Pedro Ruiz dicta sentencia a la polémica de Jesús Cintora con Marta Gómez Montero en RTVE con una atronadora palabra

La polémica de Marta Gómez Montero con Jesús Cintora en la última entrega de 'Malas Lenguas Noche' no deja de colear y suscitar reacciones en todos los ámbitos: desde el sector televisivo y periodístico al político. La repercusión está siendo colosal y entre los rostros famosos que han entrado a opinar se encuentra Pedro Ruiz.

El conocido actor y expresentador no se ha mostrado ajeno al desagradable momento que se vivió en el programa nocturno de La 2 de RTVE este sábado 11 de julio cuando la citada periodista, rota en llanto, plantó a Cintora y a todo el equipo de 'Malas Lenguas' al sentirse "absolutamente humillada".

"He aguantado mucho tiempo, he aguantado por pagar las facturas, por mis hijos, pero ya no aguanto más", protestó sumida en lágrimas y en medio de un conmovedor ataque de ansiedad, reflejado en su voz entrecortada a la hora de denunciar el trato que Jesús Cintora le había dispensado durante la mesa de debate.

Citando 'El coronel no tiene quien le escriba', novela de Gabriel García Márquez, Marta Gómez Montero aseveró que prefería "comer mierda" a continuar un minuto más en 'Malas Lenguas Noche'. Y todo, insistimos, casi sin poder articular palabra por el gran sofocón que se llevó en pleno directo. Acto seguido, se levantó de su puesto de colaboradora y abandonó definitivamente la velada ante la mirada atónita de los integrantes del programa y de los espectadores de La 2.

Una escena que ha dado la vuelta a España en las últimas horas, despertando un sinfín de reacciones. Entre ellas, la de María Rey, presidenta de la Asociación de Prensa de Madrid (APM), la de la periodista y escritora Pilar Eyre, la del polemista Antonio Naranjo o la del analista Euprepio Padula. También ha habido comunicado público del propio presidente de RTVE, José Pablo López, que se ha pronunciado pidiendo perdón a Marta Gómez Montero y poniéndose a su entera disposición. Un comunicado que se ha difundido casi al unísono con el de Jesús Cintora, que también ha querido trasladar sus disculpas a la tertuliana a través de la red social 'X' y reabrirle las puertas de su programa nuevamente con el objetivo de frenar una polémica imparable.

Pedro Ruiz aplaude la "dignidad" de Marta Gómez Montero al abandonar 'Malas Lenguas Noche'

Una controversia que, incluso, ha sido objetivo de debate en la sección de 'La Telesfera con Borja Terán' en Onda Cero este domingo, donde el crítico de televisión ha derivado el suceso a la salud mental y a "un retrato de este tiempo de histrionismo" en el que nos encontramos inmersos. "Creíamos que el programa 'Sálvame' había terminado, pero en realidad las técnicas se han contagiado a los programas políticos y a veces no quedamos en lo superficial y no somos capaces de ver lo profundo", ha valorado, señalando así una "salvamización" clara de 'Malas Lenguas'. A su vez, Terán ha admitido que el momento que se vio anoche es impropio de la televisión pública, "preocupa" y supone un "empobrecimiento del debate".

Pues bien, este análisis ha sido compartido por Pedro Ruiz en su perfil de 'X'. "Marta Gómez abandonó llorando el programa 'Malas lenguas'. Borja Terán lo ha contado en Onda Cero muy bien: 'La salvamización está invadiendo todo'". Para rematar su post, el también cantante y humorista ha enviado un mensaje de aliento a la periodista y colaboradora, aplaudiendo su digna acción de plantar cara a Cintora y dejar el programa si se sentía humillada: "Abrazo a Marta por su dignidad".