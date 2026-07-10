Así queda hoy el prime time de RTVE con cambio de 'La Revuelta' para rentabilizar el España-Bélgica del Mundial

Tras desaparecer de la programación este jueves con motivo del partido del Mundial de fútbol entre Francia y Marruecos, 'La Revuelta' regresa por quinta vez a la noche de los viernes de La 1. Después de conectar con Shakira y recibir a Susana Abaitua y Juan Dávila en su última emisión ofrecida el miércoles, David Broncano y su equipo arrancarán su emisión a las 00:10 tras el España-Bélgica.

No obstante, esta previsión podría alterarse sustancialmente si hay que recurrir a la prórroga o a la tanda de penaltis para dirimir el encuentro. En tal caso, hablaríamos de una hora de inicio mucho más tardía para el que presumiblemente será el último programa de 'La Revuelta' de la temporada.

Así queda la programación de La 1 de TVE en la noche de este viernes:

21:00 horas - España vs Bélgica

23:00 horas - 'Camino a Nueva York' (post partido)

00:10 horas - 'La Revuelta'

Adriana Torrebejano, la invitada de David Broncano de este viernes en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita hoy viernes, 10 de julio 'La Revuelta' como invitado? El programa especial de David Broncano, que recibirá una vez más a la actriz Adriana Torrebejano, tendrá que enfrentarse a un duro rival en el prime time del viernes como 'Tu cara me suena 13', que celebrará su segunda semifinal en directo en Antena 3. Por su lado, Telecinco se limitará a ofrecer una selección de los mejores momentos de 'De Viernes' para huir del fútbol.

Adriana Torrebejano viene mañana a @LaRevuelta_TVE 😎



⚽️ Después del España-Bélgica, en @La1_tve pic.twitter.com/JpOLkX2PpS — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) July 9, 2026

La actriz visitará una vez más el espacio de entrevistas de La 1 tras el anuncio de que la continuación de 'Reina Roja' llegará a Amazon Prime Video el próximo 2 de octubre. La intérprete adelantará todos los detalles sobre esta nueva entrega de la ficción que protagoniza, que llegará a la plataforma bajo el nombre del segundo libro de la saga literaria en la que está basada, 'Loba negra'.

Tras hacer público el pasado 18 de junio el anuncio de que la ficción contará con una nueva temporada en la plataforma tras el éxito de su primera entrega, Adriana Torrebejano se reencontrará una vez más con David Broncano en su emisión especial de este viernes, siendo uno de los rostros que más ha pasado por 'La Revuelta' en sus dos temporadas en La 1 de TVE.