'Mask Singer' desenmascara a una clásica presentadora de RTVE que acertó Ana Milán y a un histórico de Pedrerol

Tras desenmascarar la semana pasada a Samantha Fox y Trancas y Barrancas, 'Mask singer' ha emitido este miércoles la cuarta entrega de su quinta edición en Antena 3 en el que hemos conocido la identidad de otras dos máscaras: una del grupo B y otra de las 'Wild Cards'.

Jirafa, Clavel, Bocata de Calamares y Pizza, las máscaras del grupo B que consiguieron clasificarse para la siguiente fase se han enfrentado este miércoles a un nuevo enfrentamiento en el que solo tres de ellas pasarían a la siguiente fase.

Pizza era la primera máscara en salir a actuar y optaba por cantar "Voyage Voyage" de Kate Ryan. Después de escucharla Boris Izaguirre defendía que se trata de María Dueñas mientras que Juan y Medio optaba por nombrar a Sonsoles Ónega. Y Ana Milán aseguraba que era Cristina Pardo y Ruth Lorenzo optaba por Almudena Ariza.

Después llegaba el turno de Clavel con su versión de "Wrecking ball" de Miley Cyrus. Tras escucharla, Ruth Lorenzo tenía claro de quién se trataba y no dudaba en pulsar el Delatador asegurando que era Rosa López y como fallaba le quitaban dos puntos en su marcador poniéndose a menos 2. Tras ello, Boris Izaguirre defendía que era Rosario Flores mientras que Juan y Medio aseguraba que era Rosalía y finalmente Ana Milán defendía que era Verdeliss.

La siguiente máscara en salir al escenario era Bocata de Calamares, que cantaba el tema "Princesas" de Pereza. De primeras, Ana Milán optaba por Juan del Val y Boris Izaguirre decía que era Iker Casillas. Mientras Ruth Lorenzo insistía en que se trata de David Bustamante al igual que Juan y Medio.

La última en participar de este grupo era Jirafa, que en esta ocasión cantaba "No puedo vivir sin ti" de Los Ronaldos. Al escucharle, Juan y Medio insistía con Jorge Cadaval de Los Morancos y Ana Milán optaba por Paco León. Por su lado, Ruth Lorenzo defendía que era Edu Soto y Boris Izaguirre terminaba por decir a Antonio Orozco.

Tomás Roncero, de 'El Chiringuito' a ser Bocata de Calamares

Finalmente, tras las votaciones se descubría que la máscara que iba a tener que revelar su identidad en esta cuarta gala de 'Mask Singer 5' era Bocata de calamares. Y finalmente, el periodista deportivo Tomás Roncero, colaborador habitual de 'El chiringuito de Jugones' sorprendía a los investigadores.

Ana Milán acierta con Cayetana Guillén Cuervo como Planta Carnívora

Después llegaba el momento de dar la bienvenida a las otras tres Wild Cards que se sumaban a esta quinta temporada de 'Mask singer: adivina quién canta' completando así la lista de concursantes: Tortuga, Mejillón y Planta Carnívora.

La primera en salir a actuar era Planta Carnívora, que lo daba todo con "Madrid City" de Ana Mena. Nada más verla y escucharla, Ana Milán decía tener claro que se trataba de la que fue su cuñada, Cayetana Guillén Cuervo. Pero Boris Izaguirre optaba por Paulina Rubio. Por su lado, Ruth Lorenzo defendía que era Mónica Naranjo y Juan y Medio tiraba de la propia Ana Mena.

La segunda máscara en actuar era Tortuga, que versionaba uno de los temas más reconocidos de Mago de Oz, "Fiesta pagana". Tras escucharlo, Ana Milán defendía que se trataba de Miguel Ángel Muñoz mientras Boris Izaguirre optaba por Moncho Borrajo. Por su parte, Juan y Medio se atrevía con Rappel y Ruth Lorenzo pronosticaba que era Joaquín Sánchez.

Y la última máscara en presentarse en 'Mask singer 5' era Mejillón, que para su primera actuación sorprendía con una versión de "Just dance" de Lady Gaga. Boris Izaguirre no dudaba en nombrar a Mónica Pont y Ana Milán optaba por Paula Badosa. Por su lado, Juan y Medio aseguraba que era Carolina Marín y Ruth Lorenzo se atrevía con Eva González.

Tras las tres actuaciones llegaba el momento de resolver el "todo o nada" y saber qué Wild Card tenía que decir adiós de forma inmediata. Después de conocer las votaciones, la máscara que tenía que abandonar y desenmascararse en este cuarto programa era Planta Carnívora. Y tal y como había adivinado Ana Milán debajo de la máscara estaba Cayetana Guillén Cuervo, que rompía a llorar por tener que abandonar el programa.