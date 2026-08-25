'La Promesa', avance del capítulo del miércoles 26 de agosto: la amenaza de Jacobo y el anuncio de Curro sobre su boda

En el próximo capítulo de 'La Promesa', que La 1 emitirá este miércoles 26 de agosto, Julieta confiesa a Manuel que llora porque su vida no puede ser como los días que han pasado solos. Ciro presiona al heredero del marquesado para licenciar el motor a más empresas, pero él se niega.

Tomasa echa una bronca a Julio por la huida de las cocineras sin que él ceda. Máximo capea el temporal con Alonso y Leocadia tras la publicación de la noticia.María Fernández responde al fin a Carlo: si pudiera elegir, lo habría elegido como padre de Jana.

Curro anuncia a Ángela que se casarán cuanto antes en contra de la opinión de Leocadia. Alonso, por su parte, pide a Máximo que llame la atención a Julio a causa del maltrato a las cocineras, y el duque lo hace con firmeza.

Mientras, Cristóbal y Teresa buscan cocineras sustitutas sin éxito. María Fernández vuelve al trabajo y la complicidad con Carlo le duele a Samuel. Jacobo reúne a Martina y Adriano y les amenaza: callará lo que sabe únicamente si ambos se separan para siempre.

Resumen de 'La Promesa' del capítulo 891 emitido este martes 25 de agosto

En el último capítulo de 'La Promesa', la noticia de la paternidad de Máximo llegaba a la prensa. Él la recibía con frialdad y ordenaba a Tomasa no desmentirla. El palacio amanecía sin cocineras: Simona y Candela han abandonado La Promesa, hartas de Julio. Teresa tenía que improvisar un desayuno de picatostes; Cristóbal mandaba a comprar comida a la taberna y Leocadia exigía una solución.

Jacobo mentía a Lorenzo sobre su tensión con Adriano, pero le advertía en privado que no callará la traición mucho más tiempo. Ciro volvía triunfante: ha vendido el manual a todas las empresas. Lorenzo le proponía ampliar el número de fabricantes del motor y avisaba de que Manuel resistirá. Julieta mentía a Ciro diciéndole que visitó a su madre, mientras llevaba la cinta roja que Manuel le regaló.

Curro y Ángela sospechaban de Lorenzo como filtrador de la noticia. ¿Estarán en lo cierto? Curro plantaba cara a Ciro después de un desplante de los suyos: ya es conde de Linaja y no tolerará más humillaciones. En el hangar, Julieta rompía a llorar ante Manuel sin poder decirle si se arrepiente de su escapada.