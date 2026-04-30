Mal debut televisivo para Aimar Bretos y José Luis Sastre en La Sexta y La 2 de TVE: así se saldaron sus audiencias

El prime time de este miércoles albergaba el debut televisivo de dos aclamados y reconocidos periodistas de la Cadena SER. Por un lado, Aimar Bretos en La Sexta y, por otro, José Luis Sastre en La 2 de RTVE. Había expectación por cómo podrían rendir sendos productos, tanto 'La noche de Aimar' como 'El Juicio', pero lo cierto es que los números no han acompañado y están lejos de ser prometedores.

El programa de entrevistas con Aimar, que contó con los actores José Sacristán y Juan Diego Botto y con la uróloga Blanca Madurga en la entrega de estreno, registró un pobre 4% de cuota de pantalla y un resultado en espectadores preocupante, pues solo congregó a 274.000 a pesar de su intensa campaña de promoción.

Este formato pausado y conversacional obtuvo excelentes críticas en redes, donde muchos usuarios señalaron que evocaba a otros espacios de entrevistas del pasado como 'Ratones colorados' del difunto Jesús Quintero o 'La noche abierta' de Pedro Ruiz, pero en términos cuantitativos -lo que importa- las cifras son desalentadoras y nada tienen que ver con las que alcanzó, por ejemplo, el estreno de 'Cara al show' con Marc Giró (8,5%).

El ESTRENO de #LaNocheDeAimar en el prime time de @laSextaTV alcanza un 4% de share y una media de 274.000 espectadores



🎙️ Más de 1.7 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa



🎙️ Seguiremos atentos a su evolución#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/RMSt3nCMR6 — Dos30' (@Dos30TV) April 30, 2026

Se colocó dos puntos por debajo de la media diaria de La Sexta, que este miércoles fue de un 6% de share, y empeoró considerablemente la herencia recibida de la oferta antecesora, 'El Intermedio' de Wyoming, que promedió un 6,7%. Además, 'La noche de Aimar' fue superada por su competidor directo, Cuatro, que cosechó un 5,9% y 451.000 espectadores con el arranque de la nueva temporada de '100% Únicos'.

Por su parte, 'El Juicio', formato con el que TVE vuelve al género del court show y que también supuso el salto de José Luis Sastre a la pequeña pantalla, también pinchó con un 2,8% de cuota y 288.000 seguidores. Al tratarse de una oferta de La 2 parece menos notorio ese mal rendimiento, pero la realidad es que el dato tampoco es alentador.

La primera emisión, centrada en si hay que aumentar la inversión en la sanidad pública, se situó sensiblemente por debajo de la media del canal (3,6%) y empeoró el arrastre del exitoso concurso 'Cifras y letras', que marcó un destacado 6,1% de share previamente.

José Luis Sastre aterriza en @la2_tve con el ESTRENO de #ElJuicio, que alcanza un 2.8% de share y una media de 288.000 espectadores



⚖️ 11.5% de aportación a la cadena



⚖️ Más de 1.8 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/Sj54a9dWGZ — Dos30' (@Dos30TV) April 30, 2026

En resumidas cuentas, dos muy flojos estrenos en una noche que estuvo dominada por la nueva gala de 'Mask Singer', que lideró con un 12,8% y 826.000 telespectadores en Antena 3. Por su lado, la serie 'Barrio Esperanza' se mantuvo con un 11,2% y 864.000 fieles en La 1. La tercera posición fue para 'First Dates' en Telecinco con un 9,7% y 535.000.