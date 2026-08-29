Sentencia generalizada a la nueva promo de 'Rueda la Letra' con 'El Rosco', cuyo contenido está causando un ruido atronador

Telecinco está haciendo muchísimo ruido con la última promo de 'Rueda la Letra'. El concurso que contendrá 'El Rosco', la prueba más icónica y magnética de la televisión, ha mostrado las primeras imágenes del programa de estreno, grabado el pasado 26 de agosto. Y lo que se ha visto no ha dejado indiferente a nadie. No es para menos.
En el spot se desvela quiénes serán los dos primeros concursantes que se enfrentarán al legendario reto del abecedario circular. Se trata de Fran González y Lilit Manukyan, dos leyendas de 'Pasapalabra' muy reconocidas por el público. Los dos regresarán a la pantalla tras pasar por otros espacios culturales para inaugurar la nueva etapa de 'El Rosco' en la cadena de Mediaset.
A su vez, en la pieza promocional, que abunda en la reivindicación de lo "original", se enseña en su totalidad el plató que se ha construido en estos meses para albergar 'Rueda la Letra'. Un estudio considerablemente amplio y con un set exprofeso para disputar 'El Rosco'; apreciándose algunos elementos muy visuales que otorgarán mayor épica al juego más mediático de la TV.
Este área, que se ha exhibido por primera vez en la promo en cuestión, ha causado verdadera sensación positivamente hablando. De hecho, quienes juzgaron antes de tiempo han rectificado su valoración y han aplaudido la gran y sorprendente apuesta de Telecinco por el decorado.
Sin embargo, además de elogios, ha suscitado un sinfín de comentarios comparando 'Rueda la Letra' con 'Pasapalabra'. Todavía no se ha asistido al programa de estreno para opinar con fundamento, pero este anuncio de apenas 20 segundos de duración ha sido suficiente para que muchos se lancen a señalar en tromba que el nuevo concurso ideado por Telecinco es un "calco" del de Antena 3.
Si bien, una parte del plató evoca completamente al formato conducido por Roberto Leal: la estructura, la disposición del público y las gradas, las pantallas rectangulares… Además, en uno de los clips se descubre que 'Rueda la Letra' también integrará su propia prueba musical como 'Pasapalabra'. Por su parte, la línea gráfica también guarda similitudes.
En conclusión, pareciera que en Telecinco han jugado deliberadamente a aproximar 'Rueda la Letra' a 'Pasapalabra', siempre con el visto bueno de su departamento jurídico, para que la audiencia encuentre puntos de enlace claros y para resultar provocativos y dar que hablar como así está ocurriendo.
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