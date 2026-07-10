Viernes (10 de julio) marcado en rojo en nuestro país ante el España-Bélgica de cuartos de final. Tras el duelo ibérico del lunes con Portugal, La Roja se verá las caras hoy contra la selección belga en un partido, nuevamente decisivo, que se disputará en Los Ángeles y que se retransmitirá a partir de las 21:00 horas en La 1 de RTVE y en Teledeporte y, en el caso del pago, en DAZN.

Un choque que promete paralizar el país con audiencias millonarias y que, de paso, va a paralizar también gran parte de la parrilla de la cadena pública. TVE, consciente del gran acontecimiento que se avecina en pocas horas, ha diseñado una cobertura especial y extraordinaria para arropar el partido más importante hasta ahora de los de Luis de la Fuente.

La 1 arrancará un largo previo desde las 18:30 horas, justo después de una edición extendida de 'Directo al grano' con Marta Flich y Gonzalo Miró. En consecuencia, se cancelarán las series 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' nuevamente (tras solo emitir dos capítulo esta semana) y los magacines posteriores, 'Malas Lenguas' y 'Aquí la Tierra', que también caerán de la programación.

Las cuatro ofertas regulares de La 1 de RTVE se levantarán al completo para encajar el programa 'Camino a Nueva York', en el que se abordará, entre otras cosas, la llegada del conjunto español a la sede en la que luchará por una plaza en semifinales. Si así fuera, España se mediría contra Francia, la gran favorita del torneo.

Por la noche, a partir de las 23:00 horas, una vez finalice el España-Bélgica en caso de no haber necesidad de prórroga o tanda de penaltis, La 1 comenzará un extenso post partido con el narrador Juan Carlos Rivero y su equipo desde Estados Unidos y con Marcos López y Lara Gandarillas, entre otros, en el estudio en Madrid.

Según la EPG, el espacio se prolongará más allá de la medianoche, lo que supone un cambio sustancial de estrategia en RTVE, que, hasta ahora, o bien había prescindido de realizar un post partido o lo había hecho en un formato reducido a menos de media hora. En este caso, según se avanza, la idea es que dure cerca de 70 minutos. Intervalo de tiempo que se dedicará a analizar la victoria o derrota de España frente a Bélgica.

En consecuencia, el presumible último programa de la temporada de 'La Revuelta' de David Broncano se ofrecerá plenamente de madrugada. Como pronto, a las 00:00 horas. No obstante, esa previsión podría alterarse -insistimos- si hay que recurrir a la prórroga o a los penaltis para dirimir el encuentro. En tal caso, hablaríamos de una hora de inicio mucho más tardía.

Así queda la programación de La 1 de TVE en la tarde y noche de este viernes: