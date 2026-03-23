Atresmedia da todas las claves de 'Mask singer 5' con cuatro importantes novedades en su mecánica y una línea roja

Tras comenzar su promoción con enigmáticas promos protagonizadas por Arturo Valls y Matías Prats, Antena 3 ha presentado este lunes la quinta edición de 'Mask singer: adivina quién canta' antes de su llegada a la cadena en las próximas semanas en una rueda de prensa a la que ha acudido El Televisero.

Por ahora, el formato no tiene fecha de estreno, aunque previsiblemente llegará el miércoles 8 de abril tras la Semana Santa tomando el relevo de 'El capitán en Japón' en la noche de los miércoles. 'Mask singer' regresa a Antena 3 con importantes incorporaciones a su equipo de investigadores, nuevas máscaras dispuestas a ocultar sus verdaderas identidades hasta el final e importantes novedades y giros en la mecánica que sorprenderán al espectador.

Un año más, Arturo Valls se mantendrá como maestro de ceremonias del formato producido por Fremantle ('Got Talent'). Junto a él, estará una renovada mesa de investigadores con Ana Milán, que probablemente competirá contra ella misma con 'Ex. La vida después' en Cuatro, junto a tres nuevos rostros: el presentador Juan y Medio, la cantante Ruth Lorenzo y el presentador Boris Izaguirre.

Sobre los nuevos fichajes, Arturo Valls ha adelantado que "ha habido una batalla de divas entre Ana y Ruth, luego ver a Boris en acción es pura televisión y entretenimiento". "Y Juan y Medio es maravilloso porque mucha gente se va a sentir identificada, es esa cosa de despiste pero que va cogiendo todos los códigos programa a programa", añadía.

Un casting para seguir sorprendiendo

En la presentación del programa, Carmen Ferreiro, la directora de entretenimiento de Atresmedia ha destacado que se trata de "uno de los mejores casting de la TV actual". Por su parte, Mario Briongos, CEO de Fremantle ha asegurado que es "el casting más complicado y más exigente de hacer de la televisión" por lo que supone juntar a rostros tan variados tanto a nivel nacional como internacional.

Una edición más, el equipo de 'Mask singer' ha seleccionado un casting espectacular con estrellas de Hollywood, ganadores de Premios Goya, Campeones de Europa, leyendas e iconos de la televisión, entre otros perfiles.

Una de las principales claves a la hora de hacer el casting de 'Mask singer' es evitar cualquier tipo de filtración. A ese respecto, Carmen Ferreiro ha reconocido que "en alguna ocasión hemos descartado máscaras que tenían ya el contrato firmado porque habíamos tenido el conocimiento de que se lo había contado a su familia o a su círculo más cercano y podría filtrarse". "Para nosotros es una línea roja, cuanto menos personas lo sepan es más difícil tener una filtración", aclaraba la directiva.

Preguntados por la duración del formato ante las críticas que recibe cada año, desde Atresmedia han sido claros. "Más allá de los elementos fijos que tiene de mecánica, el formato dura lo que tiene que durar, el ritmo que te pide el formato. Esto es nuestra dinámica de edición para que el formato tenga ritmo, dura lo que haya durado el programa en sí, y no tenemos un estandar", recalcaba Carmen Ferreiro.

Novedades en la mecánica: más máscaras que nunca

Mario Briongos, Carmen Ferreiro y Arturo Valls en la presentación de 'Mask singer 5'

'Mask singer: adivina quién canta' mantendrá su esencia en esta quinta temporada pero también incorporará algunas novedades a su mecánica para seguir sorprendiendo a la audiencia y multiplicar el juego, la sorpresa y el espectáculo en cada una de las ocho entregas.

Una de las novedades principales es que, por primera vez, todas las galas contarán con doble desenmascaramiento. Para ello, el formato contará por primera vez con 18 máscaras en total siendo así la versión internacional que cuenta con más máscaras en una edición.

Doble desenmascaramiento 🟰 doble entretenimiento



Cada noche de @MaskSingerA3, DOS máscaras serán reveladas. Coged papel y boli, porque también podéis jugar desde casa ✍️😜 pic.twitter.com/KYWWkMzl97 — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) March 23, 2026

Además, a las 12 máscaras principales que llegarán al programa divididas en dos grupos, se sumarán las Wild Cards, seis nuevas máscaras que intentarán incorporarse a la competición más adelante. Pero, a diferencia de otras temporadas, deberán enfrentarse entre ellas para lograr las preciadas plazas que quedan libres; y es que esta vez, no tendrán un pase directo al programa. Y es que cuando lleguen se enfrentarán a un truelo en el que una de ellas tendrá que decir adiós al formato en su primera gala.

Otra de las novedades en esta quinta edición será el 'El QR de las máscaras', una nueva dinámica con la que los investigadores tendrán acceso a importantes pistas sobre las identidades de las máscaras. Además, se mantiene un año más el botón delatador que podrán usar en caso de no tener ninguna duda sobre la identidad de la máscara. De acertar, la máscara tendrá que descubrir su identidad en el momento. Si fallan, recibirán un castigo.

La temporada contará además con investigadores invitados, rostros muy conocidos que ayudarán al plantel fijo de investigadores a intentar adivinar la identidad de las máscaras. Y seguirán también los duetos en la Semifinal. Las máscaras que hayan alcanzado esta fase cantarán con artistas famosos y tendrán que defender sus dotes sobre el escenario acompañados.

'Mask singer', uno de los formatos que mejor funcionan

'Mask Singer: adivina quién canta' regresa a Antena 3 tras triunfar en su cuarta edición, siendo líder absoluto y lo más visto de la noche de los miércoles. El programa lideró en todas sus entregas, con una media del 13,8% de share y 2.546.000 espectadores únicos cada noche, promediando casi un millón de espectadores.

El programa se impuso a sus principales competidores a grandes distancias (+6,7 puntos y +5,4 puntos) y triunfó especialmente entre los espectadores más jóvenes, alcanzando un 19,2% entre el público de 35 a 44 años, un 18,7% de share entre los espectadores de 4 a 12 años y un 16,3% de cuota de pantalla entre los de 13 a 24 años.