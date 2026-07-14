'Sueños de libertad' ya se ha marchado de vacaciones tras concluir el rodaje de la tercera temporada. Pero a la serie le queda mucho por delante en Antena 3 y de hecho actualmente las tramas atraviesan momentos clave con el embarazo de Marisol y el futuro de la fábrica tras la decisión de Hugo Brossard de mantener la producción en Toledo.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Damián y Digna sospechan que Marisol está embarazada después de toparse con ella en Toledo y sentir un fuerte dolor en el vientre y negarse a que la llevaran al hospital. Mientras, Fina decide hablar con Cloe tras su propuesta, para comprobar si está preparada para verlas juntas a ella y Marta, y poder evitar tensiones y, tras ello, la fotógrafa acepta la oferta.

Gabriel se encuentra con Paula en la tienda y la interroga para saber de dónde viene. Y después, Gabriel pide hablar con don Agustín para indagar sobre Paula y el párroco se va de la lengua con él al confirmarle su affaire con Tasio.

Begoña empieza a sospechar que Beatriz podría haber empezado a darle leche de fórmula a Juanito y ella se lo niega. Tras ello, Beatriz teme que Begoña empiece a sospechar de ella y opta por tener cautela. Y en la tienda, Paula comete un error con una clienta y Claudia decide relegar a la dependienta al almacén.

Damián informa a Eduardo de que Roque va a acudir a la casa grande para tratar los negocios que tenía con su padre y, tras pensárselo mucho, Eduardo prefiere seguir en el anonimato con Roque y dejar las cosas como están. Tras ello, Roque llega a la mansión de los De La Reina y se topa con su tío sin que este le revele quién es.

Tras la visita de Marisol, Nieves le hace una sorprendente propuesta a Pablo con respecto a Marisol: adoptar al bebé de la joven cuando nazca, pues cree que es la mejor opción para todos. Por último, Gabriel chantajea a Tasio y le amenaza con despedir a Paula, si no le respalda en su plan de abaratar los costes de la producción de los perfumes más históricos.

Nieves y Begoña en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Mabel hablaba con Nieves para tranquilizarla sobre su relación con Salva y le avanzaba que no van a dar ningún paso hasta que se casen. Asimismo, la joven confesaba a Salva que quiere hacer un curso de decoración de interiores.

Begoña no conseguía darle el pecho a Juan después de la maléfica estrategia de Beatriz al darle leche de fórmula al pequeño para que el niño rechace la leche de su madre y no dudaba en llevar al bebé a Miguel para saber si le ocurre algo a su hijo. Después, Gabriel le aseguraba a Beatriz que va a borrar la huella que dejó Damián en la empresa.

Marta y Tasio seguían a la gresca por la llegada de Paula a la tienda y Damián también se enfrentaba con su hijo por recurrir a Gabriel y deberle ahora un favor. Paralelamente, Tasio escribía una nueva carta para Carmen y conseguir que le perdone por su infidelidad con Paula.

Eduardo le confesaba a Manuela el contenido de la carta de su hermano pidiéndole que no le revele a Roque que él es su verdadero padre. Precisamente, Roque se ponía en contacto con Damián y accedía a visitarle en su casa para hablar de los negocios que tenía con su padre. Por su parte, Cloe hacía una inesperada propuesta a Fina tras ver las fotografías que hizo de la fiesta y le anunciaba que Hugo Brossard quiere que trabaje para ellos.

Tras encontrarse con Damián y Digna por Toledo y empezar a encontrarse mal, Marisol le pedía ayuda a Nieves porque sus padres le han repudiado por quedarse embarazada. Finalmente, Gabriel quiere cobrarse el favor que le debe Tasio y le proponía recortar los gastos para sacar adelante los perfumes más antiguos que crearon los Merino.