'Mask Singer' desenmascara a una modelo internacional y deja en shock por lo visto con su máscara doble

Después de desenmascarar la semana pasada a Martina Navratilova y Salva Reina, Antena 3 ha emitido este miércoles el tercer programa de la quinta edición de 'Mask Singer: adivina quién canta' en el que se han desenmascarado otras dos máscaras y hemos conocido a tres máscaras nuevas.

Tras conocerlas hace dos semanas, las máscaras del equipo A que consiguieron mantenerse en el formato, es decir Labios, Momia, Chihuahua y Loro volverán a ponerse a prueba ante el jurado de ‘Mask Singer: adivina quien canta’, en una nueva competición en la que solo tres lograrán el pase a la siguiente fase.

La primera en salir a actuar era Momia cantando "Footlose" y tras su segunda actuación, Ana Milán exponía que se trataba de Imanol Arias mientras Boris Izaguirre apostaba por Mariano Rajoy. Por su lado, Ruth Lorenzo mencionaba a Pedro Martínez de La Rosa y Juan y Medio creía que se trataba de Antonio Banderas.

Después era Loro quién cantaba "Gloria" y después de escucharla, Ruth Lorenzo no dudaba en decir que se trata de Alberto Chicote mientras que Boris Izaguirre tiraba por Karlos Arguiñano. Por su lado, Ana Milán defendía que era Jesús Calleja y Juan y Medio insistía con que es César Cadaval.

La tercera máscara en salir al escenario era Labios y sorprendía cantando "Titanium" de Sia y David Guetta. Y Ruth Lorenzo quería darle el delatador pues tenía bastante claro pero finalmente se contenía. Tras ello, Ana Milán volvía a repetir que se trata de Kylie Minogue mientras que Boris Izaguirre apostaba por Geri Hariwell y Ruth Lorenzo optaba por Victoria Beckham y finalmente Juan y Medio mencionaba a Keyra Knightle.

La última máscara en actuar de este grupo era Chihuahua cantando "Can't get you out of my head" de Kylie Minogue. Como apuestas Ana Milán optaba por Violeta Mangriñán y Boris Izaguirre creía que es Chiara Ferragni. Mientras Ruth Lorenzo mencionaba a Jessica Goicoechea y Juan y Medio lo daba todo por Paulina Rubio.

Samantha Fox, desenmascarada como Labios

Finalmente, tras las votaciones se descubría que la máscara que iba a tener que revelar su identidad en esta tercera gala de 'Mask Singer 5' era Labios. Y debajo de ella se encontraba Samantha Fox, la cantante, actriz y modelo británica que se dio a conocer en los años 90.

Trancas y Barrancas, las Chanclas de 'Mask Singer'

Después llegaba el momento de dar la bienvenida a las tres primeras Wild Cards de la quinta temporada: Troglodita, Chanclas y Mofeta. Las tres se enfrentaban a un truelo a "todo o nada" pues una de ellas tendría que decir adiós tras solo un programa.

Y la primera en actuar era Chanclas, que cantaban "La chica del bikini azul" pues se trata de la máscara doble de esta edición. Y como pista extra se descubría que les encanta la petanca. De primeras, Ruth Lorenzo comentaba que eran Silvia Abril y Andreu Buenafuente y por su parte, Boris Izaguirre mencionaba a Miguel Ángel Silvestre y Miguel Ángel Muñoz. Por su lado, Ana Milán optaba por David Summers y Rafa Gutiérrez de Hombres G mientras que Juan y Medio mencionaba a Francisco y Cayetano Rivera.

La siguiente era Troglodita que versionaba "La Reina" de Lola Índigo y como pista extra aparecía una banda de Miss. Y Boris Izaguirre defendía que se trata de Amaia Montero aunque Ruth Lorenzo apostaba por Aitana. Mientras que la teoría de Ana Milán es que se trata de Gemma Mengual y Juan y Medio optaba por Lucrecia.

La última máscara en presentarse en 'Mask Singer 5' era Mofeta, que cantaba "Si antes te hubiera conocido" de Karol G y como pista extra aparecía un collar de perlas en una ostra. El primero en exponer su teoría era Boris Izaguirre asegurando que se trata de Paloma Cuevas y Juan y Medio defendía que era Rossy de Palma. Por su parte, Ruth Lorenzo decía que era Carmen Lomana y aunque Ana Milán creía que era Jedet terminaba apuntándose a la teoría de Ruth Lorenzo.

Tras las tres actuaciones llegaba el momento de resolver el "todo o nada" y saber qué Wild Card tenía que decir adiós de forma inmediata. Así, la máscara menos votada y por ende la que tenía que revelar su identidad era Chanclas, con lo que Troglodita y Mofeta se incorporan a la competición como máscaras de pleno derecho.

Y debajo de Chanclas se encontraban Trancas y Barrancas, las hormigas de 'El Hormiguero'. Lo hacían además ellas mismas con sus personajes y no con Juan Ibañez y Damián Molla siguiendo así lo que ocurrió con la Rana Gustavo en 'Mask Singer' en EEUU en el año 2021.