces hacer formatos de estos que decían que la estructura era muy fija y han acabado siendo muy diferentes a lo que estaba puesto en un papel. Entonces yo creo que el programa nace con la novedad de la ilusión de un nuevo espacio, de que tenemos más horas y de que es por la noche. También el análisis es diferente si ya se hace cuando va acabando la semana, y al mismo tiempo tiene un punto también algo más canalla al ser en horas que se van adentrar en la madrugada; y no vamos a desnudarnos, sino que simplemente sí que queremos desnudar pues a aquellos que sueltan bulos, a los que cuentan cosas absurdas y también al mismo tiempo ofrecer lo que realmente está pasando. Eso es lo que pretendemos.

Vais a competir frontalmente con 'La Sexta Xplica', vuestro principal rival en esta nueva ubicación. ¿Qué ingredientes os va a diferencia de este programa ya asentado?

No vamos a confrontar, como dices tú, directamente con nadie, porque somos un programa que parte humildemente en La 2 y que está empezando, porque de entrada tenemos que competir con nosotros mismos, así tal cual. O sea que no es real decir que vamos a ponernos a competir ahora mismo con nadie. Veremos si se puede llegar a estar en capacidad o en condiciones de competir más adelante. Ahora mismo, lo que pretendemos es simplemente empezar, ir poquito a poco y tratar de decir estamos aquí y ser una ventana más.

La noche del sábado ha estado reservada históricamente en televisión al debate político con formatos emblemáticos como 'La Sexta Noche', 'El Gran Debate' e incluso 'La Noria' tenía una tertulia política. ¿Llegáis para cubrir su vacío? ¿Vais a beber de alguno de esos formatos?

No. Vamos a beber fundamentalmente de 'Malas lenguas', que ya existe como tal y que tiene de bueno que hemos creado una cuadrilla de gente que participa, tanto en el equipo de redactores, de reporteros y de colaboradores. Hay trabajadores nuevos en el equipo preparando el programa, pero hay una cuadrilla de gente que hemos conseguido formar ese grupo que yo creo que la audiencia ya lo ve como reconocible. Somos los de 'Malas lenguas' y como tal vamos a estar ahí. Buscamos hacer un programa en el que, si hay que debatir, vamos a debatir, si tiene que ser de forma más o menos acalorada se hará, pero que a fin de cuentas somos un grupo y formamos una cuadrilla en la televisión.

Precisamente La Sexta acaba de 'robar' un rostro a RTVE, Marc Giró, quien ha llegado a decir tras su salida que ha sido "muy feliz y muy infeliz" en la cadena pública y que no se ha ido "por dinero". ¿Cómo te sientes tú?

Yo me siento evidentemente contento de estar trabajando con un grupo de gente, desde José Pablo López [presidente de RTVE] hasta Sergio Calderón [director de TVE], pasando por todos los que formamos el equipo de 'Malas Lenguas', que estamos dejándonos la piel por hacer una televisión pública que sea referencia y además la gente la está viendo cada vez más y entre otras cosas por eso molesta.

¿Has recibido en estos meses alguna oferta de la competencia? ¿Te ves tú trabajando en La Sexta si te despiden de RTVE?

Eso son cosas que, sinceramente, no viene al caso. Lo que ocurre de puertas adentro en mi casa y en mis asuntos más personales no se comentan. Como se diría en el argot, estos temas se cuentan y se quedan en el vestuario siempre. Porque yo ahora mismo estoy trabajando en 'Malas lenguas' y mi responsabilidad es intentar hacer cada día un programa que dirijo, presento y que tenemos una enorme responsabilidad y un montonazo de horas de trabajo para sacarlo adelante. Además, recomiendo esa reflexión, la cantidad de horas de trabajo que requiere un programa así.

Jesús Cintora: "No vamos a confrontar ni con 'La Sexta Xplica' ni con nadie. Veremos si se puede llegar a estar en condiciones de competir más adelante"

Jesús Cintora, presentador de 'Malas Lenguas'

Si el experimento de 'Malas Lenguas Noche' es un éxito, ¿se plantea su salto de La 2 a La 1?

