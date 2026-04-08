Estreno de 'Mask Singer 5' en Antena 3: Guía con las 12 máscaras, pistas, horario y cambios en su mecánica

Tras una larga espera, 'Mask singer: adivina quién canta' regresa este miércoles a Antena 3 con el estreno de su quinta edición a partir de las 23:10 horas tras 'El Hormiguero' con su primera gala en la que conoceremos a las seis primeras máscaras de esta edición.

Pizza, Chihuahua, Micrófono, Clavel, Loro, Jirafa, Caracol, Semáforo, Bocata de calamares, Fregona, Momia y Labios son las doce máscaras principales de la quinta edición de 'Mask singer: adivina quién canta' que serán divididas en dos grupos.

En concreto, el Grupo A está formado por Chihuahua, Labios, Loro, Micrófono, Momia y Semáforo mientras que el Grupo B cuenta con Bocata de calamares, Caracol, Clavel, Fregona, Jirafa y Pizza.

Arturo Valls seguirá siendo el maestro de ceremonias de este gran show, al que se incorporan Juan y Medio, Ruth Lorenzo y Boris Izaguirre. Ellos integran el nuevo equipo de investigadores de esta quinta temporada, junto a Ana Milán, que continúa una temporada más.

Más máscaras y sorpresas: las novedades de la quinta edición de 'Mask singer'

‘Mask Singer: adivina quién canta’ mantiene intacta su esencia en esta quinta edición, pero apuesta por una mecánica renovada que multiplica el juego, la sorpresa y el espectáculo en cada gala. El formato que presenta Arturo Valls incorpora importantes novedades a sus dinámicas para conseguir un show más sorprendente que nunca, elevando la tensión y el ritmo del formato desde el primer momento. Una de las principales es que, por primera vez, todas las galas contarán con doble desenmascaramiento.

Además, a las 12 máscaras principales que llegarán al programa divididas en dos grupos, se sumarán las Wild Cards, seis nuevas máscaras que intentarán incorporarse a la competición más adelante. Pero, a diferencia de otras temporadas, deberán enfrentarse entre ellas para lograr las preciadas plazas que quedan libres; y es que esta vez, no tendrán un pase directo al programa.

Al programa llega además 'El QR de las máscaras', una nueva dinámica con la que los investigadores tendrán acceso a importantes pistas sobre las identidades de las máscaras. Además, se mantiene un año más el botón delatador que podrán usar en caso de no tener ninguna duda sobre la identidad de la máscara. De acertar, la máscara tendrá que descubrir su identidad en el momento. Si fallan, recibirán un castigo.

La temporada contará además con investigadores invitados, rostros muy conocidos que ayudarán al plantel fijo de investigadores a intentar adivinar la identidad de las máscaras. Y seguirán también los duetos en la Semifinal. Las máscaras que hayan alcanzado esta fase cantarán con artistas famosos y tendrán que defender sus dotes sobre el escenario acompañados.

Las pistas de las máscaras de 'Mask singer 5'

En la primera gala de este miércoles conoceremos a las seis primeras máscaras y sus pistas. Pero por lo pronto estas son las primeras pistas que tenemos de ellas:

Loro

El Loro de Mask Singer es el animal más cantarín de la temporada. El ave está preparado para sobrevolar el escenario y coronarse como la gran sorpresa de la edición.

"En el mundo pirata no hay amigos. ¡Y es que con mi considerable pico no tengo rival que se me resista", asegura.

Chihuahua

Derrochando estilo, así se presenta Chihuahua, que seguro no dejará a nadie indiferente. Esta máscara se esconde dentro de un bolso rosa, en sus manos lleva otro espectacular bolso, y un pañuelo decora su cabecita.

"Podría haber sido un chihuahua más, pero el cine se cruzó en mi vida y sentí que mi destino ya estaba escrito", revela dejando entrever que se trata de toda una estrella del mundo del cine.

Labios

Amorosa, tierna y sensual, así es esta máscara. Labios ha aparecido en Mask Singer con la emoción de enamorar y llegar a besar la ansiada máscara dorada de la quinta temporada.

"Aquí llegan los labios más deseados de la historia. ¿Quién no ha soñado alguna vez conmigo? Soy un deseo andante…", confiesa. ¿De quién se tratará?

Micrófono

La máscara más musical de la temporada está preparada para dar show. Micrófono promete dar el do de pecho en cada una de sus actuaciones con un estilo de lo más rockero.

"Mi cara ha dado más vueltas por el mundo que un vinilo en manos de un DJ", destaca Micrófono como primera pista.

Momia

"Vengo de las pirámides, cargo siglos de historia y el paso del tiempo no me detiene", confiesa. "Soy un legado de otro tiempo que no pasa de moda…! ¡Hasta he batido un récord!", añade dejando entrever que podría tratarse de algún deportista olímpico.

Semáforo

Dispuesto a controlar el tráfico sobre el escenario de Mask Singer, Semáforo ha encendido sus luces para brillar con luz propia. ¿Quién se esconderá bajo una de las máscaras más luminosas de la temporada?

"Allá donde voy marco el ritmo. Si es que al final todos me acaban imitando", asegura como primera pista.

Pizza

Rodeada de porciones, Pizza aparece dispuesta a revolucionar Mask Singer. Está llena de toppings, y dos rodajas de tomate representan sus mofletes. ¿Será una persona que se pone roja cuando la miran?

"El amor no se mide en palabras, sino en temperatura. Y de eso sabemos mucho las pizzas, porque somos muy pasionales", recalca.

Clavel

La flor marchita de esta temporada está lista para comerse el escenario de Mask Singer. Con un traje que parece sacado de un bosque encantado, Clavel promete dulzura en cada una de sus aparaciones.

"Ni mis pétalos ni mi fortuna pasan desapercibidos. Qué bien se está entre billetes", avisa.

Jirafa

De la sabana, hasta el escenario de Mask Singer. Jirafa asomará la cabeza en esta quinta temporada dispuesta a dar guerra en cada una de sus actuaciones.

"A mí este continente… ¡¡me tiene loca!!... ¡¡vamos que me siento como Meryl Streep en Memorias de África!!", asevera.

Caracol

Con paso lento, pero firme, el Caracol más fiestero del planeta ha llegado a Mask Singer con la intención de dar guerra y luchar por la máscara dorada. Su pausado caminar no le impide darlo todo en cada una de sus actuaciones.

"Y aquí donde me veis… ¡¡soy un crack del deporte!!... ¡Con este caparazón y este físico… ¡no hay disciplina que se me resista!", confiesa dejando claro que se trata de toda una estrella del deporte.

Bocata de calamares

La máscara más sabrosa aterriza en Mask Singer. Crujiente por fuera y tierna por dentro viene dispuesta a dar su mejor versión. ¿Quién estará bajo este delicioso disfraz?

"Me encanta ser el centro de todas las celebraciones. Ni un buen bocata de jamón ni de entresijos, me hacen competencia", sentencia.

Fregona

Fregona ha llegado a Mask Singer dispuesta a sacar brillo al escenario con unas actuaciones mágicas. El utensilio de limpieza más marchoso de la temporada tratará de hacerse con la máscara dorada.

"Aunque parezca una simple fregona… ¡¡soy la number one de los utensilios de limpieza!!", avisa.