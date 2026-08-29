El público dicta sentencia a 'Toda la verdad de mis mentiras', la serie de Netflix basada en una novela de Elísabet Benavent: hay unanimidad

Netflix se suma a la fiebre por las comedias románticas basadas en novelas y nos deja uno de los últimos estrenos del verano. Hablamos de 'Toda la verdad de mis mentiras', la adaptación de la novela de Elísabet Benavent en lo que supone una nueva colaboración entre la escritora y la plataforma tras cuatro temporadas de 'Valeria' y la miniserie 'Un cuento perfecto'.

'Toda la verdad de mis mentiras' cuenta con un reparto encabezado por Daniel Ibáñez ('La novia gitana', 'Segundo premio'), Itziar Manero ('Manual para señoritas', 'Las chicas están bien'), Ricardo Gómez ('La Suerte: una serie de casualidades', 'Cuéntame cómo pasó'), Brays Efe ('Paquita Salas', 'Tengo que morir todas las noches'), Lucía de la Fuente ('Tóxico', 'Las brujas de Zugarramurdi') y Clara Sans ('Innato', 'Celeste'), entre otros.

En colaboración con Plano a Plano ('Valeria') cuenta con la propia Elísabet Benavent junto a Ángel Armada y Marina Pérez como productores ejecutivos. César Benítez es el productor y María Togores dirige junto a Marina Pérez, quien también está a cargo del guion con Montaña Marchena.

La miniserie de Netflix consta de cinco capítulos y tiene como localización principal distintas playas y emplazamientos de Mazarrón, en la Región de Murcia. En concreto, el rodaje de la miniserie se desarrolló en las playas de Percheles, Rihuete y Bahía, así como Calas de Bolnuevo, en Puerto de Mazarrón. También fue escenario de la trama el Hotel Bahía, un supermercado y varias carreteras entre Mazarrón y Lorca.

Sinopsis de 'Toda la verdad de mis mentiras'

Cuenta la historia de Coco (Itziar Manero) y Marín (Daniel Ibáñez), dos mejores amigos que viven juntos desde hace años. Con su pandilla al completo, Gus (Ricardo Gómez), Aroa (Lucía de la Fuente) y Loren (Brays Efe) están a punto de emprender un viaje en caravana para celebrar la despedida de soltera de su amiga Blanca (Clara Sans).

Lo que debería ser una aventura de exaltación de la amistad se convierte en una bomba de relojería cuando poco a poco se empiecen a desvelar los secretos que se esconden entre ellos.

El veredicto del público a la adaptación de 'Toda la verdad de mis mentiras'

'Toda la verdad de mis mentiras' ha llegado a Netflix por todo lo alto pues en apenas unas horas desde su lanzamiento se ha colocado en el Top 1 de las series más vistas en España. Además ha generado muchos comentarios en redes sociales donde muchos fans de la novela se han pronunciado sobre su adaptación.

"Si el libro me enamoró, la serie ya se ha ganado un huequito enorme en mi corazón. De las mejores adaptaciones que han hecho, no le falta un detalle, y si os encanta un buen friends to lovers ni me lo pensaba. Me la he visto en un santiamén pero que bonita", destaca una usuaria en "X".

"Después de ver la adaptación de Toda la verdad de mis mentiras puedo decir que es perfecta, me ha encantado tanto como cuando me leí el libro y la he disfrutado", confiesa otra.

Otra fan de la novela recalca que "La serie 'toda la verdad de mis mentiras' me ha encantado". "Me leí el libro hace unos años y joder q ilusión verlo en pantalla. Adoro a TODOS los protagonistas, me han encantado", añade a ese respecto.

Si el libro me enamoró, la serie ya se ha ganado un huequito enorme en mi ♥️

De las mejores adaptaciones que han hecho, no le falta un detalle, y si os encanta un buen friends to lovers ni me lo pensaba.

Me la he visto en un santiamén pero que bonita jo#TodaLaVerdadDeMisMentiras https://t.co/QID0HGnNC5 — Ro (@sinmasro) August 28, 2026

después de ver la adaptación de Toda la verdad de mis mentiras puedo decir que es perfecta, me ha encantado tanto como cuando me leí el libro y la he disfrutado 🥺🫂 — B 🦋 (@belenfuli) August 28, 2026

Lo mejor de Toda la Verdad de Mis Mentiras es Ricardo Gómez como Gus. Ojalá le hubiesen dado un poco más de cancha a la relación de Blanca y Gus 🥲 — 💜 La Quisquillosa 💫🏒🫶🏻 (@LaQuisquillossa) August 28, 2026

toda la verdad de mis mentiras terminada… qué bien está hecha, ha dolido un poquito al corazón pero no pasa nada ❤️‍🩹 — Espe ✨ (@zittierwrb) August 28, 2026

Elisabet eres perfecta shosho, tus libros son perfectos y esto es una pedazo de serieeeee 🥹🤍 #TodaLaVerdadDeMisMentiras — eme 🎭 (@marinafigmar) August 28, 2026

Me ha gustado toda la verdad de mis mentiras aunque al final los protas me han caído un poco mal, shippo al ex con la amiga sobre todas las cosas — Marta🍉 (@chicalost69) August 28, 2026

La serie “toda la verdad de mis mentiras” me ha encantado. Me leí el libro hace unos años y joder q ilusión verlo en pantalla. Adoro a TODOS los protagonistas, me han encantado 💌 — 💐 (@stratfordwishes) August 28, 2026

Me he metido pec “Toda la verdad de mis mentiras” y me ha gustado más de lo que esperaba teniendo en cuenta que me leí el libro hace años y me pareció muy sin más. Terminé hateando mucho al prota y no entendía por qué ella se quedaba con él. Aquí con los flashbacks y mostrando el… — 🌸MAA🪐 (@frikiqueen23) August 28, 2026

Toda la verdad de mis mentiras: dios me libre de amigas así pero me ha gustado mucho, 7’8/10 pic.twitter.com/Pcggo4Pfk8 — everlasting (@camcaslore) August 29, 2026

Me he visto hoy Toda la verdad de mis mentiras……….. no tengo palabras — Belly 🐷 (@hellobellyy) August 28, 2026

Vista Toda la verdad de mis mentiras, y aunque el libro es mil veces mejor, no ha estado mal — Eme —☁️ (@foolsecrets) August 28, 2026

Acabo de terminar la serie (ha salido hoy) de toda la verdad sobre mis mentiras y que decir chicos, que viva camela y que viva el amor y que sola estoy coño — Aroix🧚🏻‍♀️ (@aroajmnz21) August 28, 2026

Viendo toda la verdad de mis mentiras en el bus y me encanta (no) ver treinteañeros con actitudes y problemas de 20 — Patu Kasa 🌻 (@SPatutu) August 28, 2026

📺 Toda la verdad de mis mentiras...4/5🌟 pic.twitter.com/RCgFifp6po — Ana I 🦦 (@AcidHobbit) August 28, 2026