'Mask Singer 5' sorprende al desvelar en el estreno a una famosa internacional como su primera desenmascarada

'Mask Singer: adivina quién canta' ha regresado este miércoles a Antena 3 con el estreno de su quinta edición volviendo a poner en marcha el juego de adivinar qué famosos se encuentran bajo las máscaras del programa presentado por Arturo Valls.

Esta quinta edición del programa llega cargada de novedades. Una de las principales es la renovada mesa de investigadores con la que cuenta el formato pues solo se mantiene Ana Milán de la pasada edición. A ella se han sumado Boris Izaguirre, Juan y Medio y Ruth Lorenzo.

Al igual que en la cuarta edición, esta cuarta temporada comienza con 12 máscaras dividiéndolas en dos grupos. El grupo A está formado por Chihuahua, Labios, Loro, Micrófono, Momia y Semáforo mientras que el Grupo B contará con Bocata de calamares, Caracol, Clavel, Fregona, Jirafa y Pizza.

Para arrancar la primera gala, 'Mask singer' presentaba un truelo entre Loro, Micrófono y Momia. Y era el Loro el primero en actuar cantando "Samba do Brasil". Tras escucharle, Ruth Lorenzo apostaba a Joaquín Reyes mientras que Boris Izaguirre optaba por Dani García. Por su parte, Juan y Medio aseguraba que es César Cadaval y Ana Milán nombraba a Joaquín Sánchez.

La siguiente en salir al escenario era Micrófono y cantaba "I gotta feeling" y tras conocer que una de sus pistas era una sirena, Ana Milán decía no dudar con su identidad y aseguraba que se trataba de Carla Bruni mientras que Boris Izaguirre apostaba por Naomi Campbell. Por su lado, Ruth Lorenzo mencionaba que es Elsa Pataky y Juan y Medio optaba por Scarlett Johanson.

Después llegaba el turno de Momia, que elegía cantar "Todo contigo" de Álvaro de Luna. Y como pista extra mostraban una paleta de pintura. Boris Izaguirre se atrevía a decir que es Luis Figo y Ruth Lorenzo apostaba por Pedro Piqueras. Por su lado, Juan y Medio defendía que se trata de Carlos Alcaraz y Ana Milán mencionaba a Lorenzo Caprile.

La supermodelo internacional Elle Macpherson sorprende como la primera desenmascarada de 'Mask singer 5'

Y después de ese primer truelo llegaba el momento de votar para ver qué máscara era la primera en ser desenmascarada. Y la menos votada y por tanto la que tendría que revelar su identidad era Micrófono. Antes de saberse, los investigadores insistían con sus apuestas del principio.

Finalmente, era la supermodelo y actriz australiana Elle Macpherson la que sorprendía a los jueces con su desenmascaramiento siendo así la primera expulsada de 'Mask singer 5' y con Boris Izaguirre quedándose muy cerca de haber adivinado pues su apuesta era Naomi Campbell.

Una identidad que dejaba frío a muchos espectadores que se preguntaban quién era y se quedaban un tanto desconcertados. "Otra vez que revelan la máscara internacional en su primera actuación porque no hay dinero para que esté más tiempo", destacaba uno. "Me vais a llamar inculto o cualquier movida parecida pero no sé quién es la chica que era micro", aseguraba otro.

este programa cada temporada mas dificil que la anterior, antes con las máscaras puestas no sabias quien era el famoso y ahora no lo sabes ni cuando se la quitan#MaskSingerEstreno — Val🌼 (@Valeerixg) April 8, 2026

Yo cuando no son de España voy más perdida de lo normal 🤣#MaskSingerEstreno — Cris LaPeque💙 (@Cris_LaPeQue) April 8, 2026

ELLE MACPHERSON... por lo visto es muy famosa pero ni idea...#MaskSingerEstreno — ALEX PORTA PIAGET BENEDICTO ❤️‍🔥🌿🫧 (@aleexporta) April 8, 2026

#MaskSingerEstreno Me vais a llamar inculto o cualquier movida parecida pero no sé quién es la chica que era micro :/ — Sams (@Samu_sams) April 8, 2026

Y quien coño es Elle Macpherson???? #MaskSingerEstreno pic.twitter.com/hgjCwu0D9A — rosalia fan account (@AlocadoPorGH) April 8, 2026

Otra vez que revelan la máscara internacional en su primera actuación porque no hay dinero para que esté más tiempo. #MaskSingerEstreno. pic.twitter.com/96BSzHzrty — r o u s ⎊ (@R_Myriam) April 8, 2026

Como siempre los que más pasta cuestan , los primeros que se descubren. #MaskSingerEstreno — Bolboreteira (@Blogbo__) April 8, 2026