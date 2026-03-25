José Luis Sastre se lleva a estas dos habituales colaboradoras de Javier Ruiz para ser las abogadas de 'El juicio' en RTVE

El periodista José Luis Sastre ha visitado este miércoles 'Directo al grano' para promocionar su nueva novela 'Plomo' y el próximo estreno de 'El juicio', la nueva versión de 'Tribunal popular' que estrenará La 1 en su prime time próximamente.

Y en su visita se ha revelado la identidad de las dos habituales colaboradoras de 'Mañaneros 360' con Javier Ruiz o de 'Malas Lenguas' con Jesús Cintora que ejercerán de abogadas en el nuevo programa de RTVE. Hablamos de la periodista Ana Pardo de Vera y de la jurista Montserrat Nebrera.

Ana Pardo de Vera y Montserrat Nebrera serán las abogadas de 'El juicio' y defenderán en cada entrega dos visiones confrontadas sobre cuestiones clave de interés social en este formato semanal que combina juicio televisivo, periodismo social y seguimiento de un jurado popular para abordar grandes debates de actualidad.

Ana Pardo de Vera y Montserrat Nebrera asumen el papel de abogadas en 'El juicio'.🧑‍⚖️



Defenderán en cada programa dos visiones confrontadas sobre cuestiones clave.



El 'court show' presentado por José Luis Sastre llega MUY PRONTO a @rtve.https://t.co/MTmSU4ydg5 pic.twitter.com/Gq4WIZGtso — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) March 25, 2026

Además, el abogado y periodista Ricardo Fernández Deu, recordado por su papel como abogado defensor en 'Tribunal Popular', vuelve a la televisión. Será el juez del programa, que recreará un juicio en un plató con todos los elementos propios del formato: presentación del caso, alegatos, interrogatorios, pruebas, deliberación y veredicto.

Así será 'El juicio' de José Luis Sastre

Siguiendo la estructura y el ritual de un juicio, un jurado popular formado por nueve ciudadanos y ciudadanas dará su veredicto sobre uno de los grandes debates sociales que vive el país. Han sido seleccionados por Kantar Media siguiendo criterios demoscópicos para garantizar una representación fiel de la diversidad social e ideológica de la sociedad española. La audiencia podrá conocer sus historias personales, seguir sus deliberaciones y observar cómo construyen sus posicionamientos ante los diferentes casos.

El formato, producido en colaboración con Abacus, incluirá además elementos de investigación periodística para aportar pruebas, testimonios reveladores y datos desconocidos por el gran público. Cada episodio incluirá reportajes en los que José Luis Sastre entrevistará a personajes relevantes y conducirá piezas de seguimiento a algunos de los protagonistas del tema central del programa.