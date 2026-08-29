'La Isla de las Tentaciones 11' avanza el fichaje de un primo del rey Felipe VI y exsuperviviente entre sus parejas en Telecinco

Telecinco ya calienta motores para la próxima edición de uno de sus realities estrella, 'La isla de las tentaciones'. El programa, que volverá a estar conducido por Sandra Barneda, ya ha mostrado un adelanto de lo que dará de sí esta undécima edición en la que, como viene siendo habitual, habrá infidelidades, lágrimas y carreras por la playa.

Como novedad es que, en esta temporada, el número de solteros será inferior. En total serán 13, seis chicos (Rubén, Cristóbal, Fran Aveiro, Escorza, Javi y Cristian), y siete chicas (Neus, Nieves, Miriam, Sara, Deva, Andrea y Carolina), quienes podrán a prueba el amor de las las parejas concursantes. Este viernes, 28 de agosto, la cuenta de X de 'La isla de las tentaciones' ha compartido un adelanto de la temporada 11.

Y entre los participantes que pondrán a prueba su relación se encuentra Nacho de Borbón, primo lejano del rey Felipe VI y muy conocido por la audiencia por su participación en 'Supervivientes'. En el avance, se puede ver al joven besándose apasionadamente con una de las tentadoras. Nacido en Madrid en el año 2000, Nacho ha trabajado como modelo y en televisión. Aunque su salto a la fama se produjo con su participación en 'Supervivientes 2022'.

¿Estás preparado para sentir la fuerza de lo prohibido?



🍎🐍 #LaIslaDeLasTentaciones, muy pronto estreno de la temporada 11, en #Telecinco y @MedInfinityES pic.twitter.com/Wk0b73dyHR — Telecinco (@telecincoes) August 28, 2026

¿Quién es Nacho de Borbón, concursante de 'La isla de las tentaciones 11'?

El futuro concursante de 'La isla de las tentaciones' es miembro de dinastía Borbón. En concreto, es tataranieto de Enriqueta de Borbón y Parade, IV duquesa de Sevilla, lo que le vincula con el rey Carlos IV de España. Pese a esta vinculación con la aristocracia, el joven ha dejado claro en varias ocasiones que su infancia y juventud trascurrieron como las de cualquier ciudadano de clase media.

Su carrera como modelo despego con fuerza en el mercado asiático, especialmente en China y Corea del Sur. Tras mudarse a Asia, protagonizó importantes campañas publicitarias, editoriales de moda y desfiles para firmas de renombre. En la primavera del 2022, Telecinco lo fichó como concursante de 'Supervivientes'. Su vinculación con la familia real causó gran expectación aunque, poco a poco, se fue ganando el cariño de la audiencia. Su gran capacidad física le convirtieron en el "rey de las pruebas" de aquella edición, donde acabó en cuarta posición.

Tras su salida de 'Supervivientes', Nacho de Borbón continuó ligado al sector del entrenamiento personal, la moda y las redes sociales. Además, ha colaborado con numerosas marcas de estilo, de vida, fitness y belleza. En cuanto a su vida personal, durante su etapa televisiva mantuvo una relación con la modelo rusa Anna Modler. Posteriormente, se le ha relacionado con diferentes chicas del entorno del ocio madrileño. Actualmente sale con Náyades Lospitao, con la que concursará en 'La isla de las tentaciones'. Aunque, según hemos podido ver en el avance, esta relación podría tener los días contados.

Por el momento, se desconoce la fecha exacta de estreno de 'La isla de las tentaciones', aunque previsiblemente sea este próximo mes de septiembre, con el inicio del curso televisivo. De ser así, Telecinco contará en la parrilla con sus dos realities estrellas, ya que, a 'La isla de las tentaciones' se sumará 'Supervivientes All Star' que arrancará el próximo jueves con Rosa Benito, Asaf Beno o Alma Bollo como concursantes.