Antonio Naranjo se mete en el lío entre Marta Gómez Montero y Jesús Cintora y sale escaldado por Sarah Santaolalla

Como ya hiciera hace unos días ante la denuncia de Marta Nebot tras su despido de 'En boca de todos', Antonio Naranjo no ha dejado escapar la ocasión para aprovecharse de la polémica que se vivió este sábado entre Marta Gómez Montero y Jesús Cintora en 'Malas lenguas Noche'. Y es que el presentador de 'El análisis diario de la noche' no ha dudado en invitar a la periodista a que se siente en su programa de Telemadrid para que hable de lo sucedido en el programa de TVE.

Para poner en contexto, todo sucedió cuando la colaboradora, que es asidua tanto en 'Malas lenguas' como en 'Mañaneros 360', se plantó con Jesús Cintora negándose a responder a lo que le preguntó sobre Alberto Núñez Feijóo y denunciando que estaba harta de sentirse humillada por él.

"No me vas a volver a humillar (...) He aguantado mucho tiempo, he aguantado por pagar las facturas, por mis hijos, pero ya no aguanto más", manifestó Marta Gómez Montero en pleno directo. Tras ello, y parafraseando una frase del libro 'El coronel no tiene quien le escriba' de García Márquez, la colaboradora aseguró que prefería "comer mierda" a seguir siendo humillada en el programa. Tras ello, cogió sus cosas y se marchó de la tertulia.

Un episodio que ha levantado mucha polémica en redes sociales llevando a que tanto el propio Jesús Cintora como el presidente de RTVE, José Pablo López, se hayan manifestado pidiendo disculpas a la colaboradora y dejando las puertas abiertas para que regrese cuando quiera. Pero otro de los que no ha dudado en pronunciarse ha sido Antonio Naranjo, que una vez más pesca en río revuelto.

La propuesta de Antonio Naranjo a Marta Gómez Montero

Así, el presentador de Telemadrid y habitual tertuliano de Mediaset, no ha tardado nada en mostrar todo su apoyo a la periodista. "La dignidad de Marta Gómez Montero. Si ves esto y no te conmueve, tienes el corazón de piedra", escribió en un primer mensaje en "X".

Pero lejos de quedarse ahí, Antonio Naranjo no ha dejado escapar la ocasión para invitar a Marta Gómez Montero a que acuda a 'El análisis diario de la noche' en Telemadrid para que colabore en el programa y se pronuncie sobre lo sucedido. "Marta tiene el @analisisDN a su disposición desde mañana mismo. Su dignidad aquí tiene una silla para ella", sentencia.

La dignidad de @martagmontero.



Si ves esto y no te conmueve, tienes el corazón de piedra.pic.twitter.com/Dkq8giEBzP — Antonio Naranjo (@AntonioRNaranjo) July 12, 2026

Sin embargo, la reacción de Antonio Naranjo ha provocado que se le vuelva en contra con varios usuarios recordándole como él fue el primero que provocó una fuerte "humillación" en directo a Sarah Santaolalla en 'En boca de todos', que derivó en el abandono de la tertuliana.

Marta tiene el @analisisDN a su disposición desde mañana mismo. Su dignidad aquí tiene una silla para ella. — Antonio Naranjo (@AntonioRNaranjo) July 12, 2026

Tanto que defiendes la dignidad, donde quedó la dignidad de @SarahPerezSanta cuando le hicisteis esto? https://t.co/2qwQXVERDk — Sin pelos en los dedos (@zeropelos) July 12, 2026

Poco le conmovió Sarah Santaolalla cuando se fue de En boca de todos mientras la acorralaba. Vamos, que le dio exactamente igual que se fuera. Y tampoco le ofreció un sitio en su programa lameculos del pp de TeleAyuso. A Marta si, claro https://t.co/Zket1B4YPY — El destripador de la tele (@destripadorTV) July 12, 2026

A ver si te ves en el espejo, porque clases por tu parte, las justas. pic.twitter.com/2q5gU6aQ7J — Isra (Chechu) 📺📽🇪🇸🎬🏳️‍🌈 (@Chechu_Bob) July 12, 2026

Con Sarah Santaolalla no tuviste la misma decencia que reclamas cuando en el programa de Macho Abad la tratasteis como una miseria — dasy10 (@lux100510989) July 12, 2026

Y lo dice el lumbreras este!! Cuando tú y Nacho Abad habéis hecho la vida imposible a Marta y Sarah??? Qué asco das, naranjita... — ALEXIA 🔻 (@alexiasanzgomez) July 12, 2026

@AntonioRNaranjo el que no tiene dignidad eres tú. Que diferente tienes el rasero de medir según la mujer que sea, y sobretodo a qué partido voté. — Patri (@logi74patricia) July 12, 2026