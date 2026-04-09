'Mask Singer' lidera sin rival ante el desplome en audiencias de 'Top Chef' en RTVE, pero firma su peor estreno histórico

Un año y medio después de la última temporada y tras varios meses en un cajón, 'Mask Singer' regresaba este miércoles a la programación nocturna de Antena 3 con el lanzamiento de su quinta edición.

La gala de estreno otorgó a la cadena de Atresmedia un holgado liderazgo con un 14,2% de share y 983.000 espectadores de media, sobresaliendo en el target adulto-joven (25 a 44 años) con un 19%. Sin embargo, se trata del estreno menos visto y menos competitivo, perdiendo 0,5 puntos en comparación al debut de la temporada 4, que obtuvo una acogida parecida en 2024 con un 14,7%.

El ESTRENO de la nueva temporada de #MaskSinger en @antena3com arranca LÍDER ABSOLUTO con un 14.2% de share y una media de 983.000 espectadores



🎭 Destaca en espectadores de 25 a 44 años (19% de share)



🎭 Más de 2.4 millones de espectadores únicos#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/8mLrwXPTwP — Dos30' (@Dos30TV) April 9, 2026

Esta edición del guess show ha llegado con grandes novedades. La principal, la incorporación de Juan y Medio, Ruth Lorenzo y Boris Izaguirre junto al equipo de investigadores de 'Mask Singer', en el que únicamente se ha mantenido Ana Milán con respecto a la anterior temporada.

Nuevo equipo de investigadores de 'Mask Singer 5'

También se mantienen los dobles desenmascaramientos y, en el estreno, la primera desenmascarada -bajo la máscara de Micrófono- fue Elle Macpherson, top model internacional muy célebre de los años 80 y 90. La noche la cerró Bernd Schuster, exjugador de fútbol internacional conocido en España por sus etapas en el Barça y en el Real Madrid.

Si bien, la gala inaugural provocó una atronadora queja por el tardío horario (comenzó a las 23:15 horas) y por el deficiente sonido, pero también fue laureada en redes por sus vistosas y trabajadas máscaras. Y esas impresiones dispares se han reflejado en los números de audiencia antes citados, propios del contexto actual que atraviesa la televisión en el que resulta difícil alcanzar el millón de espectadores en 'prime time' por unos horarios poco o nada conciliadores.

Con ese 14,2% de cuota de pantalla, a 'Mask Singer' le valió para ser la oferta estelar líder de la noche del miércoles. No tuvo rival y en lucha directa (de 23:15 a 01:10) se impuso sin oposición a la semifinal de 'Top Chef', que se hundió en La 1 con un 7,9% en coincidencia y un 8,1% en su emisión completa; siendo mínimo de temporada con una fuerte caída de más de tres puntos respecto al miércoles pasado (11,3%). También dejó sin opciones a la nueva entrega de 'First Dates Gourmet' en Telecinco, que se quedó igualmente lejos con un 8,8%.

Pese al rotundo liderazgo, a +5,6 y +5,2 puntos de sus competidores principales, como apuntábamos antes es el estreno menos seguido y competitivo del talent presentado por Arturo Valls. A continuación, recordamos cómo han sido los debuts de las temporadas anteriores: