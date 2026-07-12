Pilar Eyre arroja luz sobre lo ocurrido entre Jesús Cintora y Marta Gómez Montero en 'Malas Lenguas' de RTVE y da en el clavo

Este sábado, 11 de julio, los espectadores de 'Malas Lenguas Noche' asistieron estupefactos a un tenso momento ocurrido en directo entre la periodista Marta Gómez Montero y el presentador del programa, Jesús Cintora. Pilar Eyre cree saber lo que le pasó a la colaboradora para que abandonara, deshecha en lágrimas, el plató de TVE.

Todo ocurrió cuando Cintora dio paso a la periodista para que ofreciera su opinión sobre una de las polémicas de la semana: las palabras de Alberto Núñez Feijóo tildando de "cáncer" el absentismo laboral. Para sorpresa de todos los presentes, Gómez Montero se plantó y, tras dirigirse muy afectada al presentador, recogió sus enseres y abandonó la mesa de debate.

"No voy a contestar, Jesús, lo siento, no me vas a volver a humillar. Me siento absolutamente humillada", denunció la tertuliana, al considerar que se le había ninguneado en los turnos de palabra. Pero lejos de quedarse ahí, continuó: "He aguantado mucho tiempo, he aguantado por pagar las facturas, por mis hijos, pero ya no aguanto más".

Acto seguido, hizo alusión a "un libro magnífico que se llama 'El coronel no tiene quién le escriba', en el que la mujer le pregunta al protagonista que qué van a comer, y él le responde que mierda. Pues yo, Cintora, prefiero comer mierda", sentenció, ante la incredulidad del presentador, que se limitó a preguntar: "¿Qué pasa Marta?". Ella, sin mediar palabra, se levantó de la mesa, se quitó el micrófono y abandonó abruptamente el plató ante el silencio atronador de todos los presentes.

Pilar Eyre da su opinión sobre lo ocurrido entre Marta Gómez Montero y Jesús Cintora

"Ha decidido irse Marta Gómez Montero. Ella sabrá, ella sabrá", afirmó Cintora, antes de dejar claro que "aquí no se humilla a nadie". "No es plato de gusto para ninguno de los que estamos aquí. Nos ha dejado a todos con muy mal cuerpo", añadió una descolocada Esther Palomera.

Las reacciones no se hicieron esperar. Las redes sociales se llenaron de comentarios de todo tipo sobre lo ocurrido. Muchos no entendían qué le podía haber sucedido a la periodista para reaccionar de tal manera. Ante esta incredulidad, Pilar Eyre ha intentado arrojar algo de luz sobre qué le pudo haber pasado, y se trata de algo muy común en los programas de debate en directo.

"A propósito de lo de Marta Gómez Montero, tengo que decir que las voces masculinas siempre se imponen a las femeninas en un plató por su propia tesitura. Y te ves gritando para competir o esperando que el presentador te de paso… Y si esto no ocurre, te enfadas, como es natural", ha analizado Pilar Eyre en su perfil de X, empatizando plenamente con la tertuliana.

A propósito de lo de @martagmontero tengo que decir que las voces masculinas siempre se imponen a las femeninas en un plató por su propia tesitura. Y te ves gritando para competir o esperando que el presentador te de paso… y si esto no ocurre te enfadas, como es natural. — Pilar Eyre (@pilareyre) July 12, 2026

Tal fue el revuelo generado en redes sociales, que Jesús Cintora se vio obligado a interrumpir más adelante el programa para tender la mano a la periodista: "Está por supuesto invitadísima a volver a este programa cuando quiera. A Marta Gómez Montero, como a otros compañeros, a veces se le pide con un gesto que no corte a los demás, que no hable por lo bajo y que respete su turno. Únicamente un gesto para que espere su turno. Nada más. A partir de ahí, ella ha decidido irse, pero está invitadísima a estar con nosotros, esa es la realidad. Ella, si quiere, puede seguir. Es una compañera más y yo, con todo el cariño, se lo digo".

"No entiendo lo que ha ocurrido, sinceramente lo digo. Si fuera otra cosa, diría lo contrario. Con todo el cariño y con las disculpas que sean pertinentes si se ha sentido mal… Pero ha sido un gesto así para que esperara su turno y ya está. Es lo que hay. Ocurren estas cosas en el directo y nosotros os las contarnos porque no hay nada que ocultar", concluyó el conductor de 'Malas Lenguas Noche'.