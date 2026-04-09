Los espectadores dictan sentencia al estreno de 'Mask Singer 5' con una queja atronadora a Antena 3

Antena 3 ha estrenado este miércoles la esperada quinta temporada de 'Mask singer: adivina quién canta', uno de los formatos revelación de la televisión en los últimos años. Lo ha hecho casi año y medio después de la última edición, que coronó a Abraham Mateo como ganador.

Arturo Valls vuelve a ser el maestro de ceremonias de este formato producido por Fremantle. Mientras que la mesa de investigadores se ha renovado casi por completo con Ana Milán como única repetidora después de la salida de Los Javis y de Alaska.

De esta manera, 'Mask Singer' ha incorporado en esta quinta edición a tres nuevos investigadores: la cantante Ruth Lorenzo y los presentadores Boris Izaguirre y Juan y Medio. Tres perfiles muy diferentes y que darán mucho que hablar (para bien y para mal).

¡Arranca la nueva temporada de #MaskSinger en @antena3com! 🎭



Nos espera una edición llena de misterio y muuuucha fantasía con tres nuevos investigadores, nuevas máscaras y un reparto de lujo que no os vais a ver venir. 🤭



Directo ▶️ https://t.co/jJvK0OchRs #MaskSingerEstreno pic.twitter.com/HRAX05Zt0X — Mask Singer (@MaskSingerA3) April 8, 2026

Pizza, Chihuahua, Micrófono, Clavel, Loro, Jirafa, Caracol, Semáforo, Bocata de calamares, Fregona, Momia y Labios son las doce máscaras principales de la quinta edición de 'Mask singer: adivina quién canta' que serán divididas en dos grupos. En concreto, este miércoles en el estreno hemos podido conocer a las máscaras del Grupo A: Chihuahua, Labios, Loro, Micrófono, Momia y Semáforo.

El formato que presenta Arturo Valls incorpora importantes novedades a sus dinámicas para conseguir un show más sorprendente que nunca, elevando la tensión y el ritmo del formato desde el primer momento. Una de las principales es que, por primera vez, todas las galas contarán con doble desenmascaramiento.

Además, a las 12 máscaras principales que llegarán al programa divididas en dos grupos, se sumarán las Wild Cards, seis nuevas máscaras que intentarán incorporarse a la competición más adelante. Pero, a diferencia de otras temporadas, deberán enfrentarse entre ellas para lograr las preciadas plazas que quedan libres; y es que esta vez, no tendrán un pase directo al programa.

La temporada contará además con investigadores invitados, rostros muy conocidos que ayudarán al plantel fijo de investigadores a intentar adivinar la identidad de las máscaras. Y seguirán también los duetos en la Semifinal. Las máscaras que hayan alcanzado esta fase cantarán con artistas famosos y tendrán que defender sus dotes sobre el escenario acompañados.

La audiencia da su veredicto a 'Mask Singer 5' y a sus nuevos investigadores

Como era de esperar, el regreso de 'Mask singer' ha dado mucho que hablar en redes sociales. Parece que por ahora la elección de los nuevos investigadores ha gustado a los espectadores. Aunque alguno si echaba de menos a Los Javis.

El jurado de este año es puro show!!

Me flipaaaan #MaskSingerEstreno — Roberto Muriel Oficial (@RobertoMurielOF) April 8, 2026

Muy bien Arturo, el jurado en su sitio #MaskSingerEstreno — Lena ✨ (@SELENATORSPAIN) April 8, 2026

Este programa es un vicio. Han mejorado mucho con estos investigadores. #MaskSingerEstreno — 💣Chus ATM 💣🥁 (@chussule) April 8, 2026

#MaskSingerEstreno Boris me cae genial, Juan y Medio me hace mucha gracia,Ana Milán me encanta y Ruth Lorenzo me parece una de las mejores voces de España...pero si en este programa sobra algo son las sobreactuaciones del jurado... pic.twitter.com/pYEaoVnkW9 — Javi Gonzalez (@23javigon) April 8, 2026

El nuevo plató es una pasada, los investigadores están muy bien, pero qué está pasando en esta edición de ‘Mask Singer’ con la voz de las máscaras?

Pero si apenas se escucha nada… no estoy entiendo lo que está pasando!

