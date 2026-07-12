Euprepio Padula señala lo que muchos creen ante la polémica entre Marta Gómez Montero y Jesús Cintora en 'Malas Lenguas Noche'

La espantada de Marta Gómez Montero de 'Malas Lenguas Noche' entre lágrimas tras acusar a Jesús Cintora de humillarla está en boca de todos este domingo. Son muchas las voces que están pronunciándose y uno de los que no ha dudado en dejar clara su opinión ha sido Euprepio Padula.

Todo empezó cuando Marta Gómez Montero optó por no responder a lo que le preguntó Jesús Cintora sobre las controvertidas palabras de Feijóo hablando de "cáncer" al referirse al absentismo laboral. La colaboradora, harta de sentirse humillada, según sus palabras, decidió plantarse y abandonar el programa completamente desbordada.

"No voy a contestar, Jesús, lo siento, no me vas a volver a humillar. Me siento absolutamente humillada. He aguantado mucho tiempo, he aguantado por pagar las facturas, por mis hijos, pero ya no aguanto más", recalcó la periodista. Justo después utilizó una frase de la novela 'El coronel no tiene quien le escriba' de García Márquez para decir que ella prefería "comer mierda" a seguir siendo humillada. Acto seguido, terminó abandonando el plató.

Euprepio Padula da la cara por Marta Gómez Montero y pide "empatía"

Horas después, y ante las grandes críticas que se están produciendo, tanto Jesús Cintora como el presidente de RTVE, José Pablo López han querido pronunciarse en redes sociales para frenar el escándalo y pedir disculpas públicas a la propia Marta Gómez Montero como ya habían hecho en privado. Y ha sido precisamente al mensaje del presidente de RTVE al que ha reaccionado Euprepio Padula.

Así, el experto en comunicación política y habitual colaborador de 'La Hora de La 1' y 'Mañaneros 360' en TVE, no ha dudado en dar la cara por su compañera. "No vi el programa de ayer y, por tanto, no puedo opinar sobre lo sucedido ni sobre las circunstancias que llevaron a Marta Gómez Montero a abandonar el plató", empieza explicando.

"Lo único que puedo decir es que he tenido la oportunidad de trabajar con ella y sé lo exigente, comprometida y profesional que es. Precisamente por eso, cuando un profesional llega al punto de tener que dejar un plató en directo, creo que merece, antes que el juicio precipitado, un mínimo de respeto y de humanidad", prosigue diciendo, representando a muchos.

Finalmente, Euprepio Padula pide tener empatía con la periodista y le desea que se encuentre bien tras lo sucedido en directo. "Ojalá esté bien. Eso es, al final, lo verdaderamente importante. La empatía es lo más importante en un momento como este", concluye.