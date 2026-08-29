'Una nueva vida', avance del domingo 30 de agosto: Un doble secuestro y Ferit, en peligro antes del final de la serie de Antena 3

Antena 3 se prepara para despedirse de 'Una nueva vida'. La serie turca vive sus capítulos finales y este domingo 30 de agosto ofrecerá un nuevo episodio a partir de las 22:10 horas.

Hay que recordar que el final de la serie otomana protagonizada por Mert Ramazan Demir y Afra Saraçoğlu se emitirá previsiblemente a primeros de septiembre en función de la estrategia que siga Atresmedia con ella. No obstante, su último capítulo se puede ver ya en atresplayer.

Mientras tanto, Antena 3 ya calienta motores y promociona el estreno de 'El secreto', su nueva apuesta por la ficción turca y que está llamada a ser el relevo de 'Una nueva vida' en el último prime time de la semana.

Este domingo, Antena 3 ofrecerá la segunda parte del capítulo 27 y la primera del capítulo 28 de 'Una nueva vida' después del salto temporal de cuatro años que vivimos la semana pasada. En el capítulo de este domingo, los Korhan están buscando a las niñas de Seyran y Suna porque creen que los hermanos Tarik y Saffet Ihsanli se las han llevado. Tarik niega su implicación en el secuestro.

Toda la familia está desesperada con la búsqueda y el fiscal también les ayuda, pero Suna no aguanta la espera y decide actuar por su cuenta.

Ferit está convencido de que Tarik es el culpable y se lo lleva para torturarle con la intención de descubrir dónde están su hija y sobrina. Finalmente, Tarik consigue escapar y encierra a Ferit en una sala llena de productos congelados para acabar con él.

La hija de Suna consigue escapar. Gracias a sus descripciones sobre la casa donde estaba secuestrada, identifican que, efectivamente, se trata de la casa de Tarik y pueden rescatar a Duru.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Una nueva vida'?

En el capítulo de 'Una nueva vida' de la semana pasada, Ferit y Seyran decidieron adoptar a una niña, pero antes decidían visitar a su madre biológica para descubrir por qué la abandono. El matrimonio llegaba a un barrio muy pobre y allí conocían a Tesko, un niño que se parecía mucho a Ferit y que controlaba todo lo que pasa en su zona.

Ferit y Seyran descubrían que Tesko no tiene familia, que cuidaba de su abuela porque perdió a sus padres y decidían adoptarlo. Además, recibía una noticia maravillosa e inesperada: Seyran estaba embarazada.

Años más tarde, los cuatro formaban una familia muy bonita y Suna también había tenido a su hija junto a Abidin, pero su felicidad se torcía porque las niñas son raptadas en mitad de una fiesta en la mansión de los Korhan.