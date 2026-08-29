'En tierra lejana', avance semanal del lunes 31 de agosto y martes 1 de septiembre: Un asesinato y el descubrimiento sobre Boran

Tras estrenar la segunda temporada la semana pasada y alcanzar récord histórico, 'En tierra lejana' seguirá ofreciendo nuevos episodios en el prime time del lunes y martes en Antena 3 a partir de las 23:00 horas.

¿Pero qué pasará en los nuevos capítulos de 'En tierra lejana' el próximo lunes 31 de agosto y martes 1 de septiembre? Te lo contamos a continuación:

Avance de 'En tierra lejana' del lunes 31 de agosto

Después del accidente, Mine es atendida de urgencia y, poco después, llegan Sadakat, Ecmel, Fidan, Nare y Şahin, que se encuentran con toda la situación. Ecmel sabe que Mine tenía algo importante que contarle y empieza a sospechar que el accidente pudo haber sido provocado para impedir que hablara.

Alya tiene que operar a Mine en una intervención de mucho riesgo, pero finalmente no consigue salvar al bebé. Mine culpa a Cihan por haberla embestido con el coche y también a Alya por haberla operado.

Mientras Mine sigue ingresada, Ecmel consigue llamarla en secreto, pero Alya la descubre hablando por teléfono y le quita el móvil. Ecmel empieza a sospechar cada vez más que Sadakat y los Albora están ocultándole algo.

Por otro lado, Sadakat pide a Cihan que encuentre los documentos que demuestran que Boran era hijo de Ecmel. Cihan también continúa investigando a la mujer que vio en la tumba de Boran. Solo consiguen averiguar que vivió en Toronto, que su rastro allí ha sido borrado, que regresó a Turquía hace dos años y que actualmente padece cáncer.

Mine le pide a Alya que la ayude a escapar del hospital. Alya acepta con la condición de que le entregue los documentos, pero Mine asegura que no los tiene y que están en manos de un amigo. Aun así, Alya decide ayudarla porque confía en ella y la lleva a un hotel donde estará a salvo.

Por último, İpek descubre que Kaya sigue enamorado de Zerrin, aunque ella insiste en que esa historia ya terminó.

Avance de 'En tierra lejana' del martes 1 de septiembre

Mine insiste en que no tiene los documentos que demuestran que Boran es hijo de Ecmel, ya que están en manos de un amigo. Mientras tanto, Cihan descubre que Alya la ha sacado del hospital, y esta espera que Mine finalmente le entregue los documentos.

Sin embargo, al ver a Cihan y Alya abrazándose, Mine cambia de opinión. Decide ponerse en contacto con Ecmel para entregarle los documentos y acuerda reunirse con él. Şahin escucha parte de la conversación de su padre con Mine, y se lo cuenta a Nare. Poco después, cuando se enteran de que Mine ha sido asesinada, Şahin le pregunta qué podía tener Mine para que alguien quisiera matarla, lo que hace que Nare se sienta culpable.

Por otro lado, Nadim asegura que Ecmel le ha tendido una trampa y se niega a que Zerrin siga viviendo en su casa.

Mientras espera los documentos en el hotel, Mine recibe la visita de un amigo que se los entrega. Se los da a Alya para que los compruebe, pero cuando esta está leyéndolos, Mine la golpea con una caja de metal, recupera los documentos y huye en coche. Alya sale tras ella, mientras Cihan llega al hotel y descubre que la habitación está completamente desordenada. Alya consigue interceptar a Mine e intenta hacerla entrar en razón, pero Sadakat aparece y dispara a Mine, que muere en el acto. Poco después, Ecmel encuentra su cuerpo y cree que Cihan y Sadakat están detrás de su muerte.

Cuando Cihan se entera de lo ocurrido, se enfurece con Sadakat, que reconoce haberlo hecho para proteger al pequeño Deniz.

Mientras tanto, Cihan visita en secreto en el hospital a la mujer que había visto en el cementerio, sin que Alya lo sepa. Ella le asegura que Boran no está enterrado allí, pero su estado de salud empeora y tiene que ser trasladada a la UCI.

Cihan continúa investigando y descubre un número que aparece repetidamente en el historial de llamadas de la mujer y que pertenece a alguien que vive en Estambul. Viaja hasta allí con sus hombres y habla con el propietario del número, quien asegura que se trataba de una mujer que le pidió trabajo para marcharse a Canadá. Sin embargo, Cihan descubre que está mintiendo al reconocer un objeto que pertenecía a Boran. Lo siguen hasta un edificio y, al entrar en una de las habitaciones, hacen un descubrimiento inesperado: Boran está vivo, pero permanece en coma.