Ha perdido toda la gracia.#MaskSingerEstreno — Berto Molina (@BertoMolina) April 8, 2026

Las caras de Juan y medio, me meo!#MaskSingerEstreno — Mamen. (@2Mamen) April 8, 2026

#MaskSingerEstreno me faltan los Javis ... Se nota mucho que no estan — LIBERTY 💛 🐺 (@momocosaguena) April 8, 2026

Adoro a Juan y Medio, también a Ana Milan, pero la emeroteca de cultura televisiva que había en la cabeza de los javis... era oro 🙈#MaskSingerEstreno — Coral R (@Coriird) April 8, 2026

5 ediciones después no entiendo cómo Mask Singer sigue con este ritmo. Más de la mitad del programa se basa en relleno que no aporta absolutamente nada para intentar descifrar la identidad de los concursantes.



El tono es lento, aburrido y viejuno #MaskSingerEstreno — Señorín (@Senorin_) April 8, 2026

Aunque si ha habido una queja muy repetida por la audiencia sobre el estreno de 'Mask singer' es su horario tardío de arranque pues no ha empezado hasta las 23:18 horas. "No puede ser que un programa como este empiece a estas horas", se quejaba un espectador. "He visto más que publicidad que programa", ha sentenciado otro ante la decisión de la cadena de no proteger este estreno de largos bloques publicitarios.

#MaskSingerEstreno el primer programa empezando a las 23:18 h ...pues empezamos bien!!! — soylorguor (@soylorguor) April 8, 2026

¿Dónde quedaron esas noches de estreno en las que cuidaban los productos y los programas se estrenaban con muuy poca publicidad? #MaskSingerEstreno — Adrián Vega 📺 (@AdrianVegaTV) April 8, 2026

No puede ser que un programa como este empiece a estas horas #MaskSingerEstreno — Marta📚❤️‍🩹 (@martattack123) April 8, 2026

Uff que horas #MaskSingerEstreno — Mama de Izan (@crismica) April 8, 2026

Mira, el programa me encanta, pero lo de las horas se lo van a tener que hacer mirar #MaskSingerEstreno — 𝔼𝕃𝕀𝕊𝔸𝔹𝔼𝕋 🥰 (@ladyBeth_99) April 8, 2026

Pero de verdad espera @antena3com que alguien vea #MaskSingerEstreno un miércoles a las 23:20h??? Es de locos! Les irá muy bien el share y lo que tú quieras pero el % de audiencia es imposible que se traduzca en número de espectadores. De verdad les compensa? En fin… — Laura Lugo (@LauraVLugo71118) April 8, 2026

Son las 11.20 no son horas de poner un programa tan bueno 🙄#MaskSingerEstreno — Mary✨ (@Lamary35681668) April 8, 2026

Yo apago #MaskSingerEstreno y me aisló. Es imposible seguirlo con estos horarios. Lo veo mañana aunque pierda toda la gracia ... — Triz🇪🇦 (@shul_ido_maps) April 8, 2026

No recordaba lo que era querer ver algo en A3. He visto más publicidad que programa. #MaskSingerEstreno. pic.twitter.com/CTE7ghyKq7 — r o u s ⎊ (@R_Myriam) April 8, 2026

Otra de las quejas repetidas en redes sociales es lo poco que se escuchan las voces de las máscaras cuando cantan y cómo la música está demasiado alta entorpeciendo que se pueda descubrir la voz del famoso que se encuentra debajo de cada máscara.

No se oye la voz

Tanto la música como el coro se escuchan por encima, cuando habla alguno de los jueces ni te cuento

Entiendo que es un fallo irremediable para el programa de hoy al ser pregrabado y estar ya en emisión, pero arregladlo para la próxima, por dios#MaskSingerEstreno — Kenny R.F. (@CheeseWooper) April 8, 2026

El sonido de las actuaciones es malísimo no se oye nada #MaskSingerEstreno — Maria Villora 🏳️‍🌈 (@mariavr_88) April 8, 2026

#MaskSingerEstreno les falla mucho el sonido en todas las actuaciones. La música super alta y la voz prácticamente se escucha — ConBuenHumor (@christtianette) April 8, 2026

¿Cómo puede ser que ‘Mask Singer’, un programa que va de adivinar quién canta, arranque con una actuación en la que cuesta horrores escuchar cantar a la máscara? 🤦🏻‍♂️🙄#MaskSingerEstreno — Berto Molina (@BertoMolina) April 8, 2026

Que despidan al de sonido #masksingerestreno — Alejandro Nuevo (@aleexnp) April 8, 2026