RTVE adopta medidas de última hora ante el Francia-España del Mundial y cambia el horario de su cobertura de la semifinal

RTVE ha actualizado su programación para este próximo martes 14 de julio, día marcado en rojo en el calendario por el que será el partido del año: Francia-España. Un choque futbolístico que se vivirá como una final anticipada del Mundial 2026 y que augura un gran colapso en audiencias al tratarse de un auténtico duelo de colosos.

Ante esta cita de alto copete, La 1 ha diseñado una cobertura especial que será mucho más amplia de lo habitual. Hablaremos de la retransmisión más extensa de todas las que se han desplegado hasta la fecha cuando la selección española ha jugado en el torneo intercontinental, que encara su semana final. Sin duda, el encuentro deportivo con el país vecino lo merece y la cadena pública, en su objetivo por volcarse con él, ha tomado medidas sustanciales que te contamos en El Televisero.

Si bien, TVE ha modificado la parrilla que había anunciado inicialmente, otorgando un mayor peso al previo y al post del partido, en el que o bien se analizará la histórica victoria de España y su pase a la final del domingo 19 de julio o bien su derrota frente a la imbatible Francia de Mbappé. Dos caras de una misma moneda ante las que tenemos que estar preparados.

Para empezar, el previo al Francia-España arrancará a las 18:30 horas y no a las 20:30 como se indicaba en la primera versión de la EPG que había trasladado La 1 de RTVE. Así, como ya ha sucedido en las anteriores jugadas de La Roja en el campeonato, se optará por dos horas y media de preámbulo; implicando la cancelación total de las series 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' y de los programas 'Malas Lenguas' y Aquí la Tierra'.

Después del partido, que concluirá a las 23:00 horas si la victoria de un equipo u otro se dirime en los 90 minutos reglamentarios y no en prórroga o tanda de penaltis, la cadena estatal ofrecerá un larguísimo post, bajo la marca 'Camino a Nueva York', que se prolongará hasta altas horas de la madrugada. Concretamente, hasta las 01:30 horas si no se aplican nuevos cambios de última hora. Por tanto, 'Dog House' con Chenoa queda fuera de la parrilla.

Es decir, dos horas y media de retransmisión tras el enfrentamiento, con Juan Carlos Rivero y su equipo de comentaristas desde Dallas (Estados Unidos) y con Felipe del Campo y un nutrido elenco de colaboradores desde Madrid. Dos horas y media de post que estarán condicionadas por dos sentimientos sin término medio: la incontenible euforia del triunfo o la enorme tristeza de la derrota.

🇪🇸España busca su billete a la final del Mundial 2026.



Este martes, 14 de julio, la @SEFutbol se enfrenta a Francia.



A partir de las 18.30h, en @La1_tve, @teledeporte, @rtveplay y @rne. También puedes disfrutar del partido en UHD.#MundialRTVE pic.twitter.com/ow0RIOOPHG — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) July 12, 2026

De este modo, la tarde y la noche de este martes 14 de julio quedará completamente monopolizada por el fútbol, sin oferta propia. A continuación, para que no pierdas detalle, te desgranamos con precisión la programación vespertina y nocturna de La 1 de TVE.

Así queda la programación de La 1 este martes 13 de julio: