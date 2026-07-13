'Valle Salvaje', avance semanal del 13 al 17 de julio con recorte de capítulos en RTVE: El testimonio que lo cambia todo y un nuevo personaje

Esta semana, 'Valle Salvaje' volverá a sufrir algún que otro parón en su emisión como ya sucediera la semana pasada. Así, salvo cambios de última hora, la ficción desaparecerá de la parrilla de tarde de La 1 el martes 14 de julio por el previo de la semifinal entre Francia-España del Mundial 2026.

No obstante, 'Valle Salvaje' se ofrecerá con normalidad el resto de días de la semana como también pasará con 'La Promesa'. Así, la ficción protagonizada por Loren Mairena y Marco Pernas ofrecerá nuevos episodios el lunes 13, el miércoles 15, el jueves 16 y el viernes 17 de julio en su horario habitual a partir de las 17:45 horas.

Avance del capítulo 445 de 'Valle Salvaje' del lunes 13 de julio

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Pedrito trata de saber qué va a ser de su tía Victoria ahora que el obispo ha decretado que es esposa de Dámaso. Mientras, Victoria intenta descubrir por qué Mercedes no la ha dejado caer cuando lo tenía en sus manos.

Y José Luis no duda en preguntarle a Rafael por qué no se ha deshecho ya de Enriqueta y de Braulio y permite que ambos sigan en la Casa Grande y él le responde que no cree que su propuesta esté tan desatinada.

Paralelamente, Braulio le reconoce a su madre que se está esforzando por ganarse a Manuela pero haga lo que haga no va a conseguir que ella se fije en él y su madre llega a la conclusión de que le está ocultando algo.

Leonor avisa a su hermana Rosalía de que no va a poder pasar más tiempo con María y ella le deja claro que nada ni nadie va a conseguir que entregue a su hija y Leonor le asegura que no cree que pueda volver a ver a la niña.

Después, Bárbara trata de saber de qué protege Leonor a su hermana y Rosalía les revela a ella y a Luisa una verdad que amenaza con cambiarlo todo.

Por su parte, Amadeo le aconseja a su hijo Francisco que retrase sus planes de boda para más adelante mientras Pepa le confiesa a Martín que ella quiere organizar el enlace más despacio.

Dámaso habla con Mercedes para dejarle claro que los únicos que han perdido la batalla son don Hernando y José Luis y no duda en volver a besarla.

Avance del capítulo 446 de 'Valle Salvaje' del miércoles 15 de julio

José Luis impide que estalle una pelea entre Hernando y Dámaso, mientras Victoria intenta tender puentes con Mercedes, pero la duquesa de Miramar le deja claro que no hay marcha atrás: no habrá reconciliación, solo distancia y cortesía… por ahora.

Avance del capítulo 447 de 'Valle Salvaje' del jueves 16 de julio

Nicolás, viejo amigo de Atanasio, visita la Casa Pequeña y se alegra al ver lo bien que le va.

Mientras, Luisa se queda helada al descubrir que no fue una, sino dos las parteras que atendieron a Rosalía. ¿Acaso se trata de Pura y Petra?

Avance del capítulo 448 de 'Valle Salvaje' del viernes 17 de julio

Presionado por su madre, Braulio confiesa a Alejo su mayor inseguridad: nunca ha besado a nadie y teme decepcionar a Manuela.

Mientras tanto, Hernando no disimula su desprecio y le deja claro a su hija que en Valle Salvaje no hay nadie digno de ella. ¿Ni siquiera Braulio?