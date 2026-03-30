Jesús Cintora pone en el espejo al PP por lo que hace con Vito Quiles y Telemadrid tras su señalamiento a RTVE

El Partito Popular ha anunciado este lunes que van a poner en marcha una comisión de investigación sobre RTVE en el Senado aprovechando su mayoría absoluta después de asegurar que es una cadena de "propaganda 'sanchista' pagada por todos los españoles". Algo a lo que han reaccionado desde la propia Corporación y rostros de la cadena como Javier Ruiz o Jesús Cintora.

Así, después de que el presentador de 'Mañaneros 360' se pronunciara sobre esta comisión en su programa, por la tarde ha hecho lo propio Jesús Cintora. Y en su caso, el presentador de 'Malas Lenguas' no ha dudado en señalar la hipocresía del PP.

"Estamos en un punto en el cual TVE para el Partido Popular, quién sabe si porque ya como Vox dice lanzallamas y bomba atómica, pues ahora el PP dice que comisión de investigación en el Senado. Pero es que además nos acusa de sumisión, pone en duda el mérito y dice que nos van a rescatar en TVE", empezaba explicando Jesús Cintora.

Justo después, 'Malas Lenguas' emitía las declaraciones de Alicia García del PP asegurando que "RTVE se ha convertido en TelePedro sustituyendo la calidad por sumisión" y que tienen que rescatar y regenerar la televisión pública. "¿Van a rescatar y a regenerar con algún modelo que vemos en alguna televisión autonómica que controla el PP?", se cuestionaba Cintora. "Es que son unos desvergonzados, esto no tiene sentido. Lo que quieren es amedrentar a los trabajadores de RTVE", apuntaba Gloria Marcos asegurando que solo dicen mentiras recordando como tuvieron que cerrar Canal Nou con deudas.

"El Partido Popular considera que tiene que haber una comisión de investigación sobre TVE en el Senado, yo voy a optar porque sea el propio PP el que responda al PP. Por ejemplo cuando Feijóo hablaba de que no hay que señalar a los periodistas. Va a ser el propio PP el que responda al PP", confesaba el presentador de 'Malas Lenguas'.

Jesús Cintora desmonta al PP por su defensa de Vito Quiles o lo que hizo Aznar con RTVE

Después eran otros colaboradores como Ernesto Ekaizer o Marta Gómez Montero los que opinaban de esta decisión del PP. "Yo insisto, vamos a hacer que el PP se responda. La misma portavoz del PP en el Senado que ha salido a decir que nos tiene que regenerar y que dice que somos sumisos es la misma a la que le preguntaban por Netanyahu por el hecho de que impida la misa del Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro. Era una buena ocasión para demostrar esa gran libertad que dice que tiene, criticar a Netanyahu no, pero a RTVE sí, curioso", sentenciaba Jesús Cintora.

🔷 "Criticar a Netanyahu, no; a RTVE, sí. Curioso", apunta @JesusCintora sobre las declaraciones de la portavoz del PP en el Senado.



🔴 "El PP tiene miedo a que haya un medio de comunicación público que sea capaz de informar y destrozar bulos", añade @gloriamarcosmar en… pic.twitter.com/pD9I5Fxvb6 — Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) March 30, 2026

"Esta señora, Alicia García, es la que nos quiere enseñar a no ser sumisos, por ejemplo, y méritos y periodismo", apostillaba Cintora. "Ellos mismos se retratan", añadía el presentador desmontando cómo el PP no es capaz de cuestionar a Netanyahu por prohibir la misa del Domingo de Ramos y se atreven a dar ejemplo de moral a RTVE.

"Yo insisto que sea el propio PP el que responda al PP. Porque la misma Alicia García que nos quiere regenerar y enseñar la libertad periodística es la misma a la que le preguntan por el cierre del espacio aéreo en una guerra y hacer eso es hipocresía. ¿Dónde está la hipocresía?", seguía preguntándose el presentador de TVE.

📢 "Insisto, que sea el PP el que responda al PP", dice @JesusCintora en #MalasLenguas.



💬 "La gente se puede expresar con total libertad sin que nadie les diga nada", añade @Alberbel. pic.twitter.com/90qucq4NIw — Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) March 30, 2026

Asimismo, Jesús Cintora seguía desmontando al PP recordando como defendió en su momento a Vito Quiles. "Insistimos en el ejercicio de que el PP responda al PP. ¿El Partido Popular por ejemplo habla de ejemplo del periodismo con Vito Quiles? ¿Ahí está lo que no es sumisión? ¿Regenerar el periodismo es Vito Quiles?", reflexionaba el presentador.

"Es el mismo PP el que dice que comisión de investigación sobre RTVE en el Senado pero Vito Quiles...", añadía antes de recordar la defensa que hizo Miguel Tellado del agitador ultra. "Yo sí, estoy en el ejercicio de que es bueno poner a la gente frente al espejo y que el PP responda al PP, por ejemplo cuando le recordaban a Aznar que el puso a un diputado del PP al frente de RTVE. Ahora mismo la presidencia de RTVE les podrá gustar más o menos, pero es un profesional, es un periodista, tiene experiencia de haber dirigido medios diversos y por cierto con gobiernos del PP, no es un diputado de un partido como le recordaban a Aznar. El PP ante el espejo", concluía.