Rosa María Artal señala por qué "huele muy mal" lo de Marta Gómez Montero y Jesús Cintora en 'Malas Lenguas' de RTVE

Continúa la polémica por lo ocurrido el pasado sábado en 'Malas Lenguas Noche'. La súbita marcha de Marta Gómez Montero, entre lágrimas, tras un encontronazo con Jesús Cintora sigue trayendo cola. La última en dar su opinión al respecto ha sido la periodista Rosa María Artal, quien no ha dudado en salir en defensa del presentador ante los ataques que está recibiendo por parte de ciertos sectores de la derecha.

Para empezar, la columnista de elDiario.es intenta empatizar con la colaboradora. En su opinión, Gómez Montero se vio "desbordada" y por eso abandonó abruptamente el plató y tan afectada. "Tengo la impresión, por cómo lo ha dicho, que estar en la tertulia a diario con la tensión que se produce, defendiendo lo indefendible muchas veces, rompe los nervios", reconoce, Rosa María Artal, en su cuenta de X.

"Y no creo que sea fingido, se ve desbordada. Ahora, estar ahí con ese problema emocional por pagar las facturas...", concluye la periodista, quien considera que su compañera no estaba atravesando un buen momento y lo pagó con el programa y con su presentador. Por si no quedaba claro, en otro tuit volvió a insistir: "Es la impresión que daba. Una persona sobrepasada. Y no es raro que pueda ocurrir en las tertulias".

Tengo la impresión, por cómo lo ha dicho, que estar en tertulias a diario con la tensión que se produce, defendiendo lo indefendible muchas veces, rompe los nervios. Y no creo que sea fingido, se ve desbordada. Ahora, estar ahí con ese problema emocional por pagar las facturas 🤔 https://t.co/oO2JjiFKMf — Rosa María Artal (@rosamariaartal) July 12, 2026

Rosa María Artal muestra su apoyo a Cintora tras un incendiario post de Isabel Durán

Aunque en un primer momento Rosa María Artal se mostró empática con Marta Gómez Montero y no quiso posicionarse en su rifirrafe con Cintora, finalmente lo acabó haciendo. Fue un mensaje en la misma red social de Isabel Durán lo que hizo saltar a la periodista. En su tuit, la también colaboradora de TVE tachó al presentador de 'Malas Lenguas' de ejercer "matonismo" y, de paso, aprovechó la ocasión para cargar contra la televisión para la que trabaja.

"Todo mi cariño y apoyo a Marta Gómez Montero. Entiendo y comparto tu sufrimiento. El matonismo de Cintora y de otros presentadores es 'chequismo televisivo'. Así lo dije hace tiempo y lo reitero. Impresentable en una televisión sufragada con el dinero de todos los españoles que deben tener un respeto y una neutralidad que brillan por su ausencia", aseguró Isabel Durán en su cuenta de X. A continuación, respondiendo a las disculpas públicas del presidente de RTVE, añadió: "¡Ay! José Pablo. No es un día, ni un solo presentador, ni un solo programa. Y lo sabes".

Este tuit hizo explotar a Rosa María Artal que no dudó en salir en defensa del presentador: "Todo mi cariño y mi apoyo a Jesús Cintora y a los colaboradores del programa que intentan informar. Creo que la tal Marta estaba, como ya he dicho esta mañana, sobrepasada emocionalmente. Ella sabrá por qué, pero visto lo que se ha armado empieza a oler todo esto bastante mal".

Vale. Todo mi cariño y mi apoyo a @jesuscintora y a los colaboradores del programa que intentan informar. Creo que la tal Marta estaba,como ya he dicho esta mañana sobrepasada emocionalmente ella sabrá por qué, pero visto lo que se ha armando empieza a oler todo esto bastante mal https://t.co/cnRchbKo6i — Rosa María Artal (@rosamariaartal) July 12, 2026

Una opinión que reiteró poco después, al leer otro tuit de Nacho Martín Blanco, diputado del PP en el Congreso, quien se unía a los ataques al rostro de la televisión pública: "No conozco personalmente a Marta Gómez Montero, pero parece una mujer sensata y cordial que no tiene por qué aguantar la altanería de comisarios políticos como Cintora que ha convertido TVE en un aparato de agitación y propaganda impropio de un país democrático. Todo mi apoyo, Marta".

"Esto está apestando y mucho", sentenció Rosa María Artal. Y es que ya hay quien dice que Marta Gómez Montero podría fichar por la Telemadrid de Isabel Díaz Ayuso. De hecho, uno de sus presentadores estrella, Antonio Naranjo, ya le ha propuesto incorporarse a su programa tras lo ocurrido en 'Malas Lenguas'. Será cuestión de tiempo ver en qué acaba todo y si, finalmente, la periodista ficha por la televisión autonómica madrileña o si, como pasó con Ernesto Ekaizer, regresa al programa de TVE y aclara lo ocurrido el pasado sábado.