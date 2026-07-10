'Sueños de Libertad', avance semanal del 13 al 17 de julio: Un nuevo personaje y la venganza contra Begoña en la serie de Antena 3

'Sueños de Libertad' atraviesa un momento clave en sus tramas con la decisión de Hugo Brossard de mantener la producción de la fábrica en Toledo tras la muerte de su padre con lo que eso supone para el futuro de los De La Reina y de todos los trabajadores y la noticia del embarazo de Marisol que pone en jaque a los Salazar.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

Te dejamos con el avance completo de los próximos episodios que se emitirán en Antena 3 entre el lunes 13 y el viernes 17 de julio a continuación:

Avance del capítulo 602 de 'Sueños de libertad' del lunes 13 de julio

Damián irrumpe en la fiesta de 'Sueños de libertad'

Damián insiste en no acudir a la fiesta de los trabajadores en la cantina para evitar problemas con Gabriel. Mientras, Marta y Tasio se enfrentan después de que ella le reproche a su hermano que se haya saltado la decisión de Claudia y haya trasladado a Paula a la tienda, después de que Miguel asegurara que no podía seguir en saponificación por sus problemas de alergia. Además, no duda en advertirle de que no va a acabar bien con tanto error cometido.

Precisamente, Paula no es bien recibida en la tienda pues ni Claudia ni Valentina están de acuerdo con la decisión. Asimismo, Claudia deja claro que Tasio es un sinvergüenza y la joven les avisa de que ella no quería trabajar en la tienda, pero necesita el trabajo. Por su parte, Miguel decide sincerarse con Claudia sobre sus sentimientos y cómo necesita tiempo para avanzar en su relación, y le reconoce que nunca ha besado a una chica.

Los trabajadores disfrutan en la cantina de la fiesta, mientras Digna felicita tanto a Salva como a Mabel por haber hecho todo perfecto. En ella, Valentina y Andrés se reencuentran y ella vuelve a rechazarle. Pero alguien inesperado irrumpe en la verbena y acapara todo el protagonismo. Y es que Damián accede finalmente a ir después de los ruegos de su mujer y los consejos de Julia.

Fina acepta finalmente hacer de fotógrafa en la fiesta para hacer un reportaje. Por otro lado, Marisol le da un ultimátum a Pablo, después de que él insista en que va a seguir con su familia y con su mujer y de que le pida que se marche de Toledo. Ella le deja claro que se irá de España y jamás volverá a saber nada ni de ella ni de su hijo.

Tras presentarse en la fiesta, Damián hace un discurso ante los trabajadores provocando que él y Gabriel tengan un fuerte enfrentamiento en el despacho. El patriarca le deja claro que su legado jamás se borrará y terminará siendo él quién pierda todo. Y Digna no duda en frenar una agresión hacia su marido.

Avance del capítulo 603 de 'Sueños de libertad' del martes 14 de julio

Digna, Damián y Marisol en 'Sueños de libertad'

Mabel habla con Nieves para tranquilizarla sobre su relación con Salva y le avanza que no van a dar ningún paso hasta que se casen. Asimismo, la joven confiesa a Salva que quiere hacer un curso de decoración de interiores.

Begoña no consigue darle el pecho a Juan después de la maléfica estrategia de Beatriz al darle leche de fórmula al pequeño para que el niño rechace la leche de su madre y no duda en llevar al bebé a Miguel para saber si le ocurre algo a su hijo. Después, Gabriel le asegura a Beatriz que va a borrar la huella que dejó Damián en la empresa.

Marta y Tasio siguen a la gresca por la llegada de Paula a la tienda y Damián también se enfrenta con su hijo por recurrir a Gabriel y deberle ahora un favor. Paralelamente, Tasio escribe una nueva carta para Carmen y conseguir que le perdone por su infidelidad con Paula.

Eduardo le confiesa a Manuela el contenido de la carta de su hermano pidiéndole que no le revele a Roque que él es su verdadero padre. Precisamente, Roque se pone en contacto con Damián y accede a visitarle en su casa para hablar de los negocios que tenía con su padre. Por su parte, Cloe hace una inesperada propuesta a Fina tras ver las fotografías que hizo de la fiesta y le anuncia que Hugo Brossard quiere que trabaje para ellos.

Tras encontrarse con Damián y Digna por Toledo y empezar a encontrarse mal, Marisol le pide ayuda a Nieves porque sus padres le han repudiado por quedarse embarazada. Finalmente, Gabriel quiere cobrarse el favor que le debe Tasio y le propone recortar los gastos para sacar adelante los perfumes más antiguos que crearon los Merino.

Avance del capítulo 604 de 'Sueños de libertad' del miércoles 15 de julio

Nieves y Begoña en 'Sueños de libertad'

Damián y Digna sospechan que Marisol está embarazada después de toparse con ella en Toledo y sentir un fuerte dolor en el vientre y negarse a que la llevaran al hospital. Mientras, Fina decide hablar con Cloe tras su propuesta, para comprobar si está preparada para verlas juntas a ella y Marta y poder evitar tensiones y, tras ello, la fotógrafa acepta la oferta.

Gabriel se encuentra con Paula en la tienda y la interroga para saber de dónde viene. Y después, Gabriel pide hablar con don Agustín para indagar sobre Paula y el párroco se va de la lengua con él al confirmarle su affaire con Tasio.

Begoña empieza a sospechar que Beatriz podría haber empezado a darle leche de fórmula a Juanito y ella se lo niega. Tras ello, Beatriz teme que Begoña empiece a sospechar de ella y opta por tener cautela. Y en la tienda, Paula comete un error con una clienta y Claudia decide relegar a la dependienta al almacén.

Damián informa a Eduardo de que Roque va a acudir a la casa grande para tratar los negocios que tenía con su padre y, tras pensárselo mucho, Eduardo prefiere seguir en el anonimato con Roque y dejar las cosas como están. Tras ello, Roque llega a la mansión de los De La Reina y se topa con su tío sin que este le revele quién es.

Tras la visita de Marisol, Nieves le hace una sorprendente propuesta a Pablo con respecto a Marisol: adoptar al bebé de la joven cuando nazca, pues cree que es la mejor opción para todos. Por último, Gabriel chantajea a Tasio y le amenaza con despedir a Paula, si no le respalda en su plan de abaratar los costes de la producción de los perfumes más históricos.

Avance del capítulo 605 de 'Sueños de libertad' del jueves 16 de julio

Roque y Eduardo en 'Sueños de libertad'

Pablo y Nieves citan a Marisol en su casa para contarle su idea de adoptar al bebé, y que le ayudarán a poder llevar una vida independiente. Pero la idea de que no pueda formar parte de la vida de su hijo no le convence nada y la rechaza de inmediato.

Damián tiene una idea para La Industrial que Tasio no aprueba y es que quiere crear un departamento de investigación, pero a su hijo no le parece adecuado pues supondría además un gasto elevado e innecesario. Andrés opta por apoyar a su padre produciéndose un enfrentamiento entre los hermanos.

En la fábrica, Gabriel arremete contra Fina a causa del Departamento de Publicidad y se enfrenta con Marta y Cloe por haberlo creado a sus espaldas. Un conflicto que hace que la fotógrafa se replantee su decisión de aceptar el trabajo. Y en la tienda, Tasio recurre a Claudia para que le haga llegar a Carmen la carta que le ha escrito y aunque con reticencias, ella accede a hacérsela llegar.

Por su lado, Salva chafa las ilusiones de Mabel con el curso de decoración después de que ella le confiese que la única manera de poder estudiar sería trasladarse a Madrid. Pero al comprobar la reacción de su novio, la joven opta por dejar atrás su sueño.

Después del consejo de Damián, Eduardo da marcha atrás y se presenta a Roque como su tío dejando al joven completamente en shock. Tras ello, Roque le confiesa que espera poder seguir viéndole tras comprobar que todavía tiene familia. Finalmente, Tasio se encara con Andrés por entrometerse en los negocios de La Industrial. Y Damián visita a Pablo para darle un consejo sobre lo que hacer con el hijo de Marisol poniéndole de ejemplo lo que le pasó a él con Tasio.

Avance del capítulo 606 de 'Sueños de libertad' del viernes 17 de julio

La junta de accionistas de 'Sueños de libertad'

Tras la conversación con Damián, Pablo le hace una impactante propuesta a Marisol tras pedirle perdón por haberla tratado de dejarla al margen. Así, le ofrece reconocer a su hijo y pagarle toda la manutención y ejercer como padre mientras ella vive en Madrid con el bebé. Después Nieves no se lo toma con agrado por haberlo hecho sin consultárselo.

Damián habla con Andrés e insiste en que quiere innovar con La Industrial y su hijo decide no inmiscuirse para evitar problemas con Tasio. Después, Damián habla con Roque sobre su tío Eduardo y le anima a que se aloje en su casa mientras esté en Toledo para que pueda estar más cerca del chófer. Y Miguel deja completamente desconcertada a Claudia con el regalo que le hace.

Fina toma una decisión definitiva sobre su trabajo en la Perfumera después del desencuentro con Gabriel y les anuncia a Marta y Fina que seguirá adelante y les presenta unas propuestas. Después, Cloe toma una inesperada decisión sobre su futuro tras comprobar lo difícil que va a ser para ella ver a Marta y Fina trabajando juntas.

En la fábrica, Tasio cumple con el chantaje de Gabriel y le muestra un informe para poder abaratar los costes de los perfumes. Tras ello, Gabriel comunica la propuesta de sustituir los ingredientes exclusivos de los perfumes por otras sustancias a la Junta. Algo a lo que Digna se opone y que nadie se toma nada bien.

Nieves comparte con Begoña sus inseguridades por la situación de su matrimonio tras el embarazo de Marisol. Finalmente, Juanito vuelve a rechazar el pecho de Begoña y solo se calma cuando Beatriz le coge en brazos.