Yo me planteo ahora mismo, honestamente, hacer medianamente bien el primer programa y luego llegar al segundo y poco a poco. Particularmente, las experiencias televisivas que he tenido es mejor afrontarlas yendo poco a poco trabajando, con mucha humildad, ser sensato y ya está. Y ya se irá viendo. Es un planteamiento de lo más sensato, ¿no? Porque, a ver, es una oferta que aparecemos ahí un sábado por la noche en La 2, pues bueno, vamos a intentar de entrada hacer un esfuerzo para que la gente sepa que estamos ahí, para ir haciendo un programa poquito a poco y estamos en eso, no hay más.

Es un poco la filosofía con la que surgió 'Malas Lenguas' hace un año, ¿no? Un formato que nació sin grandes pretensiones y que ha ido consolidando muy rápido su éxito.

Hay que tener una mentalidad absolutamente realista. Además, estamos en la televisión pública y se trata de intentar hacer un contenido que sea razonable, que acompañe, que cuente lo que pasa, que tenga la capacidad de abordar tanto la actualidad desde un punto de vista crítico como también entretenido. Y en la televisión al final son etapas, porque yo quería hacer una cosa en La 2 y me he encontrado haciendo varias y trabajando un montón de horas, pero hay que tener los pies en el suelo.

Sin embargo, el último intento parecido 'Directo a la gente', que presentaste junto a Marta Flich y Gonzalo Miró en el prime time del viernes no funcionó (6,9% y 602.000 espectadores) y fue retirado de la parrilla tras una única emisión. ¿Sientes presión por las audiencias? Al final, en La 2 hay menos presión por el dato que en La 1.

No lo sé, nosotros cuando hacemos un programa la responsabilidad de intentar hacerlo bien, la tenemos igual en La 2 que en La 1. O sea, vamos a intentar hacer una cosa que esté bien, sobre todo que haya espectadores a los que les pueda interesar, pero no quiero hacer comparaciones con nada. Simplemente todos sabemos que en la televisión se puede hacer un contenido que, desde mi punto de vista, vaya haciéndose más o menos familiar, como está siendo el caso de 'Malas Lenguas', que es reconocible por cada vez más gente. Estamos ahí muy fuertes, ya no solo en el formato de la televisión generalista, sino también en redes. Porque el programa está subiendo muchísimo en nuestros perfiles de redes sociales. Hay una serie de personas que aparecen en el programa que también son queridas y reconocibles. Ya te digo, hemos conseguido formar una cuadrilla, un grupo, un equipo y como tal, salimos en esta etapa muy agradecidos de la oportunidad, pero absolutamente con los pies en el suelo.

Las audiencias históricas de RTVE la han llevado a estar en el foco constante de los ataques de la derecha. Tu compañero Javier Ruiz ha llegado a decir que detrás solo hay una cuestión de dinero y sitúa a Atresmedia y Mediaset detrás de la última ofensiva para "estrangular" a TVE. ¿Qué piensas tú de toda esta campaña orquestada?

Lo que puedo contar desde 'Malas Lenguas' es que es un programa en el que echo un montón de horas de trabajo para emitir cada día en La 2 y en La 1. Y, quien sabe de televisión, conoce el sacrificio que supone en horas de esfuerzo. Somos un equipo bastante joven, con mucha ilusión, estamos consiguiendo que el público lo vea y como tal defiendo el trabajo de un grupo de profesionales que está trabajando y dando el todo por el todo para intentar hacer un buen programa. Es lo que te puedo decir. Luego, respecto a movimientos más oscuros que puede haber por detrás, pues los que vamos teniendo una experiencia ya en la vida sabemos que, por ejemplo, si te hablo desde una perspectiva más personal, he vivido etapas en las cuales se me ha apartado.

