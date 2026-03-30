Javier Ruiz abochorna en RTVE a la Telemadrid al servicio de Ayuso y a la TVG con datos de sus audiencias irrisorias

El Partido Popular continúa firme en su lucha contra "la televisión al servicio del poder" y ha anunciado que, aprovechando su mayoría absoluta en el Senado, iniciarán una comisión de investigación contra RTVE. Un nuevo pie de guerra contra la "propaganda sanchista" ante la cual Javier Ruiz no ha evitado pronunciarse este mismo lunes en 'Mañaneros 360', lanzando un claro mensaje a la ultraderecha sobre la independencia democrática del ente y su rigor.

"Es el Senado el que está perdiendo la autoridad y está al servicio del PP. ¿Quieren investigar por qué RTVE se ha convertido en líder de audiencia en algunas franjas, por qué es referencia? A lo mejor aprenden algo sobre cómo se hace televisión pública plural e independiente", ha comenzado explicando Antón Losada, que conectaba en directo con el magacín de La 1 tras el argumentario de Alicia García, portavoz del Partido Popular en el Senado.

Javier Ruiz pone los puntos sobre las íes al PP tras su nueva cruzada contra RTVE: "No seguimos el dictado de Génova"

Así, Javier Ruiz y su equipo respondían sin dudar a la última cruzada de la derecha contra la televisión pública. "Aquí vamos con la pizarra. Si lo que les preocupa es la gestión patrimonial de RTVE, acaba de presentar un superávit de 55 millones de euros. Y si lo que les preocupa es la audiencia, TVE está en máximos de audiencia en décadas, en franjas como esta", ha comenzado sentenciando el presentador, sacando pecho del ente presidido por José Pablo López.

🔵El PP usa el Senado contra RTVE



Los populares imponen su mayoría en la Cámara Alta para impulsar la séptima comisión de investigación, esta vez sobre RTVE#Mañaneros30Mhttps://t.co/CfpoB4nErB pic.twitter.com/1hYUddqCeS — Mañaneros 360 (@MananerosTVE) March 30, 2026

"A lo peor lo que ocurre es eso, que lo que les preocupa es la audiencia, que la hay. Efectivamente, porque no seguimos el dictado de Génova. No pasamos a limpio el argumentario del PP ni el de ningún partido", ha continuado señalando con gesto serio el conductor de 'Mañaneros 360'. "Por cierto, ya que estamos para dar lecciones", añadía entonces con sorna el comunicador antes de señalar directamente a la televisión de Isabel Díaz Ayuso entre otras por su rendimiento.

"Telemadrid tiene un 4.6% de cuota de pantalla, y bajando. Y TVG tiene un 7.4%, mínimo histórico. Si vamos a dar lecciones de gestión, conviene saber gestionar antes de la lección. A lo peor lo que preocupa es esto, que para que haya servicio público tiene que haber público, y ahora lo hay", ha subrayado Javier Ruiz, respaldando el buen funcionamiento de RTVE durante esta nueva etapa. "Hay un número económico, hay una cifra de audiencia, y luego hay un número de pluralidades", ha sentenciado.

"Este no es un monólogo a cuatro voces. Aquí las posiciones de Hugo Pereira y de Sarah Santaolalla no pueden estar más lejos. Aquí se escuchan todas las opiniones, pero el PP y Vox parecen estar señalando a quiénes no recitamos ciertos argumentarios, probablemente para conseguir esto. Para amedrentar, para señalar a la prensa que no sigue el dictado", aseguraba el presentador de La 1.

Pero Javier Ruiz no se ha detenido ahí. "Lo que dice el PP es que hay sospechas razonables de recurrir a balances ficticios, y dice 'artificios contables'. Insisto: 55 millones de superávit. El Partido Popular hoy abre comisión de investigación sobre RTVE y adelanta por la derecha a quien ha señalado antes a Televisión Española: Vox", recordaba el conductor de 'Mañaneros 360', señalando los intereses comunes de la ultraderecha y el PP contra la televisión pública.

"Solo por aclarar una cosa: no nos llegan los argumentarios porque si el PP rebobina 15 minutos este espacio, verá que hemos sido críticos con el Escudo Social. ¿Qué ocurre? Que la narrativa pasa por encima de la realidad y se dice que esto es 'Tele Pedro'. Insisto, incluso cuando hay críticas al Gobierno de Pedro Sánchez. Eso se silencia", ha sentenciado el presentador. "Lo que el PP y Vox están pidiendo no son lanzallamas, no es la motosierra ni la bomba nuclear. Nos están pidiendo que leamos lo que ellos sí escriben, y aquí ni de un lado ni del otro", añadía.

"Lo que parece molestar a la ultraderecha es que no cantemos el Cara al sol. No hemos firmado para esto, no hemos trabajado para esto. Estas mesas no son monólogos a cuatro voces. Las posiciones de los tertulianos no pueden estar más lejos. A ustedes les dan dos puntos de vista, de un lado y del otro en lo ideológico. Ese es el objetivo de esta cadena, de este programa y de esta Corporación", ha terminado señalando Javier Ruiz mientras sus colaboradores reafirmaban su libertad en la mesa de debate.