'Valle Salvaje', avance semanal del 13 al 17 de julio en La 1 de RTVE: Una confesión que lo cambia todo y un nuevo personaje

Esta semana, 'Valle Salvaje' volverá a sufrir algún que otro parón en su emisión como ya sucediera la semana pasada. Así, salvo cambios de última hora, la ficción desaparecerá de la parrilla de tarde de La 1 el martes 14 de julio por el previo de la semifinal entre Francia-España del Mundial 2026.

No obstante, se espera que 'Valle Salvaje' se ofrezca con normalidad el resto de días de la semana como también pasará con 'La Promesa'. Así, la ficción protagonizada por Loren Mairena y Marco Pernas ofrecerá nuevos episodios el lunes 13, el miércoles 15, el jueves 16 y el viernes 17 de julio en su horario habitual a partir de las 17:45 horas.

Avance de los próximos capítulos de 'Valle Salvaje'

En los próximos capítulos de 'Valle Salvaje', Rafael empieza a plantearse las exigencias de Enriqueta, mientras Manuela descoloca a Braulio con una inesperada confesión. Pero nada se compara con la revelación de Rosalía a Luisa y Bárbara. Y es que se trata de una verdad que amenaza con cambiarlo todo para siempre.

José Luis impide que estalle una pelea entre Hernando y Dámaso, mientras Victoria intenta tender puentes con Mercedes, pero la duquesa de Miramar le deja claro que no hay marcha atrás: no habrá reconciliación, solo distancia y cortesía… por ahora.

Nicolás, viejo amigo de Atanasio, visita la Casa Pequeña y se alegra al ver lo bien que le va. Mientras, Luisa se queda helada al descubrir que no fue una, sino dos las parteras que atendieron a Rosalía. ¿Acaso se trata de Pura y Petra?

Presionado por su madre, Braulio confiesa a Alejo su mayor inseguridad: nunca ha besado a nadie y teme decepcionar a Manuela. Mientras tanto, Hernando no disimula su desprecio y le deja claro a su hija que en Valle Salvaje no hay nadie digno de ella. ¿Ni siquiera Braulio?