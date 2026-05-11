El programa de Juan y Medio se va a negro en Canal Sur: Interrumpida su emisión por la huelga de la plantilla

Si hace unos días era 'Mañaneros 360' el que se iba a negro por culpa de la tormenta que estaba cayendo en Madrid; este lunes ha sido Canal Sur quién ha sufrido algo parecido aunque por circunstancias bien diferentes. Y es que la cadena autonómica se iba también a negro en plena emisión de 'La tarde, aquí y ahora' con Juan y Medio.

Eran las 18:00 horas cuando la señal de Canal Sur se iba a negro en plena emisión del magacín cumpliéndose con el anuncio de CCOO de que la emisión de la cadena se vería interrumpida por los paros convocados por la propia CCOO así como por la Agrupación de Trabajadores y el Sindicato de Periodistas. Mientras que UGT ha quedado al margen de estas protestas.

El parón en la emisión de Canal Sur, que estaba previsto hasta las 19:50 horas, ha afectado de lleno a la programación de tarde de la cadena autonómica especialmente en el programa de Juan y Medio así como de 'Andalucía Directo' en un día muy importante para la cadena pues esta noche se celebra el último debate de la campaña electoral de cara a las elecciones de este domingo.

Una huelga que sin duda hace ruido en un día en el que todas las miradas de los andaluces están en Canal Sur por la celebración del debate definitivo entre los candidatos a presidir la Junta de Andalucía tras los comicios de este domingo 17 de mayo. Desde el Comité Intercentros justifican la huelga como respuesta a lo que consideran una “inacción sistemática” de la dirección de la RTVA.

Entre las peticiones de los sindicatos y los trabajadores se encuentran la cobertura de vacantes, la recuperación de producción propia frente a la externalización y las críticas al supuesto uso partidista de los informativos.

Un parón que desde la dirección de la RTVA consideran excesivo sobre todo teniendo en cuenta que llega en un día en el que todos los esfuerzos de la cadena están puestos en el debate electoral, que también se podrá ver en Andalucía a través de La 1 y en toda España en el Canal 24 horas, tras el acuerdo de Canal Sur con RTVE.

Tras el fundido a negro durante más de hora y media de duración, la señal volvía a Canal Sur en torno a las 19:50 horas cuando comenzaba un especial informativo para cubrir el previo del debate electoral. Una emisión que arrancaba sin ningún tipo de alusión al fundido a negro que había sufrido la programación de la cadena.