La estrategia que seguirá RTVE con la despedida de 'La Revuelta' en la programación la próxima semana

Hace más de una semana que 'El Hormiguero' despidió su temporada 20 en Antena 3 al igual que también se despidió 'El Intermedio' en La Sexta. Sin embargo, TVE decidió alargar 'La revuelta' de David Broncano ante los continuos parones y cambios de emisión de este último mes por el Mundial.

Y aunque todo apuntaba a que 'La Revuelta' despediría su segunda temporada en TVE este viernes en plena madrugada tras el España-Bélgica, David Broncano sorprendió al anunciar que aún quedaba un último programa para despedirse del Teatro Príncipe Gran Vía, pues cabe recordar que la próxima temporada el programa se trasladará al Teatro Arlequín.

Nada más arrancar el programa, David Broncano ya daba a conocer que quedaba aún un programa más. "¿Esta gente sabe que hoy es el penúltimo día de la temporada?", cuestionaba el presentador al saludar al público. Minutos después, tras recibir a Adriana Torrebejano era Ricardo Castella el que informaba del día que despedirá 'La Revuelta' su segunda temporada en La 1.

"¿En septiembre empezamos ya en el teatro nuevo no Ricardo?", le preguntaba Broncano al director del programa. "Parece ser que sí. Nos queda todavía un programa, el del 16, acuérdate", le contestaba Castella. "Sí, el último de la temporada y luego ya...", bromeaba el presentador.

De esta manera, 'La Revuelta' despedirá su segunda temporada el próximo jueves 16 de julio a las 21:45 horas justo antes de una nueva entrega de 'El Perro Andaluz'. Y es que la próxima semana, el espacio no se emitirá ni el lunes por el estreno de 'El Grand Prix', que contará con su propio previo, ni el martes por el partido entre España-Francia de semifinales del Mundial ni el miércoles porque se juega la otra semifinal.

No obstante, el último programa de la temporada de 'La Revuelta' ya está grabado pues su equipo ya se encuentra de descanso tal y como se puede ver por ejemplo en el instagram de Grison, que hace unos días ya anunciaba que se marchaba de vacaciones tras una larga temporada de trabajo pues cabe recordar que también ha estado grabando su debut como presentador de 'El escondite', que verá la luz en los próximos meses en el prime time de La 1.

Con esta decisión, TVE busca dar un cierre como se merece a 'La Revuelta' despidiendo la temporada en su horario habitual y no en late night aprovechando además que sus grandes rivales ya están de vacaciones y las cadenas están ofreciendo en su lugar reposiciones. Aunque hay que recordar que Cuatro también ha optado por alargar finalmente 'Horizonte' unas semanas más con los sustitutos de Iker Jiménez y Carmen Porter y que Telecinco sigue emitiendo entregas nuevas de 'First Dates Summer'.