Y curiosamente ha sido en momentos en los que había audiencia en el programa. Entonces, hay varias razones o varias motivaciones que explican las cosas. Pues una puede ser, sin duda, que los programas que se ven molestan más; otra puede ser también que a veces se intenta hacer de los profesionales de la comunicación un pim pam pum. Como tercera razón, es verdad que puede haber sectores a los que les conviene una televisión pública más débil, con menos audiencia, porque, a fin de cuentas, una TVE que ve más gente hace que otras televisiones privadas sean menos vistas, con lo cual la tarta de la publicidad también se puede reducir. Hay varias razones, no se puede despachar en una respuesta de apenas unas líneas. Pero efectivamente a veces por detrás ocurren cosas que a la gente no se le cuentan, pero bueno, la sociedad yo creo que sabe bastante lo que se cuece.

Si la derecha gana las elecciones generales de 2027 ya han amenazado con despedir a los actuales rostros de RTVE poniéndoos nombres y apellidos, ¿qué respondes a quienes os acusan de haber politizado RTVE?

Es que yo hago periodismo político, es la base central. Yo soy una persona que tengo mi título universitario, mis años de experiencia, de muchos años en la radio, en la televisión y de trabajo y esfuerzo, que es lo que me enseñaron desde que era un chaval. Entonces, honestamente, veo el oficio como una forma de ser responsable y además de vivir etapas.

"He vivido etapas en las cuales se me ha apartado. Y curiosamente ha sido en momentos en los que había audiencia en el programa"

Jesús Cintora, presentador de 'Malas Lenguas'

¿Cómo llevas tú estas amenazas y persecución a los profesionales de la corporación?

No tengo miedo, porque a mí me han apartado y me han censurado en otras ocasiones y, como comprenderás, a estas alturas de la vida no temo más allá de un problema de salud y no mucho más. Eso son etapas y nos hemos ido adaptando a circunstancias diferentes y como tal, yo ahora mismo pienso en el equipo que formamos, en la gente que tiene ilusión por trabajar en 'Malas lenguas' y la responsabilidad que tiene enfrentarse cada día a un programa diario en La 2 y en La 1 y ahora a un formato para la noche de los sábados.

¿Temes tu despido de RTVE si llega el PP y Vox al Gobierno?

Es que si tuviera tres ruedas sería un triciclo, pero ahora mismo lo que hay es lo que hay. No sé lo que pasará, no soy Rappel, soy periodista y me gusta analizar lo que ocurre. No soy una persona que haga acertijos, no sé lo que ocurrirá y no tengo ni idea. Ahora mismo estoy centrado en hacer mi trabajo hoy, y lo demás será lo que decidan los votantes en su momento.

Incluso desde dichos sectores se ha puesto en duda la veracidad de las audiencias de TVE, acusando al Gobierno de "comprar a Kantar Media (Fifty5Blue)". En el caso de 'Malas Lenguas' ha cerrado con una media en marzo del 11,3% en La 1 y un 7,3% en La 2, el mejor dato mensual desde su estreno. ¿Qué les dirías a los que cuestionan los datos de audiencia de RTVE y los audímetros?

Que la culpa es del comunismo.

¿Nada más?

Eso, que la culpa del comunismo (risas).

¿Qué parte de culpa tiene la televisión ante los niveles insoportables de polarización actual en la sociedad?

No hay para nada un nivel insoportable de polarización, como dices. Yo vivo en un barrio aquí en Ciudad Lineal, en Madrid, y voy por la calle, hablo con los vecinos y no percibo esa polarización. Hay que tener los pies en el suelo, y una cosa es lo que se intenta transmitir en determinadas esferas y luego lo que pasa en la vida normal y corriente. Vivimos en un país que afortunadamente puede haber elementos más o menos crispados, que sin duda los hay, pero luego la sociedad está muy centrada cada día en intentar sacar sus vidas adelante, en sus familias, en sus trabajos, en su salud, y la gente está muy en eso. Y como tal, los que hacemos 'Malas lenguas' estamos en lo mismo, en intentar sacar cada día adelante el programa y ya está. Hay debates, pero son eso, debates donde se analiza lo que ocurre con puntos de vista distintos y ya está, no hay más. La vida hay que verla con mucha más naturalidad.

¿Cómo te definirías en tres palabras?

Me podría definir de muchas maneras, pero por lo que puede afectar más a esta entrevista, pues periodista, trabajo y responsabilidad.