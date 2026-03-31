RTVE lleva a Jesús Cintora a la noche del sábado con una nueva apuesta tras el éxito de 'Malas Lenguas'

El próximo 9 de abril se cumplirá un año desde el estreno de 'Malas Lenguas' con Jesús Cintora. El programa que estaba destinado a las tardes de La 2 y que también dio el salto a las de La 1 ofreciéndose en dos bloques se ha consolidado en audiencias. Y por ello, RTVE ha decidido apostar por el presentador para ponerse al frente de una nueva apuesta para su prime time.

Según avanza Poco Pasa TV, RTVE prepara un nuevo programa centrado en la actualidad para la noche de los sábados de La 2 con el que competir de forma semanal con 'La Sexta Xplica' que conduce José Yélamo en La Sexta.

La intención de TVE es que este nuevo espacio cuente con un equipo independiente al que se encarga de 'Malas Lenguas' en las tardes de La 1 y La 2 y que vea la luz de forma inmediata. Así, el programa llegará a la parrilla de La 2 el próximo sábado 11 de abril una vez pasada la Semana Santa.

De esta manera, Jesús Cintora se verá las caras además de con 'La Sexta Xplica' con 'Atrapa un millón' en Antena 3 a la espera de la llegada de 'La Voz Kids', con 'El Blockbuster' de Cuatro así como a la recta final de 'Got Talent España' en Telecinco antes de que 'Hay una cosa que te quiero decir' tome su relevo y previsiblemente contra el cine de La 1.

TVE vuelve a apostar por la actualidad para el sábado con Cintora

Con ello, RTVE vuelve a apostar por la actualidad para la noche de los sábados después de que en junio del año pasado ofreciera dos especiales de 'Mañaneros 360' en el prime time de los sábados con Javier Ruiz y Adela González con escaso éxito de audiencia (7% y 556.000 / 5,4% y 356.000).

También el pasado 9 de enero, La 1 ofreció un especial de 'Directo al grano' bajo la marca 'Directo a la gente' en el prime time del viernes con Marta Flich, Gonzalo Miró y el propio Jesús Cintora. Un programa que anotó un flojo 6,9% y 602.000 espectadores. Ahora será La 2 la que cuente con un formato semanal en su prime time.