Los espectadores dictan sentencia al estreno de 'Mask Singer 5' con una queja atronadora a Antena 3

Antena 3 ha estrenado este miércoles la esperada quinta temporada de 'Mask singer: adivina quién canta', uno de los formatos revelación de la televisión en los últimos años. Lo ha hecho casi año y medio después de la última edición, que coronó a Abraham Mateo como ganador.
Arturo Valls vuelve a ser el maestro de ceremonias de este formato producido por Fremantle. Mientras que la mesa de investigadores se ha renovado casi por completo con Ana Milán como única repetidora después de la salida de Los Javis y de Alaska.
De esta manera, 'Mask Singer' ha incorporado en esta quinta edición a tres nuevos investigadores: la cantante Ruth Lorenzo y los presentadores Boris Izaguirre y Juan y Medio. Tres perfiles muy diferentes y que darán mucho que hablar (para bien y para mal).
Pizza, Chihuahua, Micrófono, Clavel, Loro, Jirafa, Caracol, Semáforo, Bocata de calamares, Fregona, Momia y Labios son las doce máscaras principales de la quinta edición de 'Mask singer: adivina quién canta' que serán divididas en dos grupos. En concreto, este miércoles en el estreno hemos podido conocer a las máscaras del Grupo A: Chihuahua, Labios, Loro, Micrófono, Momia y Semáforo.
El formato que presenta Arturo Valls incorpora importantes novedades a sus dinámicas para conseguir un show más sorprendente que nunca, elevando la tensión y el ritmo del formato desde el primer momento. Una de las principales es que, por primera vez, todas las galas contarán con doble desenmascaramiento.
Además, a las 12 máscaras principales que llegarán al programa divididas en dos grupos, se sumarán las Wild Cards, seis nuevas máscaras que intentarán incorporarse a la competición más adelante. Pero, a diferencia de otras temporadas, deberán enfrentarse entre ellas para lograr las preciadas plazas que quedan libres; y es que esta vez, no tendrán un pase directo al programa.
La temporada contará además con investigadores invitados, rostros muy conocidos que ayudarán al plantel fijo de investigadores a intentar adivinar la identidad de las máscaras. Y seguirán también los duetos en la Semifinal. Las máscaras que hayan alcanzado esta fase cantarán con artistas famosos y tendrán que defender sus dotes sobre el escenario acompañados.
La audiencia da su veredicto a 'Mask Singer 5' y a sus nuevos investigadores
Como era de esperar, el regreso de 'Mask singer' ha dado mucho que hablar en redes sociales. Parece que por ahora la elección de los nuevos investigadores ha gustado a los espectadores. Aunque alguno si echaba de menos a Los Javis.
Aunque si ha habido una queja muy repetida por la audiencia sobre el estreno de 'Mask singer' es su horario tardío de arranque pues no ha empezado hasta las 23:18 horas. "No puede ser que un programa como este empiece a estas horas", se quejaba un espectador. "He visto más que publicidad que programa", ha sentenciado otro ante la decisión de la cadena de no proteger este estreno de largos bloques publicitarios.
Otra de las quejas repetidas en redes sociales es lo poco que se escuchan las voces de las máscaras cuando cantan y cómo la música está demasiado alta entorpeciendo que se pueda descubrir la voz del famoso que se encuentra debajo de cada máscara.
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Sobre la firma
Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.