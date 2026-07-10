RTVE cambia la programación de La 1: Amplía 'Aquí la Tierra', reformula 'Informe Semanal' y sacrifica dos ofertas por el incendio de Almería

Tras el devastador incendio de Los Gallardos en Almería, que ha dejado al menos doce víctimas mortales, RTVE ha decidido volcarse con la última hora en torno al fuego y alterar parte de su programación prevista para este sábado. Así, cancelará tanto las reposiciones de 'Viaje al centro de la tele' como 'Cine de barrio' y ofrecerá sendos especiales de 'Aquí la tierra' e 'Informe Semanal'.

Los Servicios Informativos de RTVE se han volcado durante la noche contando en directo la tragedia a través del Canal 24 horas, los boletines de RNE y RTVE Noticias, la web de Noticias de RTVE.es y las redes sociales informativas. Una cobertura minuto a minuto que ha seguido este viernes desde primera hora en los 'Telediarios' así como en 'La Hora de La 1' y 'Mañaneros 360' ofreciendo ediciones casi monográficas de los programas.

Por si fuera poco, desde este mediodía, Lourdes Maldonado se ha desplazado a la zona afectada por el fuego para trasladar desde allí todos los detalles y entrevistar a expertos, autoridades y afectados en amplios bloques informativos en los Telediarios. También Carlos Núñez y el equipo de 'Mediodía en RNE' se han desplazado hoy a Los Gallardos para realizar en directo el programa desde allí, y Radio Nacional de España seguirá pendiente de su desarrollo y consecuencias en los informativos '14 horas' y '24 horas'.

Un amplio despliegue que pone a disposición de la audiencia de TVE, RNE y RTVE Noticias Digital toda la información sobre cómo evoluciona el incendio, el balance de víctimas y daños, la experiencia de los vecinos y las reacciones y declaraciones oficiales de las instituciones, y que cuenta con el imprescindible apoyo del equipo de expertos de El Tiempo de RTVE y de los profesionales del Centro de Producción de RTVE en Andalucía, que realizarán desde la zona cero del incendio varias de sus ediciones.

'Aquí la tierra' e 'Informe Semanal' se vuelcan con el incendio de Almería

El primer gran cambio de la programación de este sábado será la desaparición de las reposiciones de 'Viaje al centro de la tele'. En su lugar, La 1 ha decidido conectar con las Noticias 24 horas desde primera hora tras los encierros de San Fermín. Con ello, los boletines informativos protagonizarán toda la parrilla matinal de la cadena pública hasta el comienzo de 'D Corazón' a las 13:05 horas.

Un movimiento que no es nuevo pues cada vez que ha ocurrido algo relevante, La 1 ya ha optado por eliminar las reposiciones del programa del archivo de RTVE y ha conectado con el Canal 24 horas para seguir en directo todo lo sucedido demostrando su gran apuesta por la información y por mantener al público al corriente de la última hora.

Por la tarde, La 1 tenía previsto emitir una nueva entrega de 'Cine de barrio' después de los vaivenes que ha vivido el programa de Inés Ballester en los últimos meses. Sin embargo, ante este acontecimiento, la cadena ha optado finalmente por eliminar el espacio cinematográfico y emitir en su lugar una edición especial de 'Aquí la tierra' extendida, desde las 19:30 horas.

El meteorólogo Martín Barreiro y la presentadora de 'Mañaneros 360', Miriam Moreno serán los encargados de ponerse al frente de este especial de 'Aquí la tierra', que contará con un amplio equipo de reporteros desplazados hasta la zona afectada por los incendios y poder recoger los testimonios de los vecinos y ofrecer también toda la información sobre la extinción de los mismos.

El despliegue informativo se trasladará también al prime time con una edición especial de 'Informe Semanal'. El programa presentado por Lourdes Maldonado, que se ha desplazado este viernes a la zona afectada para presentar desde allí el 'Telediario', abordará la última hora del fuego más mortífero de la historia de Andalucía, con directos en la zona y con el reportaje 'Alerta por incendios', que analizará la especial vulnerabilidad en un verano especialmente caluroso.

Así queda la programación de La 1 este sábado 11 de